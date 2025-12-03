Липавский о мирных переговорах: Мне и европейским коллегам неизвестны детали

Последние версии мирного плана по войне РФ против Украины больше не содержат положений о НАТО и ЕС. Однако европейским союзникам пока неизвестны детали мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Связанные с НАТО или Европой вопросы пока не обсуждаются

Так, относительно того, беспокоит ли его, как и две недели назад, что обсуждаемое мирное соглашение "это снова сценарий Мюнхена", чешский министр сказал, что критические пункты для Европы были исключены.



"На данном этапе мое ощущение таково: из различных версий плана и из переговоров как таковых части, связанные с НАТО или Европой, были исключены или пока не обсуждаются. Думаю, Европа подала довольно сильный сигнал Соединенным Штатам, что этот вопрос должен решаться с Европой, и я, конечно, это приветствую", - отметил Липавский.

Европа не знает деталей переговоров

В то же время, по словам Липавского, Европе неизвестно, что является частью переговоров.

"Знаете, мы не видим, что именно происходит внутри переговоров или что является частью переговоров между США и Украиной или между США и Россией. Поэтому, скажем, моя позиция – бдительность в том смысле, что мы должны настаивать: все, что касается Европы, должно решаться с Европой", – добавил Липавский.

