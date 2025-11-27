У Росії засудили до довічного ув’язнення 8 фігурантів справи про вибух вантажівки на Керченського мосту
Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до довічного ув’язнення вісьмох чоловіків, яких звинуватили в організації вибуху на Керченському мосту у жовтні 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Ростовський суд оголосив вироки у справі про підрив вантажівки з вибухівкою в 2022 році
"У російському Ростові-на-Дону суд засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022-го", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.
Вирок винесли:
- Артему та Георгію Азатьянам,
- Роману Соломко,
- Володимиру Злобу,
- Артуру Терчаняну,
- Олександру Биліну,
- Олегу Антипову та
- Дмитру Тяжелих.
Їхні публічні коментарі щодо цього не наводяться.
Що передувало?
Нагадаємо, у жовтні 2022 року на Керченському мосту, що з'єднує анексований Росією півострів Крим з Краснодарським краєм, стався вибух. Був підірваний вантажний автомобіль з вибухівкою, внаслідок цього обвалились два прольоти автомобільної частини мосту і були пожежі на залізничній частині. Загинули п'ятеро людей, про причетність до атаки повідомила СБУ. Україна заявляє, що вважає міст легітимною військовою ціллю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль