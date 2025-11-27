Військовий Ворошнов (Канада) оголосив збір на Mavic 3: у підрозділі закінчилися всі дрони
Український військовий Микола Ворошнов, позивний Канада, повідомив про повну відсутність дронів Mavic 3 у підрозділі та оголосив збір на нові й уживані коптери, наголосивши, що державне забезпечення цих моделей більше неможливе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Закінчилися дрони
"Я маю це зробити, як би соромно мені від того не було. Вимушений вчергове звернутися до людей по допомогу, ну бо самі того не вивеземо. В нас по дронах всьо. Закінчились. І бригадні, і волонтерські, і від друзів. Берегли як могли, але... Залишились тільки нічні борти, але ризикувати дорогущими 3Т вдень - мені совість не дозволяє", - написав він.
Він наголосив, що потрібні саме Mavic 3/3PRO/3E/3T.
Державне забезпечення неможливе
Скоро вони зовсім зникнуть з продажу навіть з чорного ринку, бо зняті з виробництва і їх вже нема в "нормальному продажі" (саме тому державне забезпечення неможливе).
"Тому й прошу долучитися до зборів, щоб на усі зібрані кошти ми придбали собі дронів для роботи, зберем на один - буде один, зберем на два - буде два, зберем на десять - то до весни вже точно якось протягнемо", - додав Канада.
Нові, вживані, побиті - будь-які. Бо скоро їх не буде взагалі і не буде нам чим настільки ексклюзивно і неочікувано давати ворогу по морді.
Військовий подякував за вже зібрані кошти на одного вживаного Мавік 3PRO.
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така нєжданка !
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У мене десь відсотків 30...35 йдуть на донати щомісяця. Взимку трохи менше.
Велика подяка нашим Захисникам, слава ЗСУ!
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
Реквізити Справи Громад:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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Приспати пильність жертви.. щоб готувалась не до оборони 👮 а до шашликів ....
У 22му це у них вийшло...
Без Уряду Нац.Спасіння ( боюся що ) знову вийде .
Не займайтесь муйнєю або скигленням - хто біля фронту евакуюйте дітей, літніх, інвалідів. Пакуйте харчі, тривожні валізи тощо тощо. Кар'єра і буденні справи можуть припинитися будь якої хвилини, спитайте нас, жителів Півдня Херсонщини...
людейнаселення сидять на ОПі рівно? Невже маратон розрідив звилини ???
Хай би писали своїм депутатам, робили щось. Штовхали мерів та інших начальників!! Он Кличко ж може допомагати Фронту..