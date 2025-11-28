Россию не избрали в Совет Международной морской организации, - Сибига

Россия не была избрана в Совет Международной морской организации.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что это очередное поражение РФ на выборах в руководящие органы международных организаций и одновременно очевидное свидетельство ее все более глубокой международной изоляции.

"Сегодняшнее голосование показало, что международное сообщество не терпит противоправного поведения на море и четко отстаивает верховенство международного права. Мыискренне благодарны всем партнерам, чьи скоординированные усилия сделали такой результат возможным.



Россия не заслуживает места в руководящих органах международных организаций. Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы нормы и принципы международного права были полностью соблюдены и обеспечены", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Украина была избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы. РФ не прошла второй раз подряд.

Также известно, что Россия третий раз подряд не смогла войти в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), тогда как Украина была избрана в состав руководящего органа.

