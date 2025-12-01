УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9851 відвідувач онлайн
Новини Розробки Brave1
581 4

€150 000 на розробку перехоплювачів та радарів: Україна та ЄС запускають нову грантову програму

Defence Tech

Україна та ЄС оголосили запуск грантової програми EU4UA Defence Tech на €3,3 млн, що підтримуватиме українські оборонні інновації та проєкти захисту неба від російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЄС та Brave1 запускають грантову програму 

Сьогодні разом з Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою анонсували запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом — €3 300 000. Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій.

Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівські інженери розробили батарею, що дозволяє дронам летіти на 38 км: як це змінить фронт

Стартує EU4UA Defence Tech: гранти ЄС для захисту неба та розвитку defence tech

Перший етап — посилення захисту неба:

  • високошвидкісні перехоплювачі (450 + км)
  • радари

Максимальна сума гранту — €150 000, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу та тестування.

Старт першого етапу — 1 грудня. Подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5–6. Дедлайн подачі — 14 січня 2026 року.

У 2026 році відбудуться ще два етапи — їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту.

Окрім грантів, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти розвитку defence tech: регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та хакатон.

Також читайте: Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway з розвитку оборонних інновацій

"Вдячний Катарині Матерновій за підтримку та довіру", - зазначив Федоров.

Автор: 

радар (63) BRAVE1 (55) перехоплювач (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10% тепер одразу йде Найвеличнішому? Без прокладок Міндіча і дЄрмака?
показати весь коментар
01.12.2025 17:52 Відповісти
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХА - середній хабар 5 заму Крижополя більше.

АГА, отак і виграємо війну. А взагалі історикам не треба буде довго думати як зник етнос - все в новинах, все в ютуб
показати весь коментар
01.12.2025 17:53 Відповісти
все буде вкрадено земиндичем
показати весь коментар
01.12.2025 18:04 Відповісти
Вони вже надивились запуск міндіча. І двушек... І долю гуманітарки під керівництвом €.
Думаю що шлях України до нового набуття Державності буде знову через козаччину, можливо буквально як "реєстрове козацтво". - використання контингентів Українців для захисту Європи від орди.
Нинішня державність зруйнована після суттєвого злету. Знадобилось лише 6 років і Бубон Сонцесяйний.
Згадайде ще Держборг понад 180 Потужноміл'ярдів УСД і деградований державний апарат, деградований суд і самашедшиє замість Уряду
показати весь коментар
01.12.2025 22:50 Відповісти
 
 