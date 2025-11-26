Підозрюваного ексдиректора ЖКГ Донеччини звільнили ще у 2024 році, - Філашкін
Директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА, який фігурує у провадженні щодо мільйонних розкрадань на тепло- та водопостачанні прифронтових міст, був звільнений понад півтора року тому.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Серед підозрюваних - колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Наголошую: цю особу звільнено моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться", - заявив Філашкін.
Він підкреслив, що корупція є абсолютно неприйнятною, і нагадав про робочу групу "Прозорість та підзвітність", до якої входять правоохоронці та яка перевіряє всі закупівлі з бюджету понад 200 тисяч гривень.
Очільник ОВА подякував детективам НАБУ за викриття злочину, наголосивши, що ці кошти мали служити обороні.
Що передувало?
Нагадаємо, що антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.
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...140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів"
Кончені. Пожиттєво
А он об этом не знал и писдил дальше