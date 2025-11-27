РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Подрыв Крымского моста
812 0

В России приговорили к пожизненному заключению 8 фигурантов дела о взрыве грузовика на Керченском мосту

Дело Керченского моста: российский суд вынес восемь пожизненных приговоров

Суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению восьмерых мужчин, которых обвинили в организации взрыва на Керченском мосту в октябре 2022 года. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ростовский суд огласил приговоры по делу о подрыве грузовика со взрывчаткой в 2022 году

"В российском Ростове-на-Дону суд приговорил к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор вынесли:

  • Артему и Георгию Азатьянам,
  • Роману Соломко,
  • Владимиру Злобу,
  • Артуру Терчаняну,
  • Александру Билину,
  • Олегу Антипову и
  • Дмитрию Тяжелых.

Их публичные комментарии по этому поводу не приводятся.

Читайте также: ВСУ к зиме могут нанести крупный удар по Крыму, - Sky News

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2022 года на Керченском мосту, соединяющем аннексированный Россией полуостров Крым с Краснодарским краем, произошел взрыв. Был взорван грузовой автомобиль со взрывчаткой, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и произошли пожары на железнодорожной части. Погибли пять человек, о причастности к атаке сообщила СБУ. Украина заявляет, что считает мост легитимной военной целью.

Смотрите также: СБУ в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, взорвав опоры. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

россия (98156) суд (25324) Керченский мост (404)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 