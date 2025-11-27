В России приговорили к пожизненному заключению 8 фигурантов дела о взрыве грузовика на Керченском мосту

Суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению восьмерых мужчин, которых обвинили в организации взрыва на Керченском мосту в октябре 2022 года.

Ростовский суд огласил приговоры по делу о подрыве грузовика со взрывчаткой в 2022 году

"В российском Ростове-на-Дону суд приговорил к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор вынесли:

Артему и Георгию Азатьянам,

Роману Соломко,

Владимиру Злобу,

Артуру Терчаняну,

Александру Билину,

Олегу Антипову и

Дмитрию Тяжелых.

Их публичные комментарии по этому поводу не приводятся.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2022 года на Керченском мосту, соединяющем аннексированный Россией полуостров Крым с Краснодарским краем, произошел взрыв. Был взорван грузовой автомобиль со взрывчаткой, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и произошли пожары на железнодорожной части. Погибли пять человек, о причастности к атаке сообщила СБУ. Украина заявляет, что считает мост легитимной военной целью.

