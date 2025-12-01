Доба на Запоріжжі: ворог завдав сотні ударів по населених пунктах
За добу російські окупанти завдали 752 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, включно з авіаударами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Низка авіаударів та масовані атаки безпілотниками
Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Веселянці, Григорівці, Косівцеву, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю та Лугівському.
408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Добропілля та Солодке.
Обстріли з РСЗВ та артилерійські удари
5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Гуляйполю, Варварівці та Солодкому.
18 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.
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