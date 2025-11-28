У Росії внесли Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій"
Міністерство юстиції Росії внесло міжнародну правозахисну організацію Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій".
Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У квітні 2022 року "Роскомнадзор" обмежив доступ до сайту організації.
Human Rights Watch
Human Rights Watch - міжнародна неприбуткова організація, що займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу. Штаб-квартира організації знаходиться у Нью-Йорку.
Організація проводить моніторинг, розслідує випадки порушень прав людини та документує їх.
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2. Human Rights Watch закликала Україну не публікувати фотографії російських військовополонених з огляду на те, що це може порушувати їхні права.
3. Human Rights Watch засудила санкції Порошенка щодо Вконтакте, Яндекс і Однокласників/
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Абсолютно прорашистська брехлива контора.
Які "права людини" на московії?
Там людей нема - одні кацапи.