Новости Диверсии в Польше и Литве Поддержка Украины Польшей Российские диверсии
1 696 12

Туск: Россия пересекла "критическую границу". Польша должна поддерживать Украину "без всяких но"

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Последние события в Польше свидетельствуют о том, что Россия пересекла "критическую границу" и перешла к новому этапу гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, диверсионные операции, инспирированные Кремлем в течение последних месяцев, эскалировали до уровня "государственного терроризма". Он напомнил о подрыве железнодорожных путей, уничтожении электропитания на участках железной дороги, массированной дезинформационной кампании о вымышленных "партизанах", а также нападении на польского посла в России.

Премьер подчеркнул, что Москва стремится ослабить Польшу, заставить ее конфликтовать с ЕС, Украиной и внутри страны. "Мы не можем допустить, чтобы этот сценарий или любая его часть осуществились", - сказал Туск.

Он представил "пять заповедей" для политиков, которые, по его словам, "не являются предателями":

  1. не повторять российскую пропаганду;
  2. не подрывать доверие к армии и спецслужбам;
  3. не дискредитировать государство "законодательным саботажем";
  4. не разрушать единство Европы;
  5. поддерживать Украину в войне с Россией "без всяких но".

Туск выразил надежду, что все польские политики осознают критичность момента для безопасности государства.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

Польша (9016) россия (98090) Туск Дональд (836) война в Украине (6913)
+5
У ціх "ролінтків", а саме у їх керівників, стирчать кремлівські вуха. І це факт. Но дуже добре розіграно карту популізму.
21.11.2025 13:52 Ответить
+3
Але рольники...
21.11.2025 13:43 Ответить
+3
А шо, сподівалися власну дупу сховати за тисячами жертв українців? Копайте далі могили з невідомо чиїми кістками...
21.11.2025 13:46 Ответить
