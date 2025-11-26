УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Боротьба з корупцією Розкрадання коштів
1 111 5

Підозрюваного ексдиректора ЖКГ Донеччини звільнили ще у 2024 році, - Філашкін

філашкін

Директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА, який фігурує у провадженні щодо мільйонних розкрадань на тепло- та водопостачанні прифронтових міст, був звільнений понад півтора року тому.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Серед підозрюваних - колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Наголошую: цю особу звільнено моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться", - заявив Філашкін.

Він підкреслив, що корупція є абсолютно неприйнятною, і нагадав про робочу групу "Прозорість та підзвітність", до якої входять правоохоронці та яка перевіряє всі закупівлі з бюджету понад 200 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний колишній топпосадовець ДФС компенсував державі понад 130 мільйонів гривень збитків

Очільник ОВА подякував детективам НАБУ за викриття злочину, наголосивши, що ці кошти мали служити обороні.

Що передувало?

Нагадаємо, що антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зловмисники присвоїли майже 16 мільйонів гривень на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

корупція (5082) Донецька область (11295) Філашкін Вадим (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє вінаватия я
показати весь коментар
26.11.2025 17:19 Відповісти
Звільнили! І він тихо "пішов в ліс"....
показати весь коментар
26.11.2025 17:37 Відповісти
"Очільник ОВА подякував детективам НАБУ за викриття злочину, наголосивши, що ці кошти МАЛИ служити обороні.

...140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів"

Кончені. Пожиттєво
показати весь коментар
26.11.2025 17:43 Відповісти
Щось вони викривають діла давно минулих років, а те шо зараз зтварью і створеним ним злочинним угруповуванням воруеться по всій державі в упор не бачать. Уся надія на журналістів які викриваютьзлочини зтварі і К.
показати весь коментар
26.11.2025 17:51 Відповісти
Підозрюваного ексдиректора ЖКГ Донеччини звільнили ще у 2024 році.

А он об этом не знал и писдил дальше
показати весь коментар
26.11.2025 21:35 Відповісти
 
 