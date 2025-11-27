Военный Ворошнов (Канада) объявил сбор на Mavic 3: в подразделении закончились все дроны
Украинский военный Николай Ворошнов, позывной - Канада, сообщил о полном отсутствии дронов Mavic 3 в подразделении и объявил сбор на новые и подержанные коптеры, подчеркнув, что государственное обеспечение этих моделей больше невозможно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
Дроны закончились
"Я должен это сделать, как бы мне от этого не было стыдно. Вынужден в очередной раз обратиться к людям за помощью, потому что сами этого не вывезем. У нас по дронам - все. Закончились. И бригадные, и волонтерские, и от друзей. Берегли как могли, но... Остались только ночные борты, но рисковать дорогостоящими 3Т днем мне совесть не позволяет", - написал он.
Он подчеркнул, что нужны именно Mavic 3/3PRO/3E/3T.
Государственное обеспечение невозможно
Скоро они совсем исчезнут из продажи даже с черного рынка, потому что сняты с производства, и их уже нет в "нормальной продаже" (именно поэтому государственное обеспечение невозможно).
"Поэтому и прошу присоединиться к сбору, чтобы на все собранные средства мы приобрели себе дроны для работы, соберем на один - будет один, соберем на два - будет два, соберем на десять - до весны уже точно как-то протащим", - добавил Канада.
Новые, подержанные, побитые - любые. Потому что скоро их не будет вообще и не будет нам чем настолько эксклюзивно и неожиданно давать врагу по морде.
Военный поблагодарил за уже собранные средства на один подержанный Mavic 3PRO.
Приват Карта
4149 6293 7719 0251
Pay
Моно Карта
4441 1110 3276 8891
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велика подяка нашим Захисникам, слава ЗСУ!
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
Реквізити Справи Громад:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
Приспати пильність жертви.. щоб готувалась не до оборони 👮 а до шашликів ....
У 22му це у них вийшло...
Без Уряду Нац.Спасіння ( боюся що ) знову вийде .
Не займайтесь муйнєю або скигленням - хто біля фронту евакуюйте дітей, літніх, інвалідів. Пакуйте харчі, тривожні валізи тощо тощо. Кар'єра і буденні справи можуть припинитися будь якої хвилини, спитайте нас, жителів Півдня Херсонщини...
людейнаселення сидять на ОПі рівно? Невже маратон розрідив звилини ???
Хай би писали своїм депутатам, робили щось. Штовхали мерів та інших начальників!! Он Кличко ж може допомагати Фронту..