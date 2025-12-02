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Новини Візит Макрона до Китаю
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Макрон звернеться до Сі Цзіньпіна щодо завершення війни в Україні

Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю 3 грудня планує звернутися до Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM, про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

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Він заявив, що під час своєї поїздки Макрон планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро.

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Що відомо про візит?

Макрон здійснить державний візит до Китаю з 3 по 5 грудня 2025 року.

Це буде його четвертий офіційний державний візит до Китаю з часу вступу на посаду.

Цілі поїздки:

  • розвиток партнерства;
  • обговорення актуальних міжнародних і регіональних "гарячих питань";
  • спроба залучити Китай до дипломатичного тиску на Росію з метою сприяння припиненню війни в Україні.

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Автор: 

Сі Цзіньпін (432) Макрон Емманюель (1774)
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Топ коментарі
+7
Марна трата часу
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02.12.2025 07:46 Відповісти
+3
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

Китай це і курирує. РФ НІЩО.
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02.12.2025 08:17 Відповісти
+2
Емануель невиправний, то колись дідусю Пу дзвонив, то тепер хоче допомогти від дідуся Сі.
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02.12.2025 07:56 Відповісти
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Як це вже раз?
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02.12.2025 07:40 Відповісти
Марна трата часу
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02.12.2025 07:46 Відповісти
Емануель невиправний, то колись дідусю Пу дзвонив, то тепер хоче допомогти від дідуся Сі.
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02.12.2025 07:56 Відповісти
Аби відволіктися від своїй бабусі-вчительки
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02.12.2025 08:10 Відповісти
Якому дідусю? Пишіть прямо, заглядав к дупу *****. Чого церемонитись?
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02.12.2025 08:47 Відповісти
щоб ніхто не питав, як так можна йти вірішувати якісь питання, того хто ховає твій автопром і не тільки а також є головним доктринальним ворогом нато.

А так-їду про Україну балакати!!!
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02.12.2025 08:01 Відповісти
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

Китай це і курирує. РФ НІЩО.
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02.12.2025 08:17 Відповісти
До пиз...ы эти обращения (
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02.12.2025 08:30 Відповісти
Наш будущий гарант Макрон. И прочие, на него похожие. Вместо того, чтобы беспрерывно гнать в Украину всё имеющееся вооружение и способствовать победе, бегают от Трампа к Си, упрашивая повлиять. Детский сад, **** (Ма-а-а, скажи ему...).
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02.12.2025 08:33 Відповісти
Ніївність європешок межує з дитячою.
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02.12.2025 08:42 Відповісти
Можна просто постукати ложкою по пустому баняку на кухні.
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02.12.2025 08:42 Відповісти
І що,перший раз звертання? Боневтік навчив...
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02.12.2025 09:13 Відповісти
Черговий пердіж в калюжу, імітація потужних рухів
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02.12.2025 09:23 Відповісти
якби це було в інтересах Китаю, то він уже давно вплинув би на росію, або якби Європа пригрозила закрити для Китаю свої ринки збуту, якщо Китай не припинить допомагати росії, то б війна вже давно закінчилася. Проблема в тому, що мало хто хоче, щоб війна в Україні закінчилася, усі лише шукають в ній свою вигоду і знаходять її
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02.12.2025 11:08 Відповісти
Тавалиса объяснил ему, что сибильнаса?
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02.12.2025 11:14 Відповісти
 
 