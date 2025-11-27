Военный Ворошнов (Канада) объявил сбор на Mavic 3: в подразделении закончились все дроны

Украинский военный Николай Ворошнов, позывной - Канада, сообщил о полном отсутствии дронов Mavic 3 в подразделении и объявил сбор на новые и подержанные коптеры, подчеркнув, что государственное обеспечение этих моделей больше невозможно.

Дроны закончились

"Я должен это сделать, как бы мне от этого не было стыдно. Вынужден в очередной раз обратиться к людям за помощью, потому что сами этого не вывезем. У нас по дронам - все. Закончились. И бригадные, и волонтерские, и от друзей. Берегли как могли, но... Остались только ночные борты, но рисковать дорогостоящими 3Т днем мне совесть не позволяет", - написал он.

Он подчеркнул, что нужны именно Mavic 3/3PRO/3E/3T.

Государственное обеспечение невозможно

Скоро они совсем исчезнут из продажи даже с черного рынка, потому что сняты с производства, и их уже нет в "нормальной продаже" (именно поэтому государственное обеспечение невозможно).

"Поэтому и прошу присоединиться к сбору, чтобы на все собранные средства мы приобрели себе дроны для работы, соберем на один - будет один, соберем на два - будет два, соберем на десять - до весны уже точно как-то протащим", - добавил Канада.

Новые, подержанные, побитые - любые. Потому что скоро их не будет вообще и не будет нам чем настолько эксклюзивно и неожиданно давать врагу по морде.

Военный поблагодарил за уже собранные средства на один подержанный Mavic 3PRO.

Приват Карта

4149 6293 7719 0251

Приват

Моно Банк

Pay

[email protected]

Приват Конверт

Моно Карта

4441 1110 3276 8891