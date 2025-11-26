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Новини Витрати на оборону Східний фланг Євросоюзу
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Польща отримає від Євросоюзу 44 мільярди євро на проєкт "Східний щит"

прикордонник Польща

Польща отримає від Євросоюзу пільговий кредит у 44 мільярди євро на оборонний проєкт "Східний щит".

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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"Нарешті ми досягли однозначного визнання по всій Європі того, що "Східний щит" – це спільна відповідальність усього Європейського Союзу. І Європа почала ставитися до нього як до місця, куди ми інвестуємо європейські гроші, а не лише польські", – зазначив Туск.

Гроші виділяються у вигляді кредиту з невеликим відсотком за програмою SAFE. "Нічого не дають безкоштовно, але це дуже пільгові кредити. Польща стала найбільшим бенефіціаром цього проєкту", – зазначив Туск.

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Проєкт "Східний щит"

"Східний щит" – це проєкт створення фортифікаційних споруд та оборонних систем на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією для посилення стійкості до можливих атак та "гібридної війни".

Проєкт передбачає, що на кордоні з’явиться система виявлення, попередження та спостереження. Є багато різних рівнів – дрони, винищувачі F35, супутники. Буде створена система доступу до тактичної бази польських збройних сил – мережа базових станцій вздовж кордонів, військовий зв’язок, щогли з носіями датчиків IMINT та SIGINT. Поляки створять інфраструктуру для систем боротьби з дронами на кордоні.

На кордоні викопають протитанкові рови, зведуть багато залізобетонних "їжаків" тощо. Також у межах програми "Східний щит" будуть побудовані укриття для солдатів та цивільного населення, бункери від зброї масового ураження, склади зброї.

Ці інвестиції будуть реалізовані не лише на кордоні. Територія так званого щита має охоплювати смугу від 50 до 100 кілометрів углиб країни. Будівництво планують завершити до 2028 року.

Також читайте: У Польщі стартувала масштабна операція із захисту критичної інфраструктури після двох нещодавніх диверсій на залізниці

Автор: 

оборона (4951) Польща (9335) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+7
Це в той час коли Україна отримує х#й на комір. Просто прекрасно 💪
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26.11.2025 20:19 Відповісти
+6
Так Навроцький сказав сказав що Європа то обуза? Хай віддасть гроші і до бульбаша в обійми
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26.11.2025 20:22 Відповісти
+1
Через Україну обійдуть ваш щит, як Гудеріан свого часу - лінію Мажино.
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26.11.2025 20:13 Відповісти
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Через Україну обійдуть ваш щит, як Гудеріан свого часу - лінію Мажино.
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26.11.2025 20:13 Відповісти
Це в той час коли Україна отримує х#й на комір. Просто прекрасно 💪
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26.11.2025 20:19 Відповісти
Так Навроцький сказав сказав що Європа то обуза? Хай віддасть гроші і до бульбаша в обійми
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26.11.2025 20:22 Відповісти
Подібно до того, що будуть Україну "зливати" в майбутньому
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26.11.2025 20:41 Відповісти
Нарешті, аж через 11 років, дійшло, що час обжиріння ЄС минув і пора шося робити доки ще є хоч хтось зі знаннями та інтелектом в руках.
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26.11.2025 20:47 Відповісти
Виглядає так, що ці гроші слід передати в Україну, бо будувати той "щит" треба по Дніпру.
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26.11.2025 21:02 Відповісти
Не, ну не еп твою матерь!
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26.11.2025 21:25 Відповісти
давайте-давайте.
Потім той щит масово з'їбне в Іспанію а ви будете ФПВ іпальниками збивати
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26.11.2025 22:04 Відповісти
 
 