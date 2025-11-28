Поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что "слишком много негатива из регионов".

"Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - добавил он.