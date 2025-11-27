Військовий Ворошнов (Канада) оголосив збір на Mavic 3: у підрозділі закінчилися всі дрони

Український військовий Микола Ворошнов, позивний Канада, повідомив про повну відсутність дронів Mavic 3 у підрозділі та оголосив збір на нові й уживані коптери, наголосивши, що державне забезпечення цих моделей більше неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

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Закінчилися дрони

"Я маю це зробити, як би соромно мені від того не було. Вимушений вчергове звернутися до людей по допомогу, ну бо самі того не вивеземо. В нас по дронах всьо. Закінчились. І бригадні, і волонтерські, і від друзів. Берегли як могли, але... Залишились тільки нічні борти, але ризикувати дорогущими 3Т вдень - мені совість не дозволяє", - написав він.

Він наголосив, що потрібні саме Mavic 3/3PRO/3E/3T.

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Державне забезпечення неможливе

Скоро вони зовсім зникнуть з продажу навіть з чорного ринку, бо зняті з виробництва і їх вже нема в "нормальному продажі" (саме тому державне забезпечення неможливе).

"Тому й прошу долучитися до зборів, щоб на усі зібрані кошти ми придбали собі дронів для роботи, зберем на один - буде один, зберем на два - буде два, зберем на десять - то до весни вже точно якось протягнемо", - додав Канада.

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Нові, вживані, побиті - будь-які. Бо скоро їх не буде взагалі і не буде нам чим настільки ексклюзивно і неочікувано давати ворогу по морді.

Військовий подякував за вже зібрані кошти на одного вживаного Мавік 3PRO.

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