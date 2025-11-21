Туск: Россия пересекла "критическую границу". Польша должна поддерживать Украину "без всяких но"

Последние события в Польше свидетельствуют о том, что Россия пересекла "критическую границу" и перешла к новому этапу гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, диверсионные операции, инспирированные Кремлем в течение последних месяцев, эскалировали до уровня "государственного терроризма". Он напомнил о подрыве железнодорожных путей, уничтожении электропитания на участках железной дороги, массированной дезинформационной кампании о вымышленных "партизанах", а также нападении на польского посла в России.

Премьер подчеркнул, что Москва стремится ослабить Польшу, заставить ее конфликтовать с ЕС, Украиной и внутри страны. "Мы не можем допустить, чтобы этот сценарий или любая его часть осуществились", - сказал Туск.

Он представил "пять заповедей" для политиков, которые, по его словам, "не являются предателями":

не повторять российскую пропаганду; не подрывать доверие к армии и спецслужбам; не дискредитировать государство "законодательным саботажем"; не разрушать единство Европы; поддерживать Украину в войне с Россией "без всяких но".

Туск выразил надежду, что все польские политики осознают критичность момента для безопасности государства.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

