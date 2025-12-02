Военных нужно менять. Нельзя, чтобы одни были в ресторанах, а другие - в окопах, - Елизаров

В армии следует проводить ротации, а правила мобилизации должны быть справедливыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Пример Израиля

"Если мы не поймем, что мы, как Израиль, должны жить в окружении врага, что мы должны быть сильными и организованными, должны быть очень четкие правила: как призываются люди, как они увольняются, как проходит ротация.

Мы должны понять, что у нас нет двух народов: один - в ресторане, а другой - в окопе. Это один народ. Правила справедливы для всех", - сказал полковник.

Ротация военных

По словам Елизарова, военных, которые отслужили три года, нужно увольнять.

"Люди, которые еще не отслужили - идут туда служить. Войска должны быть технологическими, дроновыми. Контактных боев не должно быть. К этому мы должны прийти, и все работать на победу. А у нас получается две страны", - подытожил он.

