Макрон звернеться до Сі Цзіньпіна щодо завершення війни в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю 3 грудня планує звернутися до Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для припинення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM, про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.
Він заявив, що під час своєї поїздки Макрон планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.
"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро.
Що відомо про візит?
Макрон здійснить державний візит до Китаю з 3 по 5 грудня 2025 року.
Це буде його четвертий офіційний державний візит до Китаю з часу вступу на посаду.
Цілі поїздки:
- розвиток партнерства;
- обговорення актуальних міжнародних і регіональних "гарячих питань";
- спроба залучити Китай до дипломатичного тиску на Росію з метою сприяння припиненню війни в Україні.
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А так-їду про Україну балакати!!!
Китай це і курирує. РФ НІЩО.