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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Под ударами россиян - 6 населенных пунктов Харьковщины: известно о пострадавшей женщине. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия вражеских атак

В результате обстрела в селе Серый Яр Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина.

Также в результате взрыва опасного предмета в городе Харьков погибли два человека (их данные устанавливаются), пострадали трое: 67-летний и 74-летний мужчины и 68-летняя женщина.

Враг атаковал ракетой Слободской район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 ракета "Искандер-М";
  • 2 КАБ;
  • 6 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 6 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, энергосеть (с. Одноробовка), автомобиль (с. Петровка);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома, электросети (с. Серый Яр);
  • в Чугуевском районе повреждены 2 базы отдыха (с. Приморское, с. Мартово).

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обстрел

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Автор: 

армия РФ (23078) обстрел (33193) Харьковская область (2794)
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