Доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що "забагато негативу з регіонів".
"Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко", - додав він.
Топ коментарі
+26 Andriy Oshust
показати весь коментар28.11.2025 18:27 Відповісти Посилання
+24 Виктор Шевченко
показати весь коментар28.11.2025 18:34 Відповісти Посилання
+22 vlad podolsky
показати весь коментар28.11.2025 18:28 Відповісти Посилання
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гагага
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Сергій Погребецький@pogrebeckij
https://x.com/pogrebeckij/status/1993768992129917217
- Це пил. У порівнянні з тим, що відбувалось в Міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто прозрієте. Тому що, я так розумію, плівки Міндіча - це просто пил. Просто детективи НАБУ, розуміючи масштаби… Вони розуміють, що якби вони вивалили зараз все, що у них є, у нас би просто був Майдан. Тобто люди б уже просто це не схавали, вони б розірвали їх усіх. Я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому буде у нас по Мінобороні стільки сюрпризів, що у нас буде волосся сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що там відбувалося. (с) генерал-майор Дмитро Марченко
Пробийте, хто не зі мною!
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Идет 4-й год войны и ты до сих пор не знаешь, что там происходит?
Чи вони можуть якось інакше?