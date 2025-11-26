Центральну роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути прописано в мирній угоді, - Домбровскіс

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс вважає, що центральна роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути повністю прописана в майбутній мирній угоді.

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"Ми вітаємо прогрес, досягнутий на зустрічах в Женеві між США та Україною. Як чітко зазначено в їхній спільній заяві, це був важливий крок до справедливого та тривалого миру. Тому ми високо оцінюємо значні зусилля президентів Трампа та Зеленського та їхніх команд.

Є ще питання, які потрібно вирішити, і ми готові продовжувати підтримувати цей процес. І ми чітко заявили, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена в будь-якому надійному плані", - наголосив Домбровскіс.

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За його словами, "скоординована європейська взаємодія привела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України".

Єврокомісар зазначив, що ЄС має залишатися єдиним та "продовжувати ставити найкращі інтереси України в центр наших зусиль".

"Це також стосується безпеки всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Крім того, європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України", - додав Домбровскіс.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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