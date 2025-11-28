У Росії внесли Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій"

Міністерство юстиції Росії внесло міжнародну правозахисну організацію Human Rights Watch у перелік "небажаних організацій".

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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У квітні 2022 року "Роскомнадзор" обмежив доступ до сайту організації.

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Human Rights Watch

Human Rights Watch - міжнародна неприбуткова організація, що займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу. Штаб-квартира організації знаходиться у Нью-Йорку.

Організація проводить моніторинг, розслідує випадки порушень прав людини та документує їх.

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