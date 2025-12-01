Сутки в Запорожской области: враг нанес сотни ударов по населенным пунктам

За сутки российские оккупанты нанесли 752 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, артиллерию, РСЗО и FPV-дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Ряд авиаударов и массированные атаки беспилотниками

Войска РФ нанесли 21 авиационный удар по Веселянке, Григоровке, Косовцево, Гуляйполю, Зализнычному, Доброполью и Луговскому.

408 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

Обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары

5 обстрелов из РСЗО нанесены по Малокатериновке, Гуляйполю, Варваровке и Солодкому.

18 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

