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Новини Підрив Кримського мосту
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У Росії засудили до довічного ув’язнення 8 фігурантів справи про вибух вантажівки на Керченського мосту

Справа Керченського мосту: російський суд оголосив вісім довічних вироків

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до довічного ув’язнення вісьмох чоловіків, яких звинуватили в організації вибуху на Керченському мосту у жовтні 2022 року. 

Про це  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Ростовський суд оголосив вироки у справі про підрив вантажівки з вибухівкою в 2022 році

"У російському Ростові-на-Дону суд засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022-го", -  йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Вирок винесли:

  • Артему та Георгію Азатьянам,
  • Роману Соломко,
  • Володимиру Злобу,
  • Артуру Терчаняну,
  • Олександру Биліну,
  • Олегу Антипову та
  • Дмитру Тяжелих.

Їхні публічні коментарі щодо цього не наводяться.

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Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2022 року на Керченському мосту, що з'єднує анексований Росією півострів Крим з Краснодарським краєм, стався вибух. Був підірваний вантажний автомобіль з вибухівкою, внаслідок цього обвалились два прольоти автомобільної частини мосту і були пожежі на залізничній частині. Загинули п'ятеро людей, про причетність до атаки повідомила СБУ. Україна заявляє, що вважає міст легітимною військовою ціллю.

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