Центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть прописана в мирном соглашении, - Домбровскис

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис считает, что центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть полностью прописана в будущем мирном соглашении.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый на встречах в Женеве между США и Украиной. Как четко указано в их совместном заявлении, это был важный шаг к справедливому и прочному миру. Поэтому мы высоко оцениваем значительные усилия президентов Трампа и Зеленского и их команд.

Есть еще вопросы, которые нужно решить, и мы готовы продолжать поддерживать этот процесс. И мы четко заявили, что центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена в любом надежном плане", - подчеркнул Домбровскис.

По его словам, "скоординированное европейское взаимодействие привело к конструктивному прогрессу в переговорах по мирному плану для Украины".

Еврокомиссар отметил, что ЕС должен оставаться единым и "продолжать ставить наилучшие интересы Украины в центр наших усилий".

"Это также касается безопасности всего нашего континента сейчас и в будущем. Кроме того, европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины", - добавил Домбровскис.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

