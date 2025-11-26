Сибига озвучил европейским партнерам пять приоритетных шагов для поддержки Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие во внеочередном неформальном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза совместно с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая находится с визитом в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.
Украина настроена на конструктивную работу
Как отмечается, Сибига проинформировал европейских коллег об актуальном развитии мирных усилий после получения украинской стороной предложений США и работе на уровне советников по национальной безопасности, включая встречу в Женеве.
Он подчеркнул, что Украина привержена миру и приветствует усилия президента США Дональда Трампа, настроена на конструктивную работу для прекращения войны.
"Крайне важно не позволить никому выставить Украину или Европу препятствием для мира", - отметил министр.
Сибига повторил, что Украина будет использовать каждую, даже самую маленькую возможность для достижения справедливого мира.
Россия стремится затягивать войну
В то же время он напомнил, что Россия все еще стремится затягивать войну, а не искать мира.
РФ не останавливает атаки против гражданских лиц и удары по критической инфраструктуре даже во время активизации мирных усилий.
"Президент Трамп хочет мира. Президент Зеленский хочет мира. Европейские лидеры хотят мира. Только Путин хочет продолжения войны", - заявил он.
Приоритетные шаги для поддержки Украины
Министр призвал европейских партнеров и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и повышать цену войны для агрессора. В этом контексте он выделил пять приоритетных шагов.
- Во-первых, важно как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС против РФ. Среди его ключевых элементов должны быть ограничения на доступ России к морским услугам, санкции против портов третьих стран, российских финансовых учреждений, олигархов и расширение перечня категорий запрещенных товаров.
- Во-вторых, необходимо как можно скорее принять окончательное решение о репарационном кредите и полном использовании обездвиженных активов РФ;
- В-третьих, практическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС;
- В-четвертых, усиление Украины дополнительными оборонными возможностями, пакетами сдерживания агрессора, финансовой поддержкой и инвестициями в оборонную промышленность;
- В-пятых, подготовка действенных гарантий безопасности, чтобы не допустить повторения войны.
Сибига призвал европейских коллег сохранить трансатлантическое единство, ведь выгоду от разногласий между Европой и США может получить только Россия. Также министр поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность и напомнил о своем призыве активизировать визиты высокого уровня в Украину в знак поддержки нашего народа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.