€150 000 на разработку перехватчиков и радаров: Украина и ЕС запускают новую грантовую программу

Украина и ЕС объявили о запуске грантовой программы EU4UA Defence Tech на €3,3 млн, которая будет поддерживать украинские оборонные инновации и проекты защиты неба от российских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС и Brave1 запускают грантовую программу

Сегодня вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой анонсировали запуск новой грантовой программы Brave1 — EU4UA Defence Tech с общим фондом — €3 300 000. Это первая грантовая программа ЕС, направленная на поддержку украинских оборонных инноваций.

Защита неба от российских дронов — это приоритет не только для Украины, но и для всей Европы. Благодаря этим грантам мы сможем обеспечить появление на рынке продуктов, способных существенно усилить обороноспособность и технологическую автономию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовские инженеры разработали батарею, позволяющую дронам летать на 38 км: как это изменит фронт

Стартует EU4UA Defence Tech: гранты ЕС для защиты неба и развития defence tech

Первый этап — усиление защиты неба:

высокоскоростные перехватчики (450 + км)

радары

Максимальная сумма гранта — €150 000, что в два раза больше, чем предусматривает обычная грантовая программа Brave1. Финансирование покрывает валидацию технологии, создание прототипа и тестирование.

Старт первого этапа — 1 декабря. Подать заявку могут компании с разработкой TRL 5–6. Дедлайн подачи — 14 января 2026 года.

В 2026 году состоятся еще два этапа — их темы будут соответствовать актуальным вызовам фронта.

Кроме грантов, EU4UA Defence Tech предусматривает и другие инструменты развития defence tech: регуляторные изменения, запуск Brave1 Expo Room и хакатон.

Читайте также: Украина и Норвегия запускают совместную программу Brave-Norway по развитию оборонных инноваций

"Благодарен Катарине Матерновой за поддержку и доверие", — отметил Федоров.