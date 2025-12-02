Військових треба міняти. Не можна, щоб одні були в ресторанах, а інші в окопах, - Єлізаров

В армії варто проводити ротації, а правила мобілізації мають бути справедливими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Приклад Ізраїлю

"Якщо ми не зрозуміємо, що ми як Ізраїль маємо жити в оточенні ворога, ми маємо бути сильними та організованими, мають бути дуже чіткі правила: як призиваються люди, як вони звільняються, як проходить ротація.

Ми маємо зрозуміти, що немає у нас двох народів - один в ресторані, а інший в окопі. Це один народ. Правила справедливі для всіх", - сказав полковник.

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Ротації військових

За словами Єлізарова, військових, які три роки відслужили, потрібно звільняти.

"Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити. Війська технологічними мають бути, дроновими. Контактних боїв не має бути. До цього ми маємо прийти та всі працювати на перемогу. А у нас виходить дві країни", - підсумував він.

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