Під ударами росіян 6 населених пунктів Харківщини: відомо про постраждалу жінку. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

Внаслідок обстрілу в селі Сірий Яр Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.

Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в місті Харків загинули двоє людей (їх дані встановлюються), постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка.

Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета "Іскандер-М";

2 КАБ;

6 БпЛА типу "Герань-2";

1 fpv-дрон;

6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), автомобіль (с. Петрівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове).

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