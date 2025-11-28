РУС
Поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах, - Зеленский

Зеленский поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что "слишком много негатива из регионов".

"Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - добавил он.

Топ комментарии
+15
А що сталося, Валодінька???? Незабудь Алібабу послом назначити...
28.11.2025 18:27 Ответить
+12
Татарова звільняй,він смотрящий за всіми правоохоронними органами.Єрмак підібрав його по протекції портнова.
28.11.2025 18:34 Ответить
+11
Ой і підгорає, паніка у вави
28.11.2025 18:28 Ответить
А що сталося, Валодінька???? Незабудь Алібабу послом назначити...
28.11.2025 18:27 Ответить
мабуть шо піздно Валодзя
28.11.2025 18:27 Ответить
28.11.2025 18:28 Ответить
Ой і підгорає, паніка у вави
28.11.2025 18:28 Ответить
доручив сбу які корупціонно обісрались вже разів так сто?
з васею дебілякою?
гагага
28.11.2025 18:29 Ответить
Це вася-два магазина аналіз буде проводити?
Воно проведе...
Чи татаров?
28.11.2025 18:29 Ответить
В ОПі спочатку розберись до кінця! Зроби хоч вигляд, що ти наш!
28.11.2025 18:32 Ответить
Ну як би СБУ то воно, той. Кротопітомнік та крышеватель.... Автопарк сбушніків як-би намєкаєт....
28.11.2025 18:32 Ответить
Ща на набу з сапом "випадково" нариють
28.11.2025 18:34 Ответить
Татарова звільняй,він смотрящий за всіми правоохоронними органами.Єрмак підібрав його по протекції портнова.
28.11.2025 18:34 Ответить
Поки Татаров в ОПі - можеш навіть не намагатися....
Потрібно розпочинати зверху!
Хоча, "Риба гниє із голови - але чистять її завжди із хвоста"
28.11.2025 18:35 Ответить
Ермак відкрив чорну п'ятницю, наступний Татаров на вихід.
28.11.2025 18:37 Ответить
а потім уряд Юлі С.
28.11.2025 18:39 Ответить
мда-і ці люди забороняли мені колупатися в носі-шок
28.11.2025 18:39 Ответить
ахха...ха....че вова...на дружбана дерьмака та миндича наїзджають...треба покарати виних...
28.11.2025 18:39 Ответить
Тут потрібні більш радикальні міри. Треба вже баканову звонити
28.11.2025 18:45 Ответить
Закінчується четвертий рік війни а тут різко потрібно аналіз правоохоронної системи і в регіонах?, а до цього це питання не хвилювало?, мабуть скоро вибори.
28.11.2025 18:47 Ответить
Шо, ЗЕденок "окно" для другана готово?
28.11.2025 18:48 Ответить
Дрочив СБУ
28.11.2025 18:49 Ответить
Буде проводи Малюк? Можливо хай краще займається російськими НПЗ? Алі- Бабу і міндичів вже ніхто не врятує.
28.11.2025 18:51 Ответить
https://x.com/pogrebeckij



https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький@pogrebeckij



https://x.com/pogrebeckij/status/1993768992129917217

- Це пил. У порівнянні з тим, що відбувалось в Міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто прозрієте. Тому що, я так розумію, плівки Міндіча - це просто пил. Просто детективи НАБУ, розуміючи масштаби… Вони розуміють, що якби вони вивалили зараз все, що у них є, у нас би просто був Майдан. Тобто люди б уже просто це не схавали, вони б розірвали їх усіх. Я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому буде у нас по Мінобороні стільки сюрпризів, що у нас буде волосся сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що там відбувалося. (с) генерал-майор Дмитро Марченко
28.11.2025 18:53 Ответить
Це так і є...я працюю в оборонці....ці тварини кругом запустили свої загребущі лапи....спрут
28.11.2025 19:16 Ответить
Ви зі мною?
Пробийте, хто не зі мною!
)
28.11.2025 18:55 Ответить
дума гайки підкручувать...сере туго.
28.11.2025 18:56 Ответить
В що там "моніторити"....Перевірити нерухомість - рухливість стареньких батьків,які заробили за життя по 2 т. доларів,в володіють майном на 20 млн. доларів ...і уся перевірка..ну ще інстаграм дружин - дітей....
28.11.2025 18:56 Ответить
А ти нікчема 6 років нічого не бачив?
28.11.2025 18:58 Ответить
28.11.2025 19:12 Ответить
Чмо тупориле засралось по самі вуха. І ніякі памперси тепер вже не допоможуть.
28.11.2025 19:13 Ответить
Яка кінчені потвора....це просто жах....він нас має за ідіотів,хоча як показує життя сам ідіот....як казав Даннінг - Крюгер...дебіл не розуміє що він дебіл, тому що дебіл.....
28.11.2025 19:15 Ответить
Вася Малюк уже попросил ФСБ
Сделать кацапский паспорт для Клименко
Ну как можно быть таким тупым?
Даже с кацапским паспортом Труханова вы обосрались по полной
Ну на каких дебилов вы рассчитываете ?
Социология уже показывает- вам всем кранты!!!!
Народ вам ДВУШКИ НА МОСКВУ - никогда не простит!!!
**** не ясно???
28.11.2025 19:15 Ответить
В татаров дозвіл дав?
28.11.2025 19:16 Ответить
я би бубу прошманав, там стільки набрякає заїбетеся збирати...
28.11.2025 19:17 Ответить
Почалася імітація "потужної " діяльності і гучних заяв, гаранта Конституції, який перетворився на гаранта корупції .
28.11.2025 19:19 Ответить
Замало і запізно. Головне не треба пробувати вихопити зброю в охоронця.
28.11.2025 19:31 Ответить
🥳🥳🥳
28.11.2025 19:35 Ответить
Тебе суку зеленський треба тепер чатувати аби не втік гнида. А при втечі то із задоволенням за.уярити гандона
28.11.2025 19:38 Ответить
Татарова риг фсбешний буде проводити аналіз тих що воно попризначало по указці кацапів
28.11.2025 19:40 Ответить
 
 