В России внесли Human Rights Watch в список "нежелательных организаций"
Министерство юстиции России внесло международную правозащитную организацию Human Rights Watch в перечень "нежелательных организаций".
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
В апреле 2022 года "Роскомнадзор" ограничил доступ к сайту организации.
Human Rights Watch
Human Rights Watch - международная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека в более чем 70 странах мира. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.
Организация проводит мониторинг, расследует случаи нарушений прав человека и документирует их.
2. Human Rights Watch закликала Україну не публікувати фотографії російських військовополонених з огляду на те, що це може порушувати їхні права.
3. Human Rights Watch засудила санкції Порошенка щодо Вконтакте, Яндекс і Однокласників/
Абсолютно прорашистська брехлива контора.