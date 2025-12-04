Под ударами россиян - 6 населенных пунктов Харьковщины: известно о пострадавшей женщине. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских атак

В результате обстрела в селе Серый Яр Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина.

Также в результате взрыва опасного предмета в городе Харьков погибли два человека (их данные устанавливаются), пострадали трое: 67-летний и 74-летний мужчины и 68-летняя женщина.

Враг атаковал ракетой Слободской район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета "Искандер-М";

2 КАБ;

6 БПЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон;

6 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, энергосеть (с. Одноробовка), автомобиль (с. Петровка);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома, электросети (с. Серый Яр);

в Чугуевском районе повреждены 2 базы отдыха (с. Приморское, с. Мартово).

Читайте: Сутки в Запорожье: враг нанес более 900 ударов по области, повреждены 30 объектов, ранен человек. ФОТО

Читайте также: Сутки на Сумщине: враг осуществил более 10 обстрелов, разрушено 2 дома, повреждено несколько домов