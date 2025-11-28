В России внесли Human Rights Watch в список "нежелательных организаций"

Министерство юстиции России внесло международную правозащитную организацию Human Rights Watch в перечень "нежелательных организаций".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В апреле 2022 года "Роскомнадзор" ограничил доступ к сайту организации.

Читайте также: Россия не избрана в Совет Международной морской организации, - Сибига

Human Rights Watch

Human Rights Watch - международная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека в более чем 70 странах мира. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.

Организация проводит мониторинг, расследует случаи нарушений прав человека и документирует их.

Читайте также: Human Rights Watch призвала Таджикистан не принимать Путина из-за ордера МУС