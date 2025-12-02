Военных нужно менять. Нельзя, чтобы одни были в ресторанах, а другие - в окопах, - Елизаров
В армии следует проводить ротации, а правила мобилизации должны быть справедливыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Пример Израиля
"Если мы не поймем, что мы, как Израиль, должны жить в окружении врага, что мы должны быть сильными и организованными, должны быть очень четкие правила: как призываются люди, как они увольняются, как проходит ротация.
Мы должны понять, что у нас нет двух народов: один - в ресторане, а другой - в окопе. Это один народ. Правила справедливы для всех", - сказал полковник.
Ротация военных
По словам Елизарова, военных, которые отслужили три года, нужно увольнять.
"Люди, которые еще не отслужили - идут туда служить. Войска должны быть технологическими, дроновыми. Контактных боев не должно быть. К этому мы должны прийти, и все работать на победу. А у нас получается две страны", - подытожил он.
Подробнее смотрите в интервью Павла Елизарова на YouTube
треба, ще й як треба. Хоча б тому що нема в нас ніякої військової поліції. Є ВСП. Ти навіть не розумієш про що пишеш, а цифри взагалі зі стелі взяв. На 2016 рік ВСПшників було близько 3000 чоловік.
Вже в першій світовій після винайдення кулеметів та колючки - кількість втратила значення.
Але ж для патріотичної дурні - саме воно - бо інакше доведеться говорити про компетентність керівної верхівки . А так причина знайдена - у всьому винні прості степани та миколи - які за 4 роки не могли втилу досконало вивчити штурмові дії в складі групи та оволодіти всіма видами зброї в перервах між роботою та сімєю
Простий вчитель житеме як президент - оце ось все... чи вже забули?
А степани з миколами і далі вигадують прості рішення - мобілізувати всіх мєнтів поголовно, дати всім вспшникам по мавіку, перенести Генштаб - в Мирноград і т.п.
Люди правильно говорять - силовиків і дітей топ -чиновників потрібно мобілізувати в першу чергу - тоді все суттєво б змінилося б.
Всі тцкуни виголошують палкі промови, поки їх не візьмуть на хабарі
У нас два країни з 2014 року.
Хто сидів по тилам три роки, так і продовжують сидіти.
В справедливій мобілізації НЕ може бути принижень за будь-якою ознакою.
Один народ хіба з совками, котрі вітають такі методи відносно свого населення. Ще й Ізраїль приплів якимось боком.
Похерели партійне керівництво потім вояк високого рангу ...І де зараз Хамас ?
Чому Женька Бєлоусов ще дихає ?
Чому Патрушев Бортников Герасимов Васильєв ще щось бзядть... ?
Що міняти ?! У нас воює 200-300 тис, людей з надлишком !