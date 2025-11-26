Польша получит от Евросоюза 44 миллиарда евро на проект "Восточный щит"

Польша получит от Евросоюза льготный кредит в 44 миллиарда евро на оборонный проект "Восточный щит".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

"Наконец-то мы достигли однозначного признания по всей Европе того, что "Восточный щит" – это общая ответственность всего Европейского Союза. И Европа начала относиться к нему как к месту, куда мы инвестируем европейские деньги, а не только польские", – отметил Туск.

Деньги выделяются в виде кредита с небольшим процентом по программе SAFE. "Ничего не дают бесплатно, но это очень льготные кредиты. Польша стала крупнейшим бенефициаром этого проекта", – отметил Туск.

Проект "Восточный щит"

"Восточный щит" - это проект создания фортификационных сооружений и оборонительных систем на границе Польши с Беларусью и Россией для усиления устойчивости к возможным атакам и "гибридной войне".

Проект предусматривает, что на границе появится система обнаружения, предупреждения и наблюдения. Есть много разных уровней – дроны, истребители F35, спутники. Будет создана система доступа к тактической базе польских вооруженных сил – сеть базовых станций вдоль границ, военная связь, мачты с носителями датчиков IMINT и SIGINT. Поляки создадут инфраструктуру для систем борьбы с дронами на границе.

На границе выкопают противотанковые рвы, возведут много железобетонных "ежей" и т. д. Также в рамках программы "Восточный щит" будут построены укрытия для солдат и гражданского населения, бункеры от оружия массового поражения, склады оружия.

Эти инвестиции будут реализованы не только на границе. Территория так называемого щита должна охватывать полосу от 50 до 100 километров вглубь страны. Строительство планируют завершить к 2028 году.

