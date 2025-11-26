Сибіга озвучив європейським партнерам п’ять пріоритетних кроків для підтримки України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у позачерговому неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу спільно з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Україна налаштована на конструктивну роботу

Як зазначається, Сибіга поінформував європейських колег про актуальний розвиток мирних зусиль після отримання українською стороною пропозицій США та роботу на рівні радників з національної безпеки, включно із зустріччю в Женеві.

Він наголосив, що Україна віддана миру та вітає зусилля Президента США Дональда Трампа, налаштована на конструктивну роботу задля припинення війни.

"Вкрай важливо не дозволити нікому виставити Україну чи Європу перешкодою для миру", - зазначив міністр.

Сибіга повторив, що Україна використовуватиме кожну, навіть найменшу можливість для досягнення справедливого миру.

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Росія прагне затягувати війну

Водночас він нагадав, що Росія все ще прагне затягувати війну, а не шукати миру.

РФ не припиняє атаки проти цивільних та удари по критичній інфраструктурі навіть у час активізації мирних зусиль.

"Президент Трамп хоче миру. Президент Зеленський хоче миру. Європейські лідери хочуть миру. Лише Путін хоче продовження війни", - заявив він.

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Пріоритетні кроки для підтримки України

Міністр закликав європейських партнерів і надалі нарощувати підтримку України та підвищувати ціну війни для агресора. У цьому контексті він виділив пʼять пріоритетних кроків.

По-перше, важливе якнайшвидше ухвалення 20 пакету санкцій ЄС проти РФ. Серед його ключових елементів мають бути обмеження на доступ Росії до морських послуг, санкції проти портів третіх країн, російських фінансових установ, олігархів та розширення переліку категорій заборонених товарів.

По-друге, необхідне якнайшвидше остаточне рішення щодо репараційного кредиту та повного використання знерухомлених активів РФ;

По-третє, практичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС;

По-четверте, посилення України додатковими оборонними спроможностями, пакетами стримування агресора, фінансовою підтримкою та інвестиціями в оборонну промисловість;

По-пʼяте, підготовка дієвих гарантії безпеки, щоб не допустити повторення війни.

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Сибіга закликав європейських колег зберегти трансатлантичну єдність, адже вигоду від розбіжностей між Європою та США може отримати лише Росія. Також міністр подякував європейським партнерам за підтримку та солідарність і нагадав про свій заклик активізувати візити високого рівня до України на знак підтримки нашого народу.