Під ударами росіян 6 населених пунктів Харківщини: відомо про постраждалу жінку. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожих атак
Внаслідок обстрілу в селі Сірий Яр Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.
Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в місті Харків загинули двоє людей (їх дані встановлюються), постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка.
Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета "Іскандер-М";
- 2 КАБ;
- 6 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 6 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), автомобіль (с. Петрівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове).
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