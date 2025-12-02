РУС
3 426 66

Военных нужно менять. Нельзя, чтобы одни были в ресторанах, а другие - в окопах, - Елизаров

Елизаров заявил о важности ротации военных

В армии следует проводить ротации, а правила мобилизации должны быть справедливыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Пример Израиля

"Если мы не поймем, что мы, как Израиль, должны жить в окружении врага, что мы должны быть сильными и организованными, должны быть очень четкие правила: как призываются люди, как они увольняются, как проходит ротация.

Мы должны понять, что у нас нет двух народов: один - в ресторане, а другой - в окопе. Это один народ. Правила справедливы для всех", - сказал полковник.

Ротация военных

По словам Елизарова, военных, которые отслужили три года, нужно увольнять.

"Люди, которые еще не отслужили - идут туда служить. Войска должны быть технологическими, дроновыми. Контактных боев не должно быть. К этому мы должны прийти, и все работать на победу. А у нас получается две страны", - подытожил он.

Топ комментарии
+19
Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити
02.12.2025 16:55 Ответить
+12
Навіть якщо завтра з'явиться мільйон добровольців, то блазень угробить їх усіх у черговому провальному контрнаступі. У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти. Безкоштовно бусифікована піхота лише економить гроші на дрони. Піхота вступає в бій лише тоді, якщо не вдалося зупинити ворога дронами.
02.12.2025 16:58 Ответить
+11
02.12.2025 16:55 Ответить
Дай Боже, щоб воно так було!
02.12.2025 16:53 Ответить
Навіть якщо завтра з'явиться мільйон добровольців, то блазень угробить їх усіх у черговому провальному контрнаступі. У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти. Безкоштовно бусифікована піхота лише економить гроші на дрони. Піхота вступає в бій лише тоді, якщо не вдалося зупинити ворога дронами.
02.12.2025 16:58 Ответить
це хто?
02.12.2025 16:53 Ответить
нова ***** опи.
02.12.2025 17:00 Ответить
якщоб ви були, хоча б на мм дотичні до ЗСУ, то такі запитання не задавали.
02.12.2025 17:02 Ответить
Це полковник нацгвардії Павло Єлізаров, командир Lasar's Group. Має дружину - Олену Єлізарову яка у 2024 році представляла Україну на конкурсі "Місіс Світу 2023". Також має 4 дітей, жоден з яких чомусь не бажає штурмувати посадки..
02.12.2025 17:19 Ответить
зелених падлюк на нуль
02.12.2025 16:53 Ответить
02.12.2025 16:55 Ответить
02.12.2025 17:11 Ответить
Ото буде смішно,як він в сезече піде
02.12.2025 17:30 Ответить
в нуль
02.12.2025 16:57 Ответить
Треба в першу чергу міняти президента. А потім вже все інше.
02.12.2025 16:54 Ответить
Одні ховаються, інші на цьому паразитують. В першу чергу треба цьому покласти край.
02.12.2025 16:54 Ответить
Люди, які ще не відслужили - йдуть туди служити
02.12.2025 16:55 Ответить
В тилу 700тис військових третій рік сидять на паперових посадах в тому числі і кадрові військові а на передок де найбільш небезпечно бусифікують ще зеленого Миколу, який з вірогідністю 80 відсотків вже загиблий..без належнього спорядження (дрони, тепловізори тощо, які розсовуються по карманах м'ясних командирів) це ще не кажучи про сотні тисяч ментів які ненавчені воювати...
02.12.2025 16:55 Ответить
якби кожен баран який пздить про міфічні 700 тисяч військових в тилу пішов і мобілізувався ми б певне давно москву взяли.
02.12.2025 16:59 Ответить
Яка москва, зелений 4 разовий ухилянт ні разу не дасть такої команди, воно двушки ще переправляє поки є час.
02.12.2025 17:03 Ответить
Я кожен день бачу якусь трьох-етажну адміністрацію без опізнавальних табличок з КПП, біля якої постійно вештаються велика кількість чоловіків. Кажуть то військова поліція. Що вони роблять у тилу у такій великій кількості коли фронт сипеться. Може не треба все таки казати що 700 тисяч в тилу немає? Який взагалі сенс від патрульної поліції які їздить штрафики виписує, як це в даний час перешкоджає краху на фронті? Так багато питань і так мало відповідей
02.12.2025 17:04 Ответить
"Може не треба все таки казати що 700 тисяч в тилу немає"

треба, ще й як треба. Хоча б тому що нема в нас ніякої військової поліції. Є ВСП. Ти навіть не розумієш про що пишеш, а цифри взагалі зі стелі взяв. На 2016 рік ВСПшників було близько 3000 чоловік.
02.12.2025 17:13 Ответить
3 700 тисячами в ******** дроновій війні не те що до москви , навіть до кордонів 91 року не б дійшли .
Вже в першій світовій після винайдення кулеметів та колючки - кількість втратила значення.

Але ж для патріотичної дурні - саме воно - бо інакше доведеться говорити про компетентність керівної верхівки . А так причина знайдена - у всьому винні прості степани та миколи - які за 4 роки не могли втилу досконало вивчити штурмові дії в складі групи та оволодіти всіма видами зброї в перервах між роботою та сімєю
02.12.2025 17:22 Ответить
Так верхівку обрали саме ці степани з миколами.
Простий вчитель житеме як президент - оце ось все... чи вже забули?

А степани з миколами і далі вигадують прості рішення - мобілізувати всіх мєнтів поголовно, дати всім вспшникам по мавіку, перенести Генштаб - в Мирноград і т.п.
02.12.2025 17:32 Ответить
Вибір може бути лише там де він є . А коли людям пропонують "обирати " між двома видами гівна -то це не вибір - це намахалово. Як і те ще демократія - це можливість відізвати брехливого чиновника . А те що в нас є це - псевдовиборно -намахувальний феодалізм
Люди правильно говорять - силовиків і дітей топ -чиновників потрібно мобілізувати в першу чергу - тоді все суттєво б змінилося б.
02.12.2025 17:42 Ответить
Депутат Алла Скороход нещодавно заявила що володіє цифрами щодо ЗСУ,але назвала тільки у відсотках,заявивши що реально воюють 10-15 відсотків,решта воюють в тилу.Якщо припустити кількість ЗСУ один мільйон то в тилу воює 850-900 тисяч переважно професійних військових,а на передку 100- 150 тисяч бусифікованих трактористів,будівельників та інших бойових спеціальностей.
02.12.2025 17:23 Ответить
та ала скороход тварина про кацапська. не слухай цю суку чорнороту
02.12.2025 17:45 Ответить
За себе що можете сказати?
02.12.2025 17:52 Ответить
02.12.2025 16:56 Ответить
02.12.2025 17:09 Ответить
За все гарне проти всього поганого. Цікаво, пан полковник у своєму підрозділі дотримується наголошених принципів?
02.12.2025 16:56 Ответить
Да все только за. Начнём хотя бы с тех, кто давал присягу, а сидит в тылу
02.12.2025 16:56 Ответить
Якась реклама Гордону...
02.12.2025 16:56 Ответить
Дзвонила сьогодні сестра, вона живе в селі. Каже, що по селу їзде бусик на якому написано "обленерго" буцім то електрикою займаються, а в середині сидять ТЦКашники
02.12.2025 16:57 Ответить
Тю. От скажи, людина здорова, не є опікуном дитини-інваліда чи юним чоловіком 90-річної жінки з інвалідністю, жодних підстав для відстрочки, не працює. В країні війна. Він має іти захищати свою родину та Батьківщину, чи то для лохів?
02.12.2025 16:59 Ответить
Має. Це правда. Але ж і правда те, що на цьому паразитують ТЦКашники які після відлову вимагають гроші. І це теж гірка правда. Тому я і написав, що одні ховаються, а інші на цьому паразитують.
02.12.2025 17:06 Ответить
З тебе особисто вимагали? Чи бачив відео в тік-ток?
02.12.2025 17:27 Ответить
Я вже старий. З мене можна вимагати тільки аналізи. Але ж я не в лісі живу.
02.12.2025 17:31 Ответить
а ви пане краще в сестри спитайте,чи тих трахторістів та інших чоловіків голосувати за зєлю бусіками возили? чи ці малороси самі добровільно пішли за нього голосувати? ну а тепер хай відповідають за свою карлючку за зеленського.
02.12.2025 17:48 Ответить
Та зараз в селі і траХтористів немає. ХВермер весною заїхав ******** технікою, за день-два засіяв потім ще раз літом покропив, а восени також заїхав та за день-два урожай зібрав і вивіз. Ви думаєте, якби вибрали когось іншого то ***** не напав би? Слава Богу, що в 2014 Петро Олексійович прийшов до влади та хоч якусь армію вспів зробити. А то б точно Київ за три дні ***** б взяв. Навіть за три роки Зеленський не вспів угробити те шо було зроблено з 2014 по 2019 роки.
02.12.2025 17:57 Ответить
та й хер на них. вони вибрали на голосуванні свою смерть.
02.12.2025 17:59 Ответить
не має. Бо все життя платив податки та війсковий збір який мав піти на армію. Але чомусь 160 тис військових пенсіонерів 45+ років які все життя отримували гроші від держави сидять у тилу бо "вони ж на пенсії", а тракторист Микола у ті ж 45 років чомусь повинен мобілізуватись..
02.12.2025 17:14 Ответить
А за росію ти підеш воювати?
02.12.2025 18:00 Ответить
Скажи, 22-річний здоровий хлопець їде до Польщі та Німеччини, а на війну шукають 45-50-річних, у яких немає зв'язків і грошей, щоб купити броню

Всі тцкуни виголошують палкі промови, поки їх не візьмуть на хабарі
02.12.2025 18:07 Ответить
А у нас виходить дві країни", - підсумував він.
У нас два країни з 2014 року.
02.12.2025 16:57 Ответить
можна ще запитати чому жоден з його 4 дітей не штурмує посадки. Мабуть теж у іншій країні живуть..
02.12.2025 17:11 Ответить
Так, але що він скаже проти залізного аргументу що не всі народжені для війни?
02.12.2025 16:57 Ответить
Чим Міндіч відрізняється від Ківи в такому разі? Встановіть справедливість з мародерами, і тоді потягнуться люди. І ще грошей треба більше, а то в Новій Пошті зарплата грузчика на складі вже 40 тисяч, а у солдата 20-23 тисячі, я не кажу вже про інші зарплати і пенсії чиновників. Обмеження і фанансові складнощі мають бути у тилу, а не в окопах. В окопі солдат не повинен думати, що він лох і вигрібає за того прокурора в ресторані. Він має знати, що у прокурора і судді на час війни - обмеження 15 тисяч грн на руки, все інше на фронт. Кому не подобається - мобілізовується в окоп.
02.12.2025 16:57 Ответить
Це так, але ті зелені покидьки, що гуляють по ресторанах і грабують Україну ніколи не підуть на фронт.
02.12.2025 16:58 Ответить
От саме це й бісить "громадян другого сорту".
02.12.2025 17:21 Ответить
І коли буде децентралізація військового керівництва тоді справи можуть піти краще , якщо все вирішується через сирка (казали ж що в нього є улюблені бригади не улюблені ) тобто коли у підрозділів незалежне і якіснефінансування чи постачання від декількох покровителів то вони просто виконують якісно свою роботу, чхаючи на детальні рішення паркетного генералітету.
02.12.2025 17:02 Ответить
А ще сирський обіцяв провести аудит і, по його результатам, ротацію. Але щось пішло не так.
Хто сидів по тилам три роки, так і продовжують сидіти.
02.12.2025 17:23 Ответить
Але піде на фронт Микола ,який ніколи у ресторані не був. Якого бусіфікують по дорозі з заводу додому. А ті, хто сидять по ресторанах і клубах, так і будуть сидіти там.
02.12.2025 17:03 Ответить
Я особисто від знайомого, який папірці у військовій частині перекладав, дослівно: "хай би ця херня (війна) довше продовжувалась, я би собі хату добудував" мабуть вже не тільки хату а і пару квартир захапав, комусь війна а комусь і мати рідна.
02.12.2025 17:08 Ответить
Пан полковник Павло Єлізаров має 4х дітей. Вгадайте скільки з них штурмують посадки.
02.12.2025 17:09 Ответить
Думаю всі. Якщо є дівчата, то ще й знімають агітацію, щоб побільше жінок йшло.
02.12.2025 17:24 Ответить
так і так все справедливо! всі хитродупі поробили бронь! 230 тисяч студентів старше 25и! а кого піймають на вулиці того на фронт!
02.12.2025 17:10 Ответить
Те, кто в ресторанах, скажут: "Никого менять не нужно. Наши военные незаменимы! А Елизарова -на аппарат, за то, что в этом сомневается!"
02.12.2025 17:17 Ответить
Одні розмови.
02.12.2025 17:18 Ответить
Які потужні заяви! В ресторан не можна, а закордон в ліжко до німця чи поляка можна.
В справедливій мобілізації НЕ може бути принижень за будь-якою ознакою.
Один народ хіба з совками, котрі вітають такі методи відносно свого населення. Ще й Ізраїль приплів якимось боком.
02.12.2025 17:22 Ответить
Так у Ізраїля потужна військово промислова база і по слухам є ядерна зброя неофіційно, Україна навіть з величезним напливом натівського озброєння є з невикоріненим совковим лампасно-генерально-тиловим мисленням при якому та іноземна техніка перетворюється на брухт, файна юкрайна за 2009 рік, номер міністр оборони->генерал ->полковник->старшина->рядовий (зіпсований телефон) все точно таке самісіньке і зараз.
02.12.2025 17:37 Ответить
Україна це не Ізраїль. Це країна четвертого світу, де йде потужне вимирання, і відсутня будь-яка еліта. Вже багато країн Африки більш розвинені. Який ще Ізраїль, господи.
02.12.2025 17:23 Ответить
В полковника всі родичі воюють?
02.12.2025 17:29 Ответить
Одна москальщина сильніша від всіх ворогів Ізраїлю разом взятих.В Ізраїлі,молодики в спортивному одязі і масках,не ловлять простих роботяг,або чоловіків з проблемним здоров'ям,щоб вони воювали.А ще ці молодики,часто розмовляють на жаргоні.
02.12.2025 17:33 Ответить
Чому в мене таке відчуття що цей Єлізаров, це чергова людина з ОПи?
02.12.2025 17:44 Ответить
Правильно! Венных надо менять. А то одни военные по ресторанам сидят, а другие из окопов не вылазят. А автор по ресторанам не сидит временами?
02.12.2025 17:54 Ответить
Пан полковник згадав як приклад Ізраїль...Ну тоді в такому випадку потрібно вести бойові дії як Ізраїль.Як вони провели останні бої із Хамас ?
Похерели партійне керівництво потім вояк високого рангу ...І де зараз Хамас ?
Чому Женька Бєлоусов ще дихає ?
Чому Патрушев Бортников Герасимов Васильєв ще щось бзядть... ?
02.12.2025 18:00 Ответить
"Станом на січень 2025 року загальна чисельність Збройних Сил України становить близько 880 тисяч осіб "
Що міняти ?! У нас воює 200-300 тис, людей з надлишком !
02.12.2025 18:04 Ответить
 
 