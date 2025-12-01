ЄС доводить свої інтереси та інтереси України до партнерів у мирних перемовинах, - Єврокомісія

Європейський Союз бере участь у консультаціях щодо мирного врегулювання та стежить, щоб позиція ЄС та пов’язані з ним інтереси України були донесені партнерам, залученим до перемовин.

Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Піньо повідомила, що протягом вихідних відбулося "декілька розмов на різних рівнях" стосовно мирних переговорів щодо України. Вона також нагадала про телефонну розмову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальші кроки та питання, що прямо стосуються ЄС.

Речниця наголосила, що Євросоюз координує свою позицію зі Сполученими Штатами та іншими партнерами після перемовин української та американської делегацій у Флориді. За її словами, Брюссель гарантує, що інтереси ЄС та України належно представлені "у численних переговорах, які тривають".

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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