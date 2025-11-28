Поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что "слишком много негатива из регионов".
"Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - добавил он.
Топ комментарии
+15 Andriy Oshust
показать весь комментарий28.11.2025 18:27 Ответить Ссылка
+12 Виктор Шевченко
показать весь комментарий28.11.2025 18:34 Ответить Ссылка
+11 vlad podolsky
показать весь комментарий28.11.2025 18:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з васею дебілякою?
гагага
Воно проведе...
Чи татаров?
Потрібно розпочинати зверху!
Хоча, "Риба гниє із голови - але чистять її завжди із хвоста"
https://x.com/pogrebeckij
Сергій Погребецький@pogrebeckij
https://x.com/pogrebeckij/status/1993768992129917217
- Це пил. У порівнянні з тим, що відбувалось в Міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто прозрієте. Тому що, я так розумію, плівки Міндіча - це просто пил. Просто детективи НАБУ, розуміючи масштаби… Вони розуміють, що якби вони вивалили зараз все, що у них є, у нас би просто був Майдан. Тобто люди б уже просто це не схавали, вони б розірвали їх усіх. Я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому буде у нас по Мінобороні стільки сюрпризів, що у нас буде волосся сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що там відбувалося. (с) генерал-майор Дмитро Марченко
Пробийте, хто не зі мною!
)
Сделать кацапский паспорт для Клименко
Ну как можно быть таким тупым?
Даже с кацапским паспортом Труханова вы обосрались по полной
Ну на каких дебилов вы рассчитываете ?
Социология уже показывает- вам всем кранты!!!!
Народ вам ДВУШКИ НА МОСКВУ - никогда не простит!!!
**** не ясно???