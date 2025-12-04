Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, еще 13 - ранены, россияне 22 раза обстреляли область

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский, Покровский и Бахмутский районы Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Шахте и Кучеревом Яре разрушено по 5 домов, в Торецком — 4, в Золотом Колодезе — 3.

Краматорский район

В Славянске ранены 8 человек, повреждены 11 многоэтажек, 35 частных домов, 5 магазинов, 3 предприятия, кафе, почта и 7 автомобилей. В Краматорске ранены 3 человека, повреждена инфраструктура. В Новодонецком ранен человек. В Новобахметьевом Александровской громады поврежден склад. В Андреевке разрушен дом, повреждено хозяйственное сооружение. В Дружковке обстреляна промзона. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждена многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 147 человек, в том числе 22 ребенка.

Читайте также: Под ударами россиян 6 населенных пунктов Харьковщины: известно о пострадавшей женщине. ФОТО