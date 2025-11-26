ЕС может в декабре согласовать план финансирования Украины, - глава МИД Финляндии Валтонен
Европейский Союз, вероятно, завершит работу над планом финансирования Украины в декабре.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Так, отмечается, что комментарии Валтонен прозвучали после видеозвонка с министрами иностранных дел ЕС.
Подробностей по этому вопросу министр не сообщила.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
