ЕС может в декабре согласовать план финансирования Украины, - глава МИД Финляндии Валтонен

Европейский Союз, вероятно, завершит работу над планом финансирования Украины в декабре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Так, отмечается, что комментарии Валтонен прозвучали после видеозвонка с министрами иностранных дел ЕС.

Подробностей по этому вопросу министр не сообщила.

Российские активы для помощи Украине