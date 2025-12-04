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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Під ударами росіян 6 населених пунктів Харківщини: відомо про постраждалу жінку. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

Внаслідок обстрілу в селі Сірий Яр Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.

Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в місті Харків загинули двоє людей (їх дані встановлюються), постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка.

Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета "Іскандер-М";
  • 2 КАБ;
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), автомобіль (с. Петрівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове).

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обстріл

Також читайте: Доба на Сумщині: ворог здійснив понад 10 обстрілів, зруйновано 2 будинки, пошкоджено кілька домівок

Автор: 

армія рф (21297) обстріл (34547) Харківська область (2842)
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