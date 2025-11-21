Туск: Росія перетнула "критичну межу". Польща має підтримувати Україну "без жодних але"
Останні події в Польщі свідчать, що Росія перетнула "критичну межу" та перейшла до нового етапу гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію країни.
Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Туска, диверсійні операції, інспіровані Кремлем протягом останніх місяців, ескалували до рівня "державного тероризму". Він нагадав про підрив залізничних колій, знищення електроживлення на ділянках залізниці, масовану дезінформаційну кампанію про вигаданих "партизанів", а також напад на польського посла в Росії.
Прем’єр наголосив, що Москва прагне послабити Польщу, змусити її конфліктувати з ЄС, Україною та всередині країни. "Ми не можемо допустити, щоб цей сценарій чи будь-яка його частина здійснилися", - сказав Туск.
Він представив "п’ять заповідей" для політиків, які, за його словами, "не є зрадниками":
- не повторювати російську пропаганду;
- не підривати довіру до армії й спецслужб;
- не дискредитувати державу "законодавчим саботажем";
- не руйнувати єдність Європи;
- підтримувати Україну у війні з Росією "без жодних але".
Туск висловив сподівання, що всі польські політики усвідомлять критичність моменту для безпеки держави.
Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
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Але "валинская рєзня"...
Але без ************* озброєнь
Але тільки після (-когось)
Але не можем використати заморожені активи параші
Але блокуєм кордони аграрці
Але не будем збивати москальські ракети
Але...
Але...
Але...
Не тринди, пане прем'єр-мінстр.