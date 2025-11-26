Подозреваемого экс-директора ЖКХ на Донетчине уволили еще в 2024 году, - Филашкин

Директор департамента ЖКХ Донецкой ОВА, который фигурирует в производстве по миллионным хищениям в сфере тепло- и водоснабжения прифронтовых городов, был уволен более полутора лет назад.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Среди подозреваемых - бывший директор департамента ЖКХ Донецкой ОВА. Подчеркиваю: это лицо уволено моим распоряжением 29 марта 2024 года. Никаких процессуальных действий в отношении действующих руководителей или работников департамента не ведется", - заявил Филашкин.

Он подчеркнул, что коррупция - абсолютно неприемлема, и напомнил о рабочей группе "Прозрачность и подотчетность", в которую входят правоохранители и которая проверяет все закупки из бюджета свыше 200 тысяч гривен.

Глава ОВА поблагодарил детективов НАБУ за раскрытие преступления, подчеркнув, что эти средства должны были служить обороне.

Что предшествовало?

Напомним, что антикоррупционные органы разоблачили группу во главе с руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОВА. Они завладели 140 млн грн, предназначавшихся для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов.

