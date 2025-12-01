€150 000 на разработку перехватчиков и радаров: Украина и ЕС запускают новую грантовую программу
Украина и ЕС объявили о запуске грантовой программы EU4UA Defence Tech на €3,3 млн, которая будет поддерживать украинские оборонные инновации и проекты защиты неба от российских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
ЕС и Brave1 запускают грантовую программу
Сегодня вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой анонсировали запуск новой грантовой программы Brave1 — EU4UA Defence Tech с общим фондом — €3 300 000. Это первая грантовая программа ЕС, направленная на поддержку украинских оборонных инноваций.
Защита неба от российских дронов — это приоритет не только для Украины, но и для всей Европы. Благодаря этим грантам мы сможем обеспечить появление на рынке продуктов, способных существенно усилить обороноспособность и технологическую автономию Украины.
Стартует EU4UA Defence Tech: гранты ЕС для защиты неба и развития defence tech
Первый этап — усиление защиты неба:
- высокоскоростные перехватчики (450 + км)
- радары
Максимальная сумма гранта — €150 000, что в два раза больше, чем предусматривает обычная грантовая программа Brave1. Финансирование покрывает валидацию технологии, создание прототипа и тестирование.
Старт первого этапа — 1 декабря. Подать заявку могут компании с разработкой TRL 5–6. Дедлайн подачи — 14 января 2026 года.
В 2026 году состоятся еще два этапа — их темы будут соответствовать актуальным вызовам фронта.
Кроме грантов, EU4UA Defence Tech предусматривает и другие инструменты развития defence tech: регуляторные изменения, запуск Brave1 Expo Room и хакатон.
"Благодарен Катарине Матерновой за поддержку и доверие", — отметил Федоров.
