€150 000 на розробку перехоплювачів та радарів: Україна та ЄС запускають нову грантову програму

Україна та ЄС оголосили запуск грантової програми EU4UA Defence Tech на €3,3 млн, що підтримуватиме українські оборонні інновації та проєкти захисту неба від російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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ЄС та Brave1 запускають грантову програму

Сьогодні разом з Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою анонсували запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом — €3 300 000. Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій.

Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України.

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Стартує EU4UA Defence Tech: гранти ЄС для захисту неба та розвитку defence tech

Перший етап — посилення захисту неба:

високошвидкісні перехоплювачі (450 + км)

радари

Максимальна сума гранту — €150 000, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу та тестування.

Старт першого етапу — 1 грудня. Подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5–6. Дедлайн подачі — 14 січня 2026 року.

У 2026 році відбудуться ще два етапи — їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту.

Окрім грантів, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти розвитку defence tech: регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та хакатон.

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"Вдячний Катарині Матерновій за підтримку та довіру", - зазначив Федоров.