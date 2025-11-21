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Туск: Росія перетнула "критичну межу". Польща має підтримувати Україну "без жодних але"

Туск: Путін воює проти Європи зсередини

Останні події в Польщі свідчать, що Росія перетнула "критичну межу" та перейшла до нового етапу гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Туска, диверсійні операції, інспіровані Кремлем протягом останніх місяців, ескалували до рівня "державного тероризму". Він нагадав про підрив залізничних колій, знищення електроживлення на ділянках залізниці, масовану дезінформаційну кампанію про вигаданих "партизанів", а також напад на польського посла в Росії.

Прем’єр наголосив, що Москва прагне послабити Польщу, змусити її конфліктувати з ЄС, Україною та всередині країни. "Ми не можемо допустити, щоб цей сценарій чи будь-яка його частина здійснилися", - сказав Туск.

Він представив "п’ять заповідей" для політиків, які, за його словами, "не є зрадниками":

  1. не повторювати російську пропаганду;
  2. не підривати довіру до армії й спецслужб;
  3. не дискредитувати державу "законодавчим саботажем";
  4. не руйнувати єдність Європи;
  5. підтримувати Україну у війні з Росією "без жодних але".

Туск висловив сподівання, що всі польські політики усвідомлять критичність моменту для безпеки держави.

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Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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Польща (9324) росія (70276) Туск Дональд (683) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+6
У ціх "ролінтків", а саме у їх керівників, стирчать кремлівські вуха. І це факт. Но дуже добре розіграно карту популізму.
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21.11.2025 13:52 Відповісти
+4
Але рольники...
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21.11.2025 13:43 Відповісти
+4
Але "біндєравци"...
Але "валинская рєзня"...
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21.11.2025 14:02 Відповісти
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Але рольники...
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21.11.2025 13:43 Відповісти
У ціх "ролінтків", а саме у їх керівників, стирчать кремлівські вуха. І це факт. Но дуже добре розіграно карту популізму.
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21.11.2025 13:52 Відповісти
Але "біндєравци"...
Але "валинская рєзня"...
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21.11.2025 14:02 Відповісти
Тільки треба підтримувати Україну, а не проворовавшееся зеленое шобло
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21.11.2025 13:43 Відповісти
Коли по Жешуву прилетить,і загине з десяток,тоді,можливо,почіхаються(А так...ну добре,чекайте(
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21.11.2025 13:45 Відповісти
А шо, сподівалися власну дупу сховати за тисячами жертв українців? Копайте далі могили з невідомо чиїми кістками...
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21.11.2025 13:46 Відповісти
Як раз, кістки відомо чиї.
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21.11.2025 14:09 Відповісти
Польща тільки про свою безпеку думає їй начхати на Україну.
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21.11.2025 13:48 Відповісти
Поляки багато допомогли і продовжують допомагати, усі поставки зброї йдуть через Польщу, нагадую, що Угорщина нам відмовила у транзиті. Є проблеми з Навроцьким, не здивуюся, якщо він виявиться якоюсь російською консервою. Але працювати з Польщею плтрібно.
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21.11.2025 14:21 Відповісти
Наш слон
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21.11.2025 14:24 Відповісти
Але без наших військ
Але без ************* озброєнь
Але тільки після (-когось)
Але не можем використати заморожені активи параші
Але блокуєм кордони аграрці
Але не будем збивати москальські ракети
Але...
Але...
Але...

Не тринди, пане прем'єр-мінстр.
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21.11.2025 14:30 Відповісти
Паєхалі на тракторах!!!!
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21.11.2025 14:33 Відповісти
 
 