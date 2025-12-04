Под ударами россиян - 6 населенных пунктов Харьковщины: известно о пострадавшей женщине. ФОТО
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеских атак
В результате обстрела в селе Серый Яр Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина.
Также в результате взрыва опасного предмета в городе Харьков погибли два человека (их данные устанавливаются), пострадали трое: 67-летний и 74-летний мужчины и 68-летняя женщина.
Враг атаковал ракетой Слободской район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета "Искандер-М";
- 2 КАБ;
- 6 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 6 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, энергосеть (с. Одноробовка), автомобиль (с. Петровка);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома, электросети (с. Серый Яр);
- в Чугуевском районе повреждены 2 базы отдыха (с. Приморское, с. Мартово).
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