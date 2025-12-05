Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері четверга, 4 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:43 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині в районі Балаклії курсом на захід.

О 18:10 - рух ворожих дронів у напрямку:

Харкова, зі сходу та заходу;

на сході Дніпропетровщини, курс західний;

на півдні Запоріжжя, в напрямку обласного центру;

на півночі Чернігівщини, курсом на н.п. Березна та в напрямку до білоруського кордону;

на сході Сумщини, курс на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 18:49 - БпЛА на Сумщині в районі Охтирки курсом на південь (Полтавщина).

Оновлена інформація

О 19:28 - ворожий БпЛА на Чернігів з півдня.

О 19:31 - безпілотник на півночі від Харкова, курс на н.п. Старий Салтів.

О 19:36 - БпЛА на сході Дніпропетровщини поблизу н.п. Межова та Шахтарське, курс на захід та північ.

Оновлена інформація

О 20:22 - Ударні БпЛА поблизу Чернігова, перебувайте в укриттях.

О 20:37 - пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:02 - група БпЛА на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі.

О 21:10 - БпЛА на Сумщині курсом на/повз Ромни з північного сходу.

О 21:17 - БпЛА на півночі Харкова курсом на захід.

О 21:21 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:22 - розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у бік н.п. Чорноморське.

О 21:25 - БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини (Лохвиця).

Оновлена інформація

О 21:53 - БпЛА на Полтавщині в районі Пирятин/Гребінка рухаються південно-західним курсом у напрямку Черкащини.

О 22:04 - безпілотники на Харківщині рухаються в напрямку Чугуєва зі сходу.

О 22:11 - дрони повз Переяслав на Київщині у напрямку Ржищів/Кагарлик.

О 22:16 - БпЛА в районі Канівського водосховища та Переяслава на Київщині, курс - південно-західний. КАБ на Слов'янськ.

О 22:27 - БпЛА над Черніговом.

О 22:32 - КАБ на Слов'янськ/Краматорськ.

О 22:38 - БпЛА в Білоцерківському районі Київщини рухаються на захід.

Оновлена інформація

О 22:45 - БпЛА на Краматорськ.

О 23:01 - Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

О 23:02 - "Шахеди" на Черкащині повз Жашків курсом на захід (Вінниччина).

О 23:04 - БпЛА на Житомирщині на/повз Ружин курсом на південний захід (Вінниччина).

О 23:07 - групи безпілотників з ТОТ Херсонщини повз Горностаївку північно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 23:19 - БпЛА на Вінниччині у бік Турбова/Вінниці з північного сходу.

О 23:22 - "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний (Казанка/Новий Буг).

О 23:29 - безпілотники у бік Дніпра з північного сходу.

Оновлена інформація

О 23:42 - БпЛА на Вінниччині повз Турбів з півночі. Курс - південно-східний.

О 23:45 - "Шахеди" на Дніпропетровщині на/повз Синельникове з півночі.

О 23:47 - БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс - північно-західний.

О 23:55 - безпілотники на Київщині у Броварському районі на/повз Велику Димерку/Бровари з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:12 - БпЛА повз Бровари на Київ з північного сходу.

О 00:32 - декілька груп ворожих безпілотників продовжують рух по межі Миколаївщини та Кіровоградщини в північно-західному напрямку (Вінниччина).

О 00:37 - БпЛА на Київщині на Вишневе з південного сходу.

Оновлена інформація

О 00:42 - БпЛА на Вінниччині курсом на/повз Гайсин/Ладижин з південного сходу.

О 00:44 - ворожий БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 00:53 - БпЛА на Вінниччині повз Гайсин північно-західним курсом.

О 00:55 - "Шахеди" з Кіровоградщини на Вінниччину повз Гайворон північно-західним курсом.

О 01:08 - БпЛА на Вінниччині повз Липовець прямують на північ (вектор - Козятин).

О 01:10 - Павлоград - в районі міста ворожі БпЛА.

Оновлена інформація

О 01:19 - БпЛА на Вінниччині повз Гайсин у бік Турбова.

О 01:21 - "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину, вектором на Черкаси.

О 01:32 - БпЛА на Черкаси з півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську на Донеччині.

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