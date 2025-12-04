Доба на Донеччині: 2 людини загинули, 13 - поранено, росіяни 22 рази обстріляли область
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський, Покровський та Бахмутський райони Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Шаховому і Кучеревому Яру зруйновано по 5 будинків, у Торецькому — 4, у Золотому Колодязі — 3.
Краматорський район
У Слов'янську поранено 8 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, 5 крамниць, 3 підприємства, кав'ярню, пошту і 7 автівок. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Новодонецькому поранено людину. У Новобахметьєвому Олександрівської громади пошкоджено склад. В Андріївці зруйновано будинок, пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці обстріляна промзона. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 147 людей, у тому числі 22 дитини.
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