Россия пытается расколоть Европу и США из-за войны в Украине, - Липавский

Ліпавський

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что на фоне войны в Украине Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Липавский подчеркнул, что Россия стремится к доминированию не только над Украиной, но и далеко за ее пределами, а ее имперские амбиции не ограничиваются украинской территорией.

"Под угрозой находится вся Европа. Россия усилила свою вредную и опасную деятельность на суше, на море и в воздухе. Она ведет психологический, а кое-где и физический конфликт против всех нас. Она пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики, одновременно подрывая доверие и сея страх в европейских обществах", - заявил чешский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Липавский о мирных переговорах: Мне и европейским коллегам неизвестны детали

Он добавил, что нарушение воздушного пространства, диверсии и другие гибридные операции являются ярким напоминанием об агрессивных намерениях России.

"Чехия вместе с другими союзниками и партнерами не позволит запугать себя этими действиями", - подчеркнул Липавский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое решение по Украине определит европейскую безопасность на годы вперед, - Липавский

Автор: 

Липавский Ян (133) война в Украине (7112)
Скоріше їх розколоти зможе трампонутий, а не ху....ло
04.12.2025 14:31 Ответить
Забувся додати, що за допомогою рудої скотиняки.
04.12.2025 14:32 Ответить
всі ж чули що у пиз...юка танго з хкуйлом... третій там ніяк не танцює
04.12.2025 14:34 Ответить
Я б сказав що Тромб старається не менше а може даже й більше )(уйла це зробити. Бо коаліцію важко розбити зовні так як )(уйло не входить в неї. А от з середини куди входить сша, це робити набагато легше
04.12.2025 14:34 Ответить
В них для цього є агент Краснов і його чудова команда у Білому Домі.
04.12.2025 14:36 Ответить
Ну Трамп трампом але ж і до нього в Європі своїх гнид вистачало.
04.12.2025 14:42 Ответить
Росія навчилась успішно використовуючи ядерний шантаж вести війну, у кого нема ЯЗ той вже потенційний терпіла, який апріорі програв... тому не тратьте часу робіть свою ЯЗ, доки можете, щоб потім не було запізно... гарантії США та НАТО це пустий папірець...
04.12.2025 14:47 Ответить
І їм це вдається, завдяки банальній маніпуляції ідіотом мочеголовим
04.12.2025 14:58 Ответить
 
 