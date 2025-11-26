Сибига озвучил европейским партнерам пять приоритетных шагов для поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие во внеочередном неформальном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза совместно с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Украина настроена на конструктивную работу

Как отмечается, Сибига проинформировал европейских коллег об актуальном развитии мирных усилий после получения украинской стороной предложений США и работе на уровне советников по национальной безопасности, включая встречу в Женеве.

Он подчеркнул, что Украина привержена миру и приветствует усилия президента США Дональда Трампа, настроена на конструктивную работу для прекращения войны.

"Крайне важно не позволить никому выставить Украину или Европу препятствием для мира", - отметил министр.

Сибига повторил, что Украина будет использовать каждую, даже самую маленькую возможность для достижения справедливого мира.

Россия стремится затягивать войну

В то же время он напомнил, что Россия все еще стремится затягивать войну, а не искать мира.

РФ не останавливает атаки против гражданских лиц и удары по критической инфраструктуре даже во время активизации мирных усилий.

"Президент Трамп хочет мира. Президент Зеленский хочет мира. Европейские лидеры хотят мира. Только Путин хочет продолжения войны", - заявил он.

Приоритетные шаги для поддержки Украины

Министр призвал европейских партнеров и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и повышать цену войны для агрессора. В этом контексте он выделил пять приоритетных шагов.

Во-первых, важно как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС против РФ. Среди его ключевых элементов должны быть ограничения на доступ России к морским услугам, санкции против портов третьих стран, российских финансовых учреждений, олигархов и расширение перечня категорий запрещенных товаров.

Во-вторых, необходимо как можно скорее принять окончательное решение о репарационном кредите и полном использовании обездвиженных активов РФ;

В-третьих, практическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС;

В-четвертых, усиление Украины дополнительными оборонными возможностями, пакетами сдерживания агрессора, финансовой поддержкой и инвестициями в оборонную промышленность;

В-пятых, подготовка действенных гарантий безопасности, чтобы не допустить повторения войны.

Сибига призвал европейских коллег сохранить трансатлантическое единство, ведь выгоду от разногласий между Европой и США может получить только Россия. Также министр поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность и напомнил о своем призыве активизировать визиты высокого уровня в Украину в знак поддержки нашего народа.