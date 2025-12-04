Россия пытается расколоть Европу и США из-за войны в Украине, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что на фоне войны в Украине Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики.

Липавский подчеркнул, что Россия стремится к доминированию не только над Украиной, но и далеко за ее пределами, а ее имперские амбиции не ограничиваются украинской территорией.

"Под угрозой находится вся Европа. Россия усилила свою вредную и опасную деятельность на суше, на море и в воздухе. Она ведет психологический, а кое-где и физический конфликт против всех нас. Она пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики, одновременно подрывая доверие и сея страх в европейских обществах", - заявил чешский министр.

Он добавил, что нарушение воздушного пространства, диверсии и другие гибридные операции являются ярким напоминанием об агрессивных намерениях России.

"Чехия вместе с другими союзниками и партнерами не позволит запугать себя этими действиями", - подчеркнул Липавский.

