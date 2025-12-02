Військових треба міняти. Не можна, щоб одні були в ресторанах, а інші в окопах, - Єлізаров
В армії варто проводити ротації, а правила мобілізації мають бути справедливими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Приклад Ізраїлю
"Якщо ми не зрозуміємо, що ми як Ізраїль маємо жити в оточенні ворога, ми маємо бути сильними та організованими, мають бути дуже чіткі правила: як призиваються люди, як вони звільняються, як проходить ротація.
Ми маємо зрозуміти, що немає у нас двох народів - один в ресторані, а інший в окопі. Це один народ. Правила справедливі для всіх", - сказав полковник.
Ротації військових
За словами Єлізарова, військових, які три роки відслужили, потрібно звільняти.
"Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити. Війська технологічними мають бути, дроновими. Контактних боїв не має бути. До цього ми маємо прийти та всі працювати на перемогу. А у нас виходить дві країни", - підсумував він.
Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube
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Що міняти ?! У нас воює 200-300 тис, людей з надлишком !
То ж, давайте віддамо йому шмат України та дамо йому поновитися, виведемо його з під санкцій (щоби він став сильнішим) - і будемо з того радіти, що стали "як Ізраїль"?
Тепер, тільки, нам, капітуляцію, прикривають ще й тим, що, мовляв, дивіться - військових зможемо звільнити в з фронту.
Брехня. Бо, щоби когось звільняти, має вже бути - ким замінити. Ми маємо чітко це уявляти. Це прописано вже має бути, що от тут маємо стільки людей і ми цими людьми заміняємо. Має вже бути облаштовано мінімум три лінії оборони, в бетоні (як це робили за Порошенка), і хтось ці лінії має тримати. Вже, мають бути люди та звідки їх взяти та за що їх утримувати. Чітко має бути розписано. Чіткі та прозорі механізми. Цього немає і за нинішніх умов і не буде. У нас не виконується навіть наявне законодавство. Ніхто нікого відпускати та звільняти не буде, бо люди просто роз'їдуться та потім знову доведеться роздавати "калаші" з вантажівок (в останній раз) - якщо буде кому.
Нахабна брехня, якою прикривають державну зраду, капітуляцію та подальше знищення країни, замах на державний суверенітет та територіальну цілісність України, повалення конституційного ладу, здійснені групою осіб (за попередньою змовою), які узурпували владу. Такі злочини не мають строків давності. І співучасниками цього злочину є не тільки ті, хто його зчиняє, але й ті, на кого покладено його попередити, але замість його попередити, вчиняє злочинну бездіяльність.