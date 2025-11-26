РУС
Центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть прописана в мирном соглашении, - Домбровскис

ЕС должен играть роль в будущем мирном соглашении

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис считает, что центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть полностью прописана в будущем мирном соглашении.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый на встречах в Женеве между США и Украиной. Как четко указано в их совместном заявлении, это был важный шаг к справедливому и прочному миру. Поэтому мы высоко оцениваем значительные усилия президентов Трампа и Зеленского и их команд.

Есть еще вопросы, которые нужно решить, и мы готовы продолжать поддерживать этот процесс. И мы четко заявили, что центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена в любом надежном плане", - подчеркнул Домбровскис.

По его словам, "скоординированное европейское взаимодействие привело к конструктивному прогрессу в переговорах по мирному плану для Украины".

Еврокомиссар отметил, что ЕС должен оставаться единым и "продолжать ставить наилучшие интересы Украины в центр наших усилий".

"Это также касается безопасности всего нашего континента сейчас и в будущем. Кроме того, европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины", - добавил Домбровскис.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

"Центральну роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути прописано в мирній угоді " - Венгрия, Словакия - спасители наши, не перестанут "помогать"? Чехия там тоже ...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:48 Ответить
А ЄС вже забезпечив мир в Україні?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:57 Ответить
Аякже! Вони ж он з усіх сил стараються заради перемоги України. Віддають все що мають, а не тільки так щоб процес тривав.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:00 Ответить
Вони ж хотять не забезпечити, а прописати шо забезпечіли. А робити це необовязково.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:13 Ответить
ЄС вимагає гарантій безпеки для себе і прописати головну роль ЄС у забезпеченні миру. Шось там про рибку і кудись там сісти.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:58 Ответить
Це тому, що вони газ у рашки купують?
Чи тому, що обладнання для дронів та ракет у рашку продають?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:15 Ответить
 
 