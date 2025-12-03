РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
399 0

Липавский о мирных переговорах: Мне и европейским коллегам неизвестны детали

Липавский о мирных переговорах

Последние версии мирного плана по войне РФ против Украины больше не содержат положений о НАТО и ЕС. Однако европейским союзникам пока неизвестны детали мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Связанные с НАТО или Европой вопросы пока не обсуждаются

Так, относительно того, беспокоит ли его, как и две недели назад, что обсуждаемое мирное соглашение "это снова сценарий Мюнхена", чешский министр сказал, что критические пункты для Европы были исключены.

"На данном этапе мое ощущение таково: из различных версий плана и из переговоров как таковых части, связанные с НАТО или Европой, были исключены или пока не обсуждаются. Думаю, Европа подала довольно сильный сигнал Соединенным Штатам, что этот вопрос должен решаться с Европой, и я, конечно, это приветствую", - отметил Липавский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон, - Рубио

Европа не знает деталей переговоров

В то же время, по словам Липавского, Европе неизвестно, что является частью переговоров.

"Знаете, мы не видим, что именно происходит внутри переговоров или что является частью переговоров между США и Украиной или между США и Россией. Поэтому, скажем, моя позиция – бдительность в том смысле, что мы должны настаивать: все, что касается Европы, должно решаться с Европой", – добавил Липавский.

Читайте также: Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

Что предшествовало?

Автор: 

Европа (2172) переговоры (5293) Липавский Ян (132)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 