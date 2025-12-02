Макрон обратится к Си Цзиньпину по поводу завершения войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай 3 декабря планирует обратиться к Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM, об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Он заявил, что во время своей поездки Макрон планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.
"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня", — сказал Барро.
Что известно о визите?
Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря 2025 года.
Это будет его четвертый официальный государственный визит в Китай со времени вступления в должность.
Цели поездки:
- развитие партнерства;
- обсуждение актуальных международных и региональных "горячих вопросов";
- попытка привлечь Китай к дипломатическому давлению на Россию с целью содействия прекращению войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так-їду про Україну балакати!!!
Китай це і курирує. РФ НІЩО.