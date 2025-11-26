Центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть прописана в мирном соглашении, - Домбровскис
Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис считает, что центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть полностью прописана в будущем мирном соглашении.
"Мы приветствуем прогресс, достигнутый на встречах в Женеве между США и Украиной. Как четко указано в их совместном заявлении, это был важный шаг к справедливому и прочному миру. Поэтому мы высоко оцениваем значительные усилия президентов Трампа и Зеленского и их команд.
Есть еще вопросы, которые нужно решить, и мы готовы продолжать поддерживать этот процесс. И мы четко заявили, что центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена в любом надежном плане", - подчеркнул Домбровскис.
По его словам, "скоординированное европейское взаимодействие привело к конструктивному прогрессу в переговорах по мирному плану для Украины".
Еврокомиссар отметил, что ЕС должен оставаться единым и "продолжать ставить наилучшие интересы Украины в центр наших усилий".
"Это также касается безопасности всего нашего континента сейчас и в будущем. Кроме того, европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины", - добавил Домбровскис.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
