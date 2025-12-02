Макрон обратится к Си Цзиньпину по поводу завершения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай 3 декабря планирует обратиться к Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM, об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он заявил, что во время своей поездки Макрон планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня", — сказал Барро.

Что известно о визите?

Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря 2025 года.

Это будет его четвертый официальный государственный визит в Китай со времени вступления в должность.

Цели поездки:

развитие партнерства;

обсуждение актуальных международных и региональных "горячих вопросов";

попытка привлечь Китай к дипломатическому давлению на Россию с целью содействия прекращению войны в Украине.

