ЄС може у грудні узгодити план фінансування України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Європейський Союз, імовірно, завершить роботу над планом фінансування України в грудні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.
Так, зазначається, що коментарі Валтонен прозвучали після відеодзвінка з міністрами закордонних справ ЄС.
Детальних подробиць щодо цього питання міністерка не повідомила.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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