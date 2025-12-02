РУС
Новости Визит Макрона в Китай
874 11

Макрон обратится к Си Цзиньпину по поводу завершения войны в Украине

Макрон во время визита в Китай будет просить Си Цзиньпина повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай 3 декабря планирует обратиться к Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM, об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он заявил, что во время своей поездки Макрон планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня", — сказал Барро.

Что известно о визите?

Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря 2025 года.

Это будет его четвертый официальный государственный визит в Китай со времени вступления в должность.

Цели поездки:

  • развитие партнерства;
  • обсуждение актуальных международных и региональных "горячих вопросов";
  • попытка привлечь Китай к дипломатическому давлению на Россию с целью содействия прекращению войны в Украине.

Автор: 

Си Цзиньпин (353) Макрон Эмманюэль (1512)
Топ комментарии
+2
Марна трата часу
показать весь комментарий
02.12.2025 07:46 Ответить
Як це вже раз?
показать весь комментарий
02.12.2025 07:40 Ответить
Марна трата часу
показать весь комментарий
02.12.2025 07:46 Ответить
Емануель невиправний, то колись дідусю Пу дзвонив, то тепер хоче допомогти від дідуся Сі.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:56 Ответить
Аби відволіктися від своїй бабусі-вчительки
показать весь комментарий
02.12.2025 08:10 Ответить
Якому дідусю? Пишіть прямо, заглядав к дупу *****. Чого церемонитись?
показать весь комментарий
02.12.2025 08:47 Ответить
щоб ніхто не питав, як так можна йти вірішувати якісь питання, того хто ховає твій автопром і не тільки а також є головним доктринальним ворогом нато.

А так-їду про Україну балакати!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 08:01 Ответить
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

Китай це і курирує. РФ НІЩО.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:17 Ответить
До пиз...ы эти обращения (
показать весь комментарий
02.12.2025 08:30 Ответить
Наш будущий гарант Макрон. И прочие, на него похожие. Вместо того, чтобы беспрерывно гнать в Украину всё имеющееся вооружение и способствовать победе, бегают от Трампа к Си, упрашивая повлиять. Детский сад, **** (Ма-а-а, скажи ему...).
показать весь комментарий
02.12.2025 08:33 Ответить
Ніївність європешок межує з дитячою.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:42 Ответить
Можна просто постукати ложкою по пустому баняку на кухні.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:42 Ответить
 
 