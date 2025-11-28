РУС
В России внесли Human Rights Watch в список "нежелательных организаций"

Human Rights Watch – нежелательная организация в России

Министерство юстиции России внесло международную правозащитную организацию Human Rights Watch в перечень "нежелательных организаций".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В апреле 2022 года "Роскомнадзор" ограничил доступ к сайту организации.

Human Rights Watch

Human Rights Watch - международная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека в более чем 70 странах мира. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. 

Организация проводит мониторинг, расследует случаи нарушений прав человека и документирует их.

Human Rights Watch (76) россия (98180)
1. Human Rights Watch заявила про наявність доказів застосування протипіхотних мін українськими військовими в районі Ізюма, що призвело до жертв серед цивільного населення.

2. Human Rights Watch закликала Україну не публікувати фотографії російських військовополонених з огляду на те, що це може порушувати їхні права.

3. Human Rights Watch засудила санкції Порошенка щодо Вконтакте, Яндекс і Однокласників/

4.
5.......

Абсолютно прорашистська брехлива контора.
28.11.2025 16:16 Ответить
Заборонила?! А вони так її вилизували)
28.11.2025 16:23 Ответить
Судячи з того, що вони несли на початку повномасштабного вторгнення кацапів, цих засранців слід було заборонити в Україні вже давно.
28.11.2025 16:34 Ответить
 
 