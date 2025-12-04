Росія намагається розколоти Європу та США через війну в Україні, - Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ліпавський підкреслив, що Росія прагне домінування не лише над Україною, а й далеко за її межами, а її імперські амбіції не обмежуються українською територією.
"Під загрозою перебуває вся Європа. Росія посилила свою шкідливу та небезпечну діяльність на суші, на морі та в повітрі. Вона веде психологічний, а подекуди й фізичний конфлікт проти всіх нас. Вона намагається вбити клин між двома берегами Атлантики, одночасно підриваючи довіру та сіючи страх у європейських суспільствах", - заявив чеський міністр.
Він додав, що порушення повітряного простору, диверсії та інші гібридні операції є яскравим нагадуванням про агресивні наміри Росії.
"Чехія разом з іншими союзниками та партнерами не дозволить залякати себе цими діями", - наголосив Ліпавський.
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