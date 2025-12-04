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Росія намагається розколоти Європу та США через війну в Україні, - Ліпавський

Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ліпавський підкреслив, що Росія прагне домінування не лише над Україною, а й далеко за її межами, а її імперські амбіції не обмежуються українською територією.

"Під загрозою перебуває вся Європа. Росія посилила свою шкідливу та небезпечну діяльність на суші, на морі та в повітрі. Вона веде психологічний, а подекуди й фізичний конфлікт проти всіх нас. Вона намагається вбити клин між двома берегами Атлантики, одночасно підриваючи довіру та сіючи страх у європейських суспільствах", - заявив чеський міністр.

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Він додав, що порушення повітряного простору, диверсії та інші гібридні операції є яскравим нагадуванням про агресивні наміри Росії.

"Чехія разом з іншими союзниками та партнерами не дозволить залякати себе цими діями", - наголосив Ліпавський.

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Автор: 

Ліпавський Ян (150) війна в Україні (8532)
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Скоріше їх розколоти зможе трампонутий, а не ху....ло
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04.12.2025 14:31 Відповісти
Забувся додати, що за допомогою рудої скотиняки.
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04.12.2025 14:32 Відповісти
всі ж чули що у пиз...юка танго з хкуйлом... третій там ніяк не танцює
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04.12.2025 14:34 Відповісти
Я б сказав що Тромб старається не менше а може даже й більше )(уйла це зробити. Бо коаліцію важко розбити зовні так як )(уйло не входить в неї. А от з середини куди входить сша, це робити набагато легше
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04.12.2025 14:34 Відповісти
В них для цього є агент Краснов і його чудова команда у Білому Домі.
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04.12.2025 14:36 Відповісти
Ну Трамп трампом але ж і до нього в Європі своїх гнид вистачало.
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04.12.2025 14:42 Відповісти
Росія навчилась успішно використовуючи ядерний шантаж вести війну, у кого нема ЯЗ той вже потенційний терпіла, який апріорі програв... тому не тратьте часу робіть свою ЯЗ, доки можете, щоб потім не було запізно... гарантії США та НАТО це пустий папірець...
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04.12.2025 14:47 Відповісти
І їм це вдається, завдяки банальній маніпуляції ідіотом мочеголовим
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04.12.2025 14:58 Відповісти
 
 