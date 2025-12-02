Макрон звернеться до Сі Цзіньпіна щодо завершення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю 3 грудня планує звернутися до Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM, про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

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Він заявив, що під час своєї поїздки Макрон планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро.

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Що відомо про візит?

Макрон здійснить державний візит до Китаю з 3 по 5 грудня 2025 року.

Це буде його четвертий офіційний державний візит до Китаю з часу вступу на посаду.

Цілі поїздки:

розвиток партнерства;

обговорення актуальних міжнародних і регіональних "гарячих питань";

спроба залучити Китай до дипломатичного тиску на Росію з метою сприяння припиненню війни в Україні.

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