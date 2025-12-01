ЕС доказывает свои интересы и интересы Украины партнерам в мирных переговорах, - Еврокомиссия

Европейский Союз участвует в консультациях по мирному урегулированию и следит за тем, чтобы позиция ЕС и связанные с ним интересы Украины были донесены до партнеров, вовлеченных в переговоры.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Пиньо сообщила, что в течение выходных состоялось "несколько разговоров на разных уровнях" относительно мирных переговоров по Украине. Она также напомнила о телефонном разговоре президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили дальнейшие шаги и вопросы, которые напрямую касаются ЕС.

Спикер подчеркнула, что Евросоюз координирует свою позицию с Соединенными Штатами и другими партнерами после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде. По ее словам, Брюссель гарантирует, что интересы ЕС и Украины должным образом представлены "в многочисленных переговорах, которые продолжаются".

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

