Підозрюваного ексдиректора ЖКГ Донеччини звільнили ще у 2024 році, - Філашкін

Директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА, який фігурує у провадженні щодо мільйонних розкрадань на тепло- та водопостачанні прифронтових міст, був звільнений понад півтора року тому.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Серед підозрюваних - колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Наголошую: цю особу звільнено моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться", - заявив Філашкін.

Він підкреслив, що корупція є абсолютно неприйнятною, і нагадав про робочу групу "Прозорість та підзвітність", до якої входять правоохоронці та яка перевіряє всі закупівлі з бюджету понад 200 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний колишній топпосадовець ДФС компенсував державі понад 130 мільйонів гривень збитків

Очільник ОВА подякував детективам НАБУ за викриття злочину, наголосивши, що ці кошти мали служити обороні.

Що передувало?

Нагадаємо, що антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зловмисники присвоїли майже 16 мільйонів гривень на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. ВIДЕО