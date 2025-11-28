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Новини Міжнародна ізоляція Росії
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Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації, - Сибіга

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації

Росію не було обрано до Ради Міжнародної морської організації.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Міністр наголосив, що це чергова поразка РФ на виборах до керівних органів міжнародних організацій та водночас очевидне свідчення її дедалі глибшої міжнародної ізоляції.

"Сьогоднішнє голосування засвідчило, що міжнародна спільнота не толерує протиправної поведінки на морі та чітко відстоює верховенство міжнародного права. Ми щиро вдячні всім партнерам, чиї скоординовані зусилля зробили такий результат можливим.

Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна й надалі працюватиме над тим, щоб норми та принципи міжнародного права були повністю дотримані й забезпечені", - додав він.

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Що передувало?

  • Раніше Україну було обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки. РФ не пройшла вдруге поспіль.
  • Також відомо, що Росія втретє поспіль не змогла увійти до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), тоді як Україну обрали до складу керівного органу.

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Автор: 

росія (70393) Сибіга Андрій (1000)
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Дієва робота фахівців МЗС України!! А головне, що без фоток отих, єрмака і міндіча?!?
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28.11.2025 14:30 Відповісти
кацапи і без дозволу Ради Міжнародної морської організації будуть кабелі на дні моря тягати якорями.
ну кацапи ж....
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28.11.2025 14:34 Відповісти
А пьотр пєрвий колись так старався - у Голандію іздив, сам кораблі робив. А тут така лажа від владіміра х*ла пєрвого
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28.11.2025 14:53 Відповісти
 
 