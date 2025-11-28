Доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що "забагато негативу з регіонів".

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"Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко", - додав він.