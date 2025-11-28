В Польше задержали 5 граждан Украины и Беларуси по подозрению в работе на вражеские спецслужбы
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о расследовании деятельности группы из граждан Украины и Беларуси, которые с марта 2024 года по февраль 2025-го могли действовать в интересах зарубежной разведки. Следователи изучают их деятельность в Жешуве, Варшаве, Лодзи и других регионах Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Пятерых подозреваемых задержали в Варшаве и Белостоке
25 и 26 ноября 2025 года в Варшаве и Белостоке правоохранители задержали пятерых подозреваемых: граждан Украины Александра С. и несовершеннолетнюю Софию Ч., а также белорусов Викторию М., Антона М. и Владимира У.
Четверо подозреваемых взяты под стражу, один находится в больнице
Районный суд в Люблине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для четырех задержанных. Подозреваемый Владимир У. из-за плохого состояния здоровья находится в больнице, где ему предъявили обвинение. Прокурор определил ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — запрет на выезд из Польши.
Вербовка через Telegram
По информации ABW, подозреваемых вербовали через мессенджер Telegram. Лица выполняли задания по фотографированию объектов и сбору информации о критической инфраструктуре, системах и сооружениях, имеющих значение для национальной безопасности Польши.
Кроме того, они размещали плакаты, создавали граффити и были готовы выполнять другие поручения заказчиков, действовавших в рамках разведывательной структуры. Оплата за задания осуществлялась в криптовалюте.
ABW: деятельность соответствует методам российской разведки
В агентстве отметили, что описанные действия группы соответствуют характерным методам, которые применяет разведка РФ в странах ЕС.
Українець пам'ятай!!!
Якщо ти виїхав в ЄС і думаєш, що там можна творити дичину і тобі нічого за це не буде, то х.й ти вгадав.🖕
Тебе візьмуть за жабри і посадять до буцегарні.
Потім депортують і вліплять заборону на в'їзд в країни ЄС рочків на 5 мінімум.