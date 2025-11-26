ЄС може у грудні узгодити план фінансування України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Європейський Союз, імовірно, завершить роботу над планом фінансування України в грудні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

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Так, зазначається, що коментарі Валтонен прозвучали після відеодзвінка з міністрами закордонних справ ЄС.

Детальних подробиць щодо цього питання міністерка не повідомила.

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