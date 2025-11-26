РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
503 2

Сибига озвучил европейским партнерам пять приоритетных шагов для поддержки Украины

Сибига о поддержке Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие во внеочередном неформальном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза совместно с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина настроена на конструктивную работу

Как отмечается, Сибига проинформировал европейских коллег об актуальном развитии мирных усилий после получения украинской стороной предложений США и работе на уровне советников по национальной безопасности, включая встречу в Женеве.

Он подчеркнул, что Украина привержена миру и приветствует усилия президента США Дональда Трампа, настроена на конструктивную работу для прекращения войны.

"Крайне важно не позволить никому выставить Украину или Европу препятствием для мира", - отметил министр.

Сибига повторил, что Украина будет использовать каждую, даже самую маленькую возможность для достижения справедливого мира.

Читайте также: Еврокомиссия предложила странам ЕС три варианта финансовой помощи Украине на 2026–27 годы

Россия стремится затягивать войну

В то же время он напомнил, что Россия все еще стремится затягивать войну, а не искать мира.

РФ не останавливает атаки против гражданских лиц и удары по критической инфраструктуре даже во время активизации мирных усилий.

"Президент Трамп хочет мира. Президент Зеленский хочет мира. Европейские лидеры хотят мира. Только Путин хочет продолжения войны", - заявил он.

Читайте также: Центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть прописана в мирном соглашении, - Домбровскис

Приоритетные шаги для поддержки Украины

Министр призвал европейских партнеров и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и повышать цену войны для агрессора. В этом контексте он выделил пять приоритетных шагов.

  • Во-первых, важно как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС против РФ. Среди его ключевых элементов должны быть ограничения на доступ России к морским услугам, санкции против портов третьих стран, российских финансовых учреждений, олигархов и расширение перечня категорий запрещенных товаров.
  • Во-вторых, необходимо как можно скорее принять окончательное решение о репарационном кредите и полном использовании обездвиженных активов РФ;
  • В-третьих, практическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС;
  • В-четвертых, усиление Украины дополнительными оборонными возможностями, пакетами сдерживания агрессора, финансовой поддержкой и инвестициями в оборонную промышленность;
  • В-пятых, подготовка действенных гарантий безопасности, чтобы не допустить повторения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обсудили с Украиной существенное усиление военной поддержки в рамках "мирного плана", - Bloomberg

Сибига призвал европейских коллег сохранить трансатлантическое единство, ведь выгоду от разногласий между Европой и США может получить только Россия. Также министр поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность и напомнил о своем призыве активизировать визиты высокого уровня в Украину в знак поддержки нашего народа.

Автор: 

поддержка (746) Евросоюз (17860) Сибига Андрей (707)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші, гроші і гроші від ЄС - пріоритети влади, і щоб без аудиту і звіту за використання
показать весь комментарий
26.11.2025 17:35 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14428 Петро Порошенко, на позачергових зборах Європейської народної партії:
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:39 Ответить
 
 