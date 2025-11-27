У Росії засудили до довічного ув’язнення 8 фігурантів справи про вибух вантажівки на Керченського мосту

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до довічного ув’язнення вісьмох чоловіків, яких звинуватили в організації вибуху на Керченському мосту у жовтні 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Ростовський суд оголосив вироки у справі про підрив вантажівки з вибухівкою в 2022 році

"У російському Ростові-на-Дону суд засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022-го", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Вирок винесли:

Артему та Георгію Азатьянам,

Роману Соломко,

Володимиру Злобу,

Артуру Терчаняну,

Олександру Биліну,

Олегу Антипову та

Дмитру Тяжелих.

Їхні публічні коментарі щодо цього не наводяться.

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Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2022 року на Керченському мосту, що з'єднує анексований Росією півострів Крим з Краснодарським краєм, стався вибух. Був підірваний вантажний автомобіль з вибухівкою, внаслідок цього обвалились два прольоти автомобільної частини мосту і були пожежі на залізничній частині. Загинули п'ятеро людей, про причетність до атаки повідомила СБУ. Україна заявляє, що вважає міст легітимною військовою ціллю.

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