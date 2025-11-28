У Польщі затримали 5 громадян України та Білорусі за підозрою в роботі на ворожі спецслужби
Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило про розслідування діяльності групи з громадян України та Білорусі, які з березня 2024 року по лютий 2025-го могли діяти в інтересах закордонної розвідки. Слідчі вивчають їхню діяльність у Жешуві, Варшаві, Лодзі та інших регіонах Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
П’ятьох підозрюваних затримали у Варшаві та Білостоці
25 і 26 листопада 2025 року у Варшаві та Білостоці правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних: громадян України Олександра С. та неповнолітню Софію Ч., а також білорусів Вікторію М., Антона М. і Володимира У.
Чотирьох підозрюваних взяли під варту, один перебуває в лікарні
Районний суд у Любліні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці для чотирьох затриманих. Підозрюваний Володимир У. через поганий стан здоров’я перебуває в лікарні, де йому висунули звинувачення. Прокурор визначив йому запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі, — заборону на виїзд з Польщі.
Вербування через Telegram
За інформацією ABW, підозрюваних вербували через месенджер Telegram. Особи виконували завдання з фотографування об’єктів та збору інформації про критичну інфраструктуру, системи й споруди, що мають значення для національної безпеки Польщі.
Окрім цього, вони розміщували плакати, створювали графіті та були готові виконувати інші доручення замовників, які діяли в межах розвідувальної структури. Оплата за завдання здійснювалась у криптовалюті.
ABW: діяльність відповідає методам російської розвідки
В агентстві зазначили, що описані дії групи відповідають характерним методам, які застосовує розвідка РФ у країнах ЄС.
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Українець пам'ятай!!!
Якщо ти виїхав в ЄС і думаєш, що там можна творити дичину і тобі нічого за це не буде, то х.й ти вгадав.🖕
Тебе візьмуть за жабри і посадять до буцегарні.
Потім депортують і вліплять заборону на в'їзд в країни ЄС рочків на 5 мінімум.