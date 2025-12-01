€150 000 на розробку перехоплювачів та радарів: Україна та ЄС запускають нову грантову програму
Україна та ЄС оголосили запуск грантової програми EU4UA Defence Tech на €3,3 млн, що підтримуватиме українські оборонні інновації та проєкти захисту неба від російських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ЄС та Brave1 запускають грантову програму
Сьогодні разом з Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою анонсували запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом — €3 300 000. Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій.
Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України.
Стартує EU4UA Defence Tech: гранти ЄС для захисту неба та розвитку defence tech
Перший етап — посилення захисту неба:
- високошвидкісні перехоплювачі (450 + км)
- радари
Максимальна сума гранту — €150 000, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу та тестування.
Старт першого етапу — 1 грудня. Подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5–6. Дедлайн подачі — 14 січня 2026 року.
У 2026 році відбудуться ще два етапи — їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту.
Окрім грантів, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти розвитку defence tech: регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та хакатон.
"Вдячний Катарині Матерновій за підтримку та довіру", - зазначив Федоров.
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АГА, отак і виграємо війну. А взагалі історикам не треба буде довго думати як зник етнос - все в новинах, все в ютуб
Думаю що шлях України до нового набуття Державності буде знову через козаччину, можливо буквально як "реєстрове козацтво". - використання контингентів Українців для захисту Європи від орди.
Нинішня державність зруйнована після суттєвого злету. Знадобилось лише 6 років і Бубон Сонцесяйний.
Згадайде ще Держборг понад 180 Потужноміл'ярдів УСД і деградований державний апарат, деградований суд і самашедшиє замість Уряду