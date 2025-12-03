Ліпавський про мирні переговори: Мені та європейським колегам невідомі деталі

Останні версії мирного плану щодо війни РФ проти України більше не містять положень про НАТО та ЄС. Однак європейським союзникам наразі невідомі деталі мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Пов’язані з НАТО чи Європою питання наразі не обговорюються

Так, стосовно того, чи досі він занепокоєний, як і два тижні тому, що мирна угода, яка обговорюється, "це знову сценарій Мюнхена", чеський міністр сказав, що критичні пункти для Європи були вилучені.



"На цьому етапі моє відчуття таке: із різних версій плану та з переговорів як таких, частини, пов’язані з НАТО чи Європою, були вилучені або наразі не обговорюються. Гадаю, Європа подала доволі сильний сигнал Сполученим Штатам, що це питання має вирішуватися з Європою, і я, звісно, це вітаю", – зауважив Ліпавський.

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Європа не знає деталей переговорів

Водночас, за словами, Європі невідомо, що є частиною переговорів.

"Знаєте, ми не бачимо, що саме відбувається всередині переговорів або що є частиною переговорів між США та Україною чи між США та Росією. Тож скажімо, моя позиція – пильність у тому сенсі, що ми маємо наполягати: усе, що стосується Європи, повинно вирішуватися з Європою", – додав Ліпавський.

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