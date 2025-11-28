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Новини Human Rights Watch
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У Росії внесли Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій"

Human Rights Watch небежана організація у Росії

Міністерство юстиції Росії внесло міжнародну правозахисну організацію Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій".

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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У квітні 2022 року "Роскомнадзор" обмежив доступ до сайту організації.

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Human Rights Watch

Human Rights Watch - міжнародна неприбуткова організація, що займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу. Штаб-квартира організації знаходиться у Нью-Йорку. 

Організація проводить моніторинг, розслідує випадки порушень прав людини та документує їх.

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Автор: 

Human Rights Watch (44) росія (70393)
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1. Human Rights Watch заявила про наявність доказів застосування протипіхотних мін українськими військовими в районі Ізюма, що призвело до жертв серед цивільного населення.

2. Human Rights Watch закликала Україну не публікувати фотографії російських військовополонених з огляду на те, що це може порушувати їхні права.

3. Human Rights Watch засудила санкції Порошенка щодо Вконтакте, Яндекс і Однокласників/

4.
5.......

Абсолютно прорашистська брехлива контора.
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28.11.2025 16:16 Відповісти
Заборонила?! А вони так її вилизували)
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28.11.2025 16:23 Відповісти
Судячи з того, що вони несли на початку повномасштабного вторгнення кацапів, цих засранців слід було заборонити в Україні вже давно.
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28.11.2025 16:34 Відповісти
Логічно.
Які "права людини" на московії?
Там людей нема - одні кацапи.
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28.11.2025 21:13 Відповісти
 
 