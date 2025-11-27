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Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Військовий Ворошнов (Канада) оголосив збір на Mavic 3: у підрозділі закінчилися всі дрони

Військовий просить допомогти із закупівлею Mavic 3

Український військовий Микола Ворошнов, позивний Канада, повідомив про повну відсутність дронів Mavic 3 у підрозділі та оголосив збір на нові й уживані коптери, наголосивши, що державне забезпечення цих моделей більше неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

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Закінчилися дрони

"Я маю це зробити, як би соромно мені від того не було. Вимушений вчергове звернутися до людей по допомогу, ну бо самі того не вивеземо. В нас по дронах всьо. Закінчились. І бригадні, і волонтерські, і від друзів. Берегли як могли, але... Залишились тільки нічні борти, але ризикувати дорогущими 3Т вдень - мені совість не дозволяє", - написав він.

Він наголосив, що потрібні саме Mavic 3/3PRO/3E/3T. 

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Державне забезпечення неможливе

Скоро вони зовсім зникнуть з продажу навіть з чорного ринку, бо зняті з виробництва і їх вже нема в "нормальному продажі" (саме тому державне забезпечення неможливе).

"Тому й прошу долучитися до зборів, щоб на усі зібрані кошти ми придбали собі дронів для роботи, зберем на один - буде один, зберем на два - буде два, зберем на десять - то до весни вже точно якось протягнемо", - додав Канада.

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Нові, вживані, побиті - будь-які. Бо скоро їх не буде взагалі і не буде нам чим настільки ексклюзивно і неочікувано давати ворогу по морді.

Військовий подякував за вже зібрані кошти на одного вживаного Мавік 3PRO.

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Автор: 

допомога (9193) дрони (8389)
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Топ коментарі
+28
Тисячу яка не варта нічого роздали ,а замість того можна було 7-10 бригад закупити дрони !!!!Ось це і є в умовах війни злочин !
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27.11.2025 21:22 Відповісти
+20
шмиргаль, пдорас, де дрони?
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27.11.2025 21:20 Відповісти
+16
таким же, якщо не більшим, пдорасом є і зеленський, який зі своїми міндічеподібними друзями накрав на сотні тисяч дронів!
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27.11.2025 21:39 Відповісти
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шмиргаль, пдорас, де дрони?
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27.11.2025 21:20 Відповісти
таким же, якщо не більшим, пдорасом є і зеленський, який зі своїми міндічеподібними друзями накрав на сотні тисяч дронів!
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27.11.2025 21:39 Відповісти
Можна позичити у Білецького...
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27.11.2025 21:49 Відповісти
Або у зеленського...
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27.11.2025 21:51 Відповісти
Або у аб...
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27.11.2025 21:52 Відповісти
Шмигаль-умеров-зеленський-свириденко, де на 4 році гроші для забезпечення Захисників України, самим необхідним!!?? Знову все розкрадено зелупнями з приблуд95?? Міндіча з групою осіб запитайте, може двушечку млн дол США для деркача, мародери з урядового кварталу, не будуть чергову відправляти на **********???
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27.11.2025 22:22 Відповісти
Вони підвищили військовий збір з 1.5% до 5%, але ці кошти йдуть не напряму на потреби наших захисників, а у держбюджет, де благополучно зеленими гнидами розкрадаються...
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28.11.2025 00:42 Відповісти
зелену мерзоту мародерів треба вішати , далі- катастрофа
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28.11.2025 00:19 Відповісти
хто ж чекав, що кітайці виконають свої китайські попередження про заборону продажу Мавіків ?

така нєжданка !

.
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28.11.2025 00:42 Відповісти
Тисячу яка не варта нічого роздали ,а замість того можна було 7-10 бригад закупити дрони !!!!Ось це і є в умовах війни злочин !
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27.11.2025 21:22 Відповісти
їх не цікавить війна у них другі пріорітети.
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27.11.2025 21:25 Відповісти
Всі кошти і можливості на передвиборчі цілі, бо це найважливіше завдання для виживання і збереження безмежної влади.
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27.11.2025 21:56 Відповісти
+
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27.11.2025 21:25 Відповісти
Это приговор этой власти.
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27.11.2025 21:29 Відповісти
Скільки вже можна "приговарювати"? Час вже справу робити; вони того заслуговують. 15 листопада показало, як кияни збираються чинну владу приговарювати...
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28.11.2025 01:08 Відповісти
шмагалі ,міндічи, зелі всі вони пида.....ра...... си але від мене 500 грн.
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27.11.2025 21:31 Відповісти
Заздалегідь вила та мотузку заготуйте. Решту--донатимо, донатимо, донатимо...
У мене десь відсотків 30...35 йдуть на донати щомісяця. Взимку трохи менше.
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28.11.2025 01:00 Відповісти
Скинула тисячу на приват. На жаль більше ніяк.
Велика подяка нашим Захисникам, слава ЗСУ!
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27.11.2025 21:31 Відповісти
Скоро вони зовсім зникнуть з продажу навіть з чорного ринку, бо зняті з виробництва і їх вже нема в "нормальному продажі" (саме тому державне забезпечення неможливе). Джерело: https://censor.net/ua/n3587421, вибачьте мені за мій хранцузький, а на чорному ринку, це спізжєниє у ЗСУ?
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27.11.2025 21:37 Відповісти
++
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27.11.2025 21:38 Відповісти
Зеля! Где Умеров, ***?
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27.11.2025 21:38 Відповісти
А умєров у нас хто? Рятівник нації?
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28.11.2025 01:10 Відповісти
Тим часом https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14430 Петро Порошенко сьогодні вчергове передав двадцяти підрозділам Сил оборони техніку і дрони (фото, відео) і повідомляє:
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
Реквізити Справи Громад:
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27.11.2025 21:49 Відповісти
Я вже колись писала: якби кожна зелена жаба-мільйонер перла на фронт стільки, скільки Порошенко, та хоч би половину, то вже наші були б під москвою.
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27.11.2025 22:00 Відповісти
+1000 на Приват
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27.11.2025 21:49 Відповісти
А підлеглий Єрмака щойно відосик запостив, де якісь "ми" докладають усіх зусиль для перемоги
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27.11.2025 21:50 Відповісти
Він одне слово замовчує: на перемогу москви.
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27.11.2025 22:02 Відповісти
Двушка пашла на маскву? І це не 2000 Фламіндічів, я вас запевняю..
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27.11.2025 22:51 Відповісти
Наче десь промелькнула інфа, що два лярди, але я не дуже уважно читала, бо вже раніше читала, що біла пухнаста бубачька скирдує зелень тоннами у бункері. Правда чи ні, хтозна, точно памʼятаю що це було на tZEinform. Але давненько.
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27.11.2025 23:14 Відповісти
Нещодавно міністр іностраних справ заявив - Україна здатна випускати 20 міліонів дронів на рік. Зелена більшість апдлодує стоячи - захисник та захисниці. Коли ж ця брехня зеленского скінчиться.
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27.11.2025 21:55 Відповісти
Це спеціально робить Маратон .
Приспати пильність жертви.. щоб готувалась не до оборони 👮 а до шашликів ....
У 22му це у них вийшло...
Без Уряду Нац.Спасіння ( боюся що ) знову вийде .

Не займайтесь муйнєю або скигленням - хто біля фронту евакуюйте дітей, літніх, інвалідів. Пакуйте харчі, тривожні валізи тощо тощо. Кар'єра і буденні справи можуть припинитися будь якої хвилини, спитайте нас, жителів Півдня Херсонщини...
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27.11.2025 22:50 Відповісти
Скінчиться лише тоді, коли ми його викинемо найух з гетьманського крісла. Тоді й скінчиться, не раніше.
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28.11.2025 01:15 Відповісти
У 1942 році (приблизно), у Червоній армії, на підставі досвіду удару по залізничній станції Орша, була створена артилерія РГК (резерву Головного Командування). Вона складалася з окремих полків "катюш", протитанкової атилерії, та гаубичної... Їх кидали на ділянки фронту, де назрівав прорив німецьких військ, а в другій половині війни - для забезпечення проламування німецької оборони та прориву військ Червоної армії. Чому-б нам не піти цим шляхом?
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27.11.2025 22:02 Відповісти
Із чого формувати той резерв ? Із недополучених мінус 3000 ракет рожевої контори ? Чи з Нептунів і Сапсанів
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27.11.2025 22:47 Відповісти
В умовах ******** війни, і "даного моменту", нам потрібні "летючі підрозділи з БПЛА ближньої дії". Бить крилатими ракетами, по малих піхотних групах та одиночних танках та ББМ - "стілять з гармати по горобцях"... ТОбто, пропоную почать з "тачанок" та "кулеметних рот" (аналогія чисто фігуральна - це відсилка до досвіду Громадянської війни...) Головна ідея - зосередження значної маси ефективних вогневих засобів на ділянках, які потрапляють під загрозу...
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27.11.2025 22:57 Відповісти
А це дійсно він у фейсбуці? Старий аккаунт?
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27.11.2025 22:29 Відповісти
Картка привата на Ворошнова.
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27.11.2025 23:21 Відповісти
фигня какая-то..много армейцев на Хайлендерах ездят, божья служба на РАМ...а тут мавики-все...тьотя - волонтер в доме только кормит бойцов в больничке, тысяч на 20 смаколиков
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Чому мільони людей населення сидять на ОПі рівно? Невже маратон розрідив звилини ???
Хай би писали своїм депутатам, робили щось. Штовхали мерів та інших начальників!! Он Кличко ж може допомагати Фронту..
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27.11.2025 22:45 Відповісти
+ Дякую за захист. Повертайтеся живі та здорові! ❤️🖤💙💛
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27.11.2025 22:49 Відповісти
Чим міг тим допоміг. Вдалої охоти хлопці.
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28.11.2025 00:37 Відповісти
+
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28.11.2025 01:39 Відповісти
Похоже все дроны у мадяра. Ему киношники для сьемки блокбастеров нужны... и второй момент: государство обеспечить не может, а люди, значит, могут. Тогда вопрос: так а на х.й тогда такое государство со всем своим вонючим шапито? Как эти оставшиеся 20 миллионов будут своим потомкам в глаза смотреть, что позволили кучке оборотней уничтожить страну?
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28.11.2025 04:46 Відповісти
 
 