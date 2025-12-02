УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10773 відвідувача онлайн
Новини Ротація військових
6 404 119

Військових треба міняти. Не можна, щоб одні були в ресторанах, а інші в окопах, - Єлізаров

Єлізаров заявив про важливість ротації військових

В армії варто проводити ротації, а правила мобілізації мають бути справедливими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Приклад Ізраїлю

"Якщо ми не зрозуміємо, що ми як Ізраїль маємо жити в оточенні ворога, ми маємо бути сильними та організованими, мають бути дуже чіткі правила: як призиваються люди, як вони звільняються, як проходить ротація.

Ми маємо зрозуміти, що немає у нас двох народів - один в ресторані, а інший в окопі. Це один народ. Правила справедливі для всіх", - сказав полковник.

Також читайте: "Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Ротації військових

За словами Єлізарова, військових, які три роки відслужили, потрібно звільняти.

"Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити. Війська технологічними мають бути, дроновими. Контактних боїв не має бути. До цього ми маємо прийти та всі працювати на перемогу. А у нас виходить дві країни", - підсумував він.

Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube

Читайте: Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров

Автор: 

ротація (97) демобілізація (125) Єлізаров Павло (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити
показати весь коментар
02.12.2025 16:55 Відповісти
+26
В тилу 700тис військових третій рік сидять на паперових посадах в тому числі і кадрові військові а на передок де найбільш небезпечно бусифікують ще зеленого Миколу, який з вірогідністю 80 відсотків вже загиблий..без належнього спорядження (дрони, тепловізори тощо, які розсовуються по карманах м'ясних командирів) це ще не кажучи про сотні тисяч ментів які ненавчені воювати...
показати весь коментар
02.12.2025 16:55 Відповісти
+22
Навіть якщо завтра з'явиться мільйон добровольців, то блазень угробить їх усіх у черговому провальному контрнаступі. У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти. Безкоштовно бусифікована піхота лише економить гроші на дрони. Піхота вступає в бій лише тоді, якщо не вдалося зупинити ворога дронами.
показати весь коментар
02.12.2025 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так у Ізраїля потужна військово промислова база і по слухам є ядерна зброя неофіційно, Україна навіть з величезним напливом натівського озброєння є з невикоріненим совковим лампасно-генерально-тиловим мисленням при якому та іноземна техніка перетворюється на брухт, файна юкрайна за 2009 рік, номер міністр оборони->генерал ->полковник->старшина->рядовий (зіпсований телефон) все точно таке самісіньке і зараз.
показати весь коментар
02.12.2025 17:37 Відповісти
Україна це не Ізраїль. Це країна четвертого світу, де йде потужне вимирання, і відсутня будь-яка еліта. Вже багато країн Африки більш розвинені. Який ще Ізраїль, господи.
показати весь коментар
02.12.2025 17:23 Відповісти
В полковника всі родичі воюють?
показати весь коментар
02.12.2025 17:29 Відповісти
Одна москальщина сильніша від всіх ворогів Ізраїлю разом взятих.В Ізраїлі,молодики в спортивному одязі і масках,не ловлять простих роботяг,або чоловіків з проблемним здоров'ям,щоб вони воювали.А ще ці молодики,часто розмовляють на жаргоні.
показати весь коментар
02.12.2025 17:33 Відповісти
Чому в мене таке відчуття що цей Єлізаров, це чергова людина з ОПи?
показати весь коментар
02.12.2025 17:44 Відповісти
Правильно! Венных надо менять. А то одни военные по ресторанам сидят, а другие из окопов не вылазят. А автор по ресторанам не сидит временами?
показати весь коментар
02.12.2025 17:54 Відповісти
Пан полковник згадав як приклад Ізраїль...Ну тоді в такому випадку потрібно вести бойові дії як Ізраїль.Як вони провели останні бої із Хамас ?
Похерели партійне керівництво потім вояк високого рангу ...І де зараз Хамас ?
Чому Женька Бєлоусов ще дихає ?
Чому Патрушев Бортников Герасимов Васильєв ще щось бзядть... ?
показати весь коментар
02.12.2025 18:00 Відповісти
"Станом на січень 2025 року загальна чисельність Збройних Сил України становить близько 880 тисяч осіб "
Що міняти ?! У нас воює 200-300 тис, людей з надлишком !
показати весь коментар
02.12.2025 18:04 Відповісти
У Ізраїля ворог напівдикі голодранці які спонсоруються катаром і іраном, це зовсім не той рівень, у нас навпаки у ворога необмежені ресурси і база а у нас?
показати весь коментар
02.12.2025 18:13 Відповісти
А у вас, вся власть с израильскими корнями.💪
показати весь коментар
02.12.2025 18:41 Відповісти
щось дуже ***** Єлізарова...
показати весь коментар
02.12.2025 18:13 Відповісти
Що цей Єлізаров ( не пан) хотів порівняти нас з Ізраїлем, це зовсім не розумний він виходить, у Ізраїля є своя міні кремнієва долина типу tsmc яка виробляє чіпи і процесори, в Україні таке є?
показати весь коментар
02.12.2025 18:16 Відповісти
Ворога треба знищувати, а не оточували себе ним. Виснаженого ворога треба добивати санкціями та ударами по чутливих для нього галузях. Ми ж - біжимо капітулювати, даруємо ворогові зі своїх рук стратегічну перемогу, рятуємо його від поразки, і при тому, нам розповідають, як це добре, що ми відпустили виснаженого противника, винагородили його за агресію, посилили його за рахунок нас же, і що він потім знову прийде нас, понівечених, убивати та добивати.

То ж, давайте віддамо йому шмат України та дамо йому поновитися, виведемо його з під санкцій (щоби він став сильнішим) - і будемо з того радіти, що стали "як Ізраїль"?

Тепер, тільки, нам, капітуляцію, прикривають ще й тим, що, мовляв, дивіться - військових зможемо звільнити в з фронту.
Брехня. Бо, щоби когось звільняти, має вже бути - ким замінити. Ми маємо чітко це уявляти. Це прописано вже має бути, що от тут маємо стільки людей і ми цими людьми заміняємо. Має вже бути облаштовано мінімум три лінії оборони, в бетоні (як це робили за Порошенка), і хтось ці лінії має тримати. Вже, мають бути люди та звідки їх взяти та за що їх утримувати. Чітко має бути розписано. Чіткі та прозорі механізми. Цього немає і за нинішніх умов і не буде. У нас не виконується навіть наявне законодавство. Ніхто нікого відпускати та звільняти не буде, бо люди просто роз'їдуться та потім знову доведеться роздавати "калаші" з вантажівок (в останній раз) - якщо буде кому.

Нахабна брехня, якою прикривають державну зраду, капітуляцію та подальше знищення країни, замах на державний суверенітет та територіальну цілісність України, повалення конституційного ладу, здійснені групою осіб (за попередньою змовою), які узурпували владу. Такі злочини не мають строків давності. І співучасниками цього злочину є не тільки ті, хто його зчиняє, але й ті, на кого покладено його попередити, але замість його попередити, вчиняє злочинну бездіяльність.
показати весь коментар
02.12.2025 18:20 Відповісти
мобілізацію треба починати з Кийова, в селах вже вигребли всих
показати весь коментар
02.12.2025 18:51 Відповісти
так бажаемо....хай нас поведуть на штурм зелені падли...ми за ними...
показати весь коментар
02.12.2025 19:08 Відповісти
... має бути проукраїнська влада, з функціонуючими інституціями ,а не совковатні злодійкуваті рішали на важливих посадах в країні.
показати весь коментар
02.12.2025 19:56 Відповісти
Я хер знаю, де ви берете гроші на ті ресторани. Жодного разу в житті там не був.
показати весь коментар
02.12.2025 20:37 Відповісти
Вибирай заміну
показати весь коментар
02.12.2025 23:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 