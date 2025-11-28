УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Аналіз СБУ в правоохоронній системі
4 424 51

Доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, - Зеленський

Зеленськ доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що "забагато негативу з регіонів".

Також читайте: Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Правоохоронні органи (2655) СБУ (13948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А що сталося, Валодінька???? Незабудь Алібабу послом назначити...
показати весь коментар
28.11.2025 18:27 Відповісти
+24
Татарова звільняй,він смотрящий за всіми правоохоронними органами.Єрмак підібрав його по протекції портнова.
показати весь коментар
28.11.2025 18:34 Відповісти
+22
Ой і підгорає, паніка у вави
показати весь коментар
28.11.2025 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що сталося, Валодінька???? Незабудь Алібабу послом назначити...
показати весь коментар
28.11.2025 18:27 Відповісти
Треба не доручення давати, а щоб закони працювали!
показати весь коментар
28.11.2025 20:51 Відповісти
Закони? Які закони? Ааа, закони...це навряд чи...
показати весь коментар
28.11.2025 21:09 Відповісти
мабуть шо піздно Валодзя
показати весь коментар
28.11.2025 18:27 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 18:28 Відповісти
Ой і підгорає, паніка у вави
показати весь коментар
28.11.2025 18:28 Відповісти
доручив сбу які корупціонно обісрались вже разів так сто?
з васею дебілякою?
гагага
показати весь коментар
28.11.2025 18:29 Відповісти
Це вася-два магазина аналіз буде проводити?
Воно проведе...
Чи татаров?
показати весь коментар
28.11.2025 18:29 Відповісти
В ОПі спочатку розберись до кінця! Зроби хоч вигляд, що ти наш!
показати весь коментар
28.11.2025 18:32 Відповісти
Ну як би СБУ то воно, той. Кротопітомнік та крышеватель.... Автопарк сбушніків як-би намєкаєт....
показати весь коментар
28.11.2025 18:32 Відповісти
Ща на набу з сапом "випадково" нариють
показати весь коментар
28.11.2025 18:34 Відповісти
Татарова звільняй,він смотрящий за всіми правоохоронними органами.Єрмак підібрав його по протекції портнова.
показати весь коментар
28.11.2025 18:34 Відповісти
краще придушити по тихому усіх ригів
показати весь коментар
28.11.2025 19:49 Відповісти
Поки Татаров в ОПі - можеш навіть не намагатися....
Потрібно розпочинати зверху!
Хоча, "Риба гниє із голови - але чистять її завжди із хвоста"
показати весь коментар
28.11.2025 18:35 Відповісти
Ермак відкрив чорну п'ятницю, наступний Татаров на вихід.
показати весь коментар
28.11.2025 18:37 Відповісти
а потім уряд Юлі С.
показати весь коментар
28.11.2025 18:39 Відповісти
мда-і ці люди забороняли мені колупатися в носі-шок
показати весь коментар
28.11.2025 18:39 Відповісти
ахха...ха....че вова...на дружбана дерьмака та миндича наїзджають...треба покарати виних...
показати весь коментар
28.11.2025 18:39 Відповісти
Тут потрібні більш радикальні міри. Треба вже баканову звонити
показати весь коментар
28.11.2025 18:45 Відповісти
Закінчується четвертий рік війни а тут різко потрібно аналіз правоохоронної системи і в регіонах?, а до цього це питання не хвилювало?, мабуть скоро вибори.
показати весь коментар
28.11.2025 18:47 Відповісти
Шо, ЗЕденок "окно" для другана готово?
показати весь коментар
28.11.2025 18:48 Відповісти
Дрочив СБУ
показати весь коментар
28.11.2025 18:49 Відповісти
Буде проводи Малюк? Можливо хай краще займається російськими НПЗ? Алі- Бабу і міндичів вже ніхто не врятує.
показати весь коментар
28.11.2025 18:51 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij



https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький@pogrebeckij



https://x.com/pogrebeckij/status/1993768992129917217

- Це пил. У порівнянні з тим, що відбувалось в Міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто прозрієте. Тому що, я так розумію, плівки Міндіча - це просто пил. Просто детективи НАБУ, розуміючи масштаби… Вони розуміють, що якби вони вивалили зараз все, що у них є, у нас би просто був Майдан. Тобто люди б уже просто це не схавали, вони б розірвали їх усіх. Я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому буде у нас по Мінобороні стільки сюрпризів, що у нас буде волосся сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що там відбувалося. (с) генерал-майор Дмитро Марченко
показати весь коментар
28.11.2025 18:53 Відповісти
Це так і є...я працюю в оборонці....ці тварини кругом запустили свої загребущі лапи....спрут
показати весь коментар
28.11.2025 19:16 Відповісти
Ви зі мною?
Пробийте, хто не зі мною!
)
показати весь коментар
28.11.2025 18:55 Відповісти
дума гайки підкручувать...сере туго.
показати весь коментар
28.11.2025 18:56 Відповісти
В що там "моніторити"....Перевірити нерухомість - рухливість стареньких батьків,які заробили за життя по 2 т. доларів,в володіють майном на 20 млн. доларів ...і уся перевірка..ну ще інстаграм дружин - дітей....
показати весь коментар
28.11.2025 18:56 Відповісти
А ти нікчема 6 років нічого не бачив?
показати весь коментар
28.11.2025 18:58 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 19:12 Відповісти
Чмо тупориле засралось по самі вуха. І ніякі памперси тепер вже не допоможуть.
показати весь коментар
28.11.2025 19:13 Відповісти
Яка кінчені потвора....це просто жах....він нас має за ідіотів,хоча як показує життя сам ідіот....як казав Даннінг - Крюгер...дебіл не розуміє що він дебіл, тому що дебіл.....
показати весь коментар
28.11.2025 19:15 Відповісти
В татаров дозвіл дав?
показати весь коментар
28.11.2025 19:16 Відповісти
я би бубу прошманав, там стільки набрякає заїбетеся збирати...
показати весь коментар
28.11.2025 19:17 Відповісти
Почалася імітація "потужної " діяльності і гучних заяв, гаранта Конституції, який перетворився на гаранта корупції .
показати весь коментар
28.11.2025 19:19 Відповісти
Замало і запізно. Головне не треба пробувати вихопити зброю в охоронця.
показати весь коментар
28.11.2025 19:31 Відповісти
🥳🥳🥳
показати весь коментар
28.11.2025 19:35 Відповісти
Тебе суку зеленський треба тепер чатувати аби не втік гнида. А при втечі то із задоволенням за.уярити гандона
показати весь коментар
28.11.2025 19:38 Відповісти
Татарова риг фсбешний буде проводити аналіз тих що воно попризначало по указці кацапів
показати весь коментар
28.11.2025 19:40 Відповісти
Доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Идет 4-й год войны и ты до сих пор не знаешь, что там происходит?
показати весь коментар
28.11.2025 19:52 Відповісти
Добре знає, але дурника не вимикає ще з часів свого "кварталу".
показати весь коментар
28.11.2025 20:58 Відповісти
починати перевіряти треба з офісу президента
показати весь коментар
28.11.2025 20:07 Відповісти
Так вони ж вже почали з Магомедрасуловим.
Чи вони можуть якось інакше?
показати весь коментар
28.11.2025 20:08 Відповісти
Є-аналізи...
показати весь коментар
28.11.2025 20:35 Відповісти
Своєму бакланову доручи цю справу; він впорається.
показати весь коментар
28.11.2025 20:55 Відповісти
Там і перевіряти не потрібно просто зранку глянути їх автопарк під управлінням, авто по 100 тис., вони всі там або малиною займаються або в лотерею виграють по 10-20 разів, а ще картини продають по мілліону за примірник, дорожче чим відомі художники))).
показати весь коментар
28.11.2025 22:02 Відповісти
А чому не в ОПі ? Сикотно?
показати весь коментар
28.11.2025 22:27 Відповісти
****, доручитель, Нічо, жопа є, то піймаємо за жопу
показати весь коментар
29.11.2025 00:20 Відповісти
Аналізи сечі та лайна катастрофічно погані. Правоохоронна система повністю прогнила з середини.
показати весь коментар
29.11.2025 20:05 Відповісти
 
 