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Центральну роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути прописано в мирній угоді, - Домбровскіс

ЄС має грати роль у майбутній мирній угоді

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс вважає, що центральна роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути повністю прописана в майбутній мирній угоді.

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"Ми вітаємо прогрес, досягнутий на зустрічах в Женеві між США та Україною. Як чітко зазначено в їхній спільній заяві, це був важливий крок до справедливого та тривалого миру. Тому ми високо оцінюємо значні зусилля президентів Трампа та Зеленського та їхніх команд.

Є ще питання, які потрібно вирішити, і ми готові продовжувати підтримувати цей процес. І ми чітко заявили, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена в будь-якому надійному плані", - наголосив Домбровскіс.

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За його словами, "скоординована європейська взаємодія привела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України".

Єврокомісар зазначив, що ЄС має залишатися єдиним та "продовжувати ставити найкращі інтереси України в центр наших зусиль".

"Це також стосується безпеки всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Крім того, європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України", - додав Домбровскіс.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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"Центральну роль ЄС у забезпеченні миру в Україні має бути прописано в мирній угоді " - Венгрия, Словакия - спасители наши, не перестанут "помогать"? Чехия там тоже ...
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26.11.2025 14:48 Відповісти
А ЄС вже забезпечив мир в Україні?
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26.11.2025 14:57 Відповісти
Аякже! Вони ж он з усіх сил стараються заради перемоги України. Віддають все що мають, а не тільки так щоб процес тривав.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
Вони ж хотять не забезпечити, а прописати шо забезпечіли. А робити це необовязково.
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26.11.2025 15:13 Відповісти
ЄС вимагає гарантій безпеки для себе і прописати головну роль ЄС у забезпеченні миру. Шось там про рибку і кудись там сісти.
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26.11.2025 14:58 Відповісти
Це тому, що вони газ у рашки купують?
Чи тому, що обладнання для дронів та ракет у рашку продають?
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26.11.2025 16:15 Відповісти
 
 