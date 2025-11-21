Туск: Россия пересекла "критическую границу". Польша должна поддерживать Украину "без всяких но"
Последние события в Польше свидетельствуют о том, что Россия пересекла "критическую границу" и перешла к новому этапу гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Туска, диверсионные операции, инспирированные Кремлем в течение последних месяцев, эскалировали до уровня "государственного терроризма". Он напомнил о подрыве железнодорожных путей, уничтожении электропитания на участках железной дороги, массированной дезинформационной кампании о вымышленных "партизанах", а также нападении на польского посла в России.
Премьер подчеркнул, что Москва стремится ослабить Польшу, заставить ее конфликтовать с ЕС, Украиной и внутри страны. "Мы не можем допустить, чтобы этот сценарий или любая его часть осуществились", - сказал Туск.
Он представил "пять заповедей" для политиков, которые, по его словам, "не являются предателями":
- не повторять российскую пропаганду;
- не подрывать доверие к армии и спецслужбам;
- не дискредитировать государство "законодательным саботажем";
- не разрушать единство Европы;
- поддерживать Украину в войне с Россией "без всяких но".
Туск выразил надежду, что все польские политики осознают критичность момента для безопасности государства.
Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
Але "валинская рєзня"...
Але без ************* озброєнь
Але тільки після (-когось)
Але не можем використати заморожені активи параші
Але блокуєм кордони аграрці
Але не будем збивати москальські ракети
Але...
Але...
Але...
Не тринди, пане прем'єр-мінстр.