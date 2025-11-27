РУС
2 082 33

Военный Ворошнов (Канада) объявил сбор на Mavic 3: в подразделении закончились все дроны

Военный просит помочь с закупкой Mavic 3

Украинский военный Николай Ворошнов, позывной - Канада, сообщил о полном отсутствии дронов Mavic 3 в подразделении и объявил сбор на новые и подержанные коптеры, подчеркнув, что государственное обеспечение этих моделей больше невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дроны закончились

"Я должен это сделать, как бы мне от этого не было стыдно. Вынужден в очередной раз обратиться к людям за помощью, потому что сами этого не вывезем. У нас по дронам - все. Закончились. И бригадные, и волонтерские, и от друзей. Берегли как могли, но... Остались только ночные борты, но рисковать дорогостоящими 3Т днем мне совесть не позволяет", - написал он.

Он подчеркнул, что нужны именно Mavic 3/3PRO/3E/3T. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмы врага продолжаются, бойцы срочно нуждаются в помощи: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на дроны, генераторы и рации

Государственное обеспечение невозможно

Скоро они совсем исчезнут из продажи даже с черного рынка, потому что сняты с производства, и их уже нет в "нормальной продаже" (именно поэтому государственное обеспечение невозможно).

"Поэтому и прошу присоединиться к сбору, чтобы на все собранные средства мы приобрели себе дроны для работы, соберем на один - будет один, соберем на два - будет два, соберем на десять - до весны уже точно как-то протащим", - добавил Канада.

Читайте также: Подразделение БПЛА NOX ULTIMA просит помочь с приобретением Starlink и EcoFlow

Новые, подержанные, побитые - любые. Потому что скоро их не будет вообще и не будет нам чем настолько эксклюзивно и неожиданно давать врагу по морде.

Военный поблагодарил за уже собранные средства на один подержанный Mavic 3PRO.

Приват Карта

4149 6293 7719 0251

Приват

Моно Банк

Pay

[email protected]

Приват Конверт

Моно Карта

4441 1110 3276 8891

Автор: 

помощь (8223) дроны (5582)
+23
Тисячу яка не варта нічого роздали ,а замість того можна було 7-10 бригад закупити дрони !!!!Ось це і є в умовах війни злочин !
27.11.2025 21:22 Ответить
+16
шмиргаль, пдорас, де дрони?
27.11.2025 21:20 Ответить
+11
таким же, якщо не більшим, пдорасом є і зеленський, який зі своїми міндічеподібними друзями накрав на сотні тисяч дронів!
27.11.2025 21:39 Ответить
Можна позичити у Білецького...
27.11.2025 21:49 Ответить
Або у зеленського...
27.11.2025 21:51 Ответить
Або у аб...
27.11.2025 21:52 Ответить
Шмигаль-умеров-зеленський-свириденко, де на 4 році гроші для забезпечення Захисників України, самим необхідним!!?? Знову все розкрадено зелупнями з приблуд95?? Міндіча з групою осіб запитайте, може двушечку млн дол США для деркача, мародери з урядового кварталу, не будуть чергову відправляти на **********???
27.11.2025 22:22 Ответить
Тисячу яка не варта нічого роздали ,а замість того можна було 7-10 бригад закупити дрони !!!!Ось це і є в умовах війни злочин !
27.11.2025 21:22 Ответить
їх не цікавить війна у них другі пріорітети.
27.11.2025 21:25 Ответить
Всі кошти і можливості на передвиборчі цілі, бо це найважливіше завдання для виживання і збереження безмежної влади.
27.11.2025 21:56 Ответить
+
27.11.2025 21:25 Ответить
Это приговор этой власти.
27.11.2025 21:29 Ответить
шмагалі ,міндічи, зелі всі вони пида.....ра...... си але від мене 500 грн.
27.11.2025 21:31 Ответить
Скинула тисячу на приват. На жаль більше ніяк.
Велика подяка нашим Захисникам, слава ЗСУ!
27.11.2025 21:31 Ответить
Скоро вони зовсім зникнуть з продажу навіть з чорного ринку, бо зняті з виробництва і їх вже нема в "нормальному продажі" (саме тому державне забезпечення неможливе). Джерело: https://censor.net/ua/n3587421, вибачьте мені за мій хранцузький, а на чорному ринку, це спізжєниє у ЗСУ?
27.11.2025 21:37 Ответить
++
27.11.2025 21:38 Ответить
Зеля! Где Умеров, ***?
27.11.2025 21:38 Ответить
Тим часом https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14430 Петро Порошенко сьогодні вчергове передав двадцяти підрозділам Сил оборони техніку і дрони (фото, відео) і повідомляє:
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
Реквізити Справи Громад:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
27.11.2025 21:49 Ответить
Я вже колись писала: якби кожна зелена жаба-мільйонер перла на фронт стільки, скільки Порошенко, та хоч би половину, то вже наші були б під москвою.
27.11.2025 22:00 Ответить
+1000 на Приват
27.11.2025 21:49 Ответить
А підлеглий Єрмака щойно відосик запостив, де якісь "ми" докладають усіх зусиль для перемоги
27.11.2025 21:50 Ответить
Він одне слово замовчує: на перемогу москви.
27.11.2025 22:02 Ответить
Двушка пашла на маскву? І це не 2000 Фламіндічів, я вас запевняю..
27.11.2025 22:51 Ответить
Наче десь промелькнула інфа, що два лярди, але я не дуже уважно читала, бо вже раніше читала, що біла пухнаста бубачька скирдує зелень тоннами у бункері. Правда чи ні, хтозна, точно памʼятаю що це було на tZEinform. Але давненько.
27.11.2025 23:14 Ответить
Нещодавно міністр іностраних справ заявив - Україна здатна випускати 20 міліонів дронів на рік. Зелена більшість апдлодує стоячи - захисник та захисниці. Коли ж ця брехня зеленского скінчиться.
27.11.2025 21:55 Ответить
Це спеціально робить Маратон .
Приспати пильність жертви.. щоб готувалась не до оборони 👮 а до шашликів ....
У 22му це у них вийшло...
Без Уряду Нац.Спасіння ( боюся що ) знову вийде .

Не займайтесь муйнєю або скигленням - хто біля фронту евакуюйте дітей, літніх, інвалідів. Пакуйте харчі, тривожні валізи тощо тощо. Кар'єра і буденні справи можуть припинитися будь якої хвилини, спитайте нас, жителів Півдня Херсонщини...
27.11.2025 22:50 Ответить
У 1942 році (приблизно), у Червоній армії, на підставі досвіду удару по залізничній станції Орша, була створена артилерія РГК (резерву Головного Командування). Вона складалася з окремих полків "катюш", протитанкової атилерії, та гаубичної... Їх кидали на ділянки фронту, де назрівав прорив німецьких військ, а в другій половині війни - для забезпечення проламування німецької оборони та прориву військ Червоної армії. Чому-б нам не піти цим шляхом?
27.11.2025 22:02 Ответить
Із чого формувати той резерв ? Із недополучених мінус 3000 ракет рожевої контори ? Чи з Нептунів і Сапсанів
27.11.2025 22:47 Ответить
В умовах ******** війни, і "даного моменту", нам потрібні "летючі підрозділи з БПЛА ближньої дії". Бить крилатими ракетами, по малих піхотних групах та одиночних танках та ББМ - "стілять з гармати по горобцях"... ТОбто, пропоную почать з "тачанок" та "кулеметних рот" (аналогія чисто фігуральна - це відсилка до досвіду Громадянської війни...) Головна ідея - зосередження значної маси ефективних вогневих засобів на ділянках, які потрапляють під загрозу...
27.11.2025 22:57 Ответить
А це дійсно він у фейсбуці? Старий аккаунт?
27.11.2025 22:29 Ответить
Картка привата на Ворошнова.
27.11.2025 23:21 Ответить
фигня какая-то..много армейцев на Хайлендерах ездят, божья служба на РАМ...а тут мавики-все...тьотя - волонтер в доме только кормит бойцов в больничке, тысяч на 20 смаколиков
27.11.2025 22:37 Ответить
Чому мільони людей населення сидять на ОПі рівно? Невже маратон розрідив звилини ???
Хай би писали своїм депутатам, робили щось. Штовхали мерів та інших начальників!! Он Кличко ж може допомагати Фронту..
27.11.2025 22:45 Ответить
+ Дякую за захист. Повертайтеся живі та здорові! ❤️🖤💙💛
27.11.2025 22:49 Ответить
 
 