Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері четверга, 4 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 17:43 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині в районі Балаклії курсом на захід.
О 18:10 - рух ворожих дронів у напрямку:
- Харкова, зі сходу та заходу;
- на сході Дніпропетровщини, курс західний;
- на півдні Запоріжжя, в напрямку обласного центру;
- на півночі Чернігівщини, курсом на н.п. Березна та в напрямку до білоруського кордону;
- на сході Сумщини, курс на Полтавщину.
Оновлена інформація
О 18:49 - БпЛА на Сумщині в районі Охтирки курсом на південь (Полтавщина).
Оновлена інформація
О 19:28 - ворожий БпЛА на Чернігів з півдня.
О 19:31 - безпілотник на півночі від Харкова, курс на н.п. Старий Салтів.
О 19:36 - БпЛА на сході Дніпропетровщини поблизу н.п. Межова та Шахтарське, курс на захід та північ.
Оновлена інформація
О 20:22 - Ударні БпЛА поблизу Чернігова, перебувайте в укриттях.
О 20:37 - пуски КАБ на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:02 - група БпЛА на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі.
О 21:10 - БпЛА на Сумщині курсом на/повз Ромни з північного сходу.
О 21:17 - БпЛА на півночі Харкова курсом на захід.
О 21:21 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:22 - розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у бік н.п. Чорноморське.
О 21:25 - БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини (Лохвиця).
Оновлена інформація
О 21:53 - БпЛА на Полтавщині в районі Пирятин/Гребінка рухаються південно-західним курсом у напрямку Черкащини.
О 22:04 - безпілотники на Харківщині рухаються в напрямку Чугуєва зі сходу.
О 22:11 - дрони повз Переяслав на Київщині у напрямку Ржищів/Кагарлик.
О 22:16 - БпЛА в районі Канівського водосховища та Переяслава на Київщині, курс - південно-західний. КАБ на Слов'янськ.
О 22:27 - БпЛА над Черніговом.
О 22:32 - КАБ на Слов'янськ/Краматорськ.
О 22:38 - БпЛА в Білоцерківському районі Київщини рухаються на захід.
Оновлена інформація
О 22:45 - БпЛА на Краматорськ.
О 23:01 - Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
О 23:02 - "Шахеди" на Черкащині повз Жашків курсом на захід (Вінниччина).
О 23:04 - БпЛА на Житомирщині на/повз Ружин курсом на південний захід (Вінниччина).
О 23:07 - групи безпілотників з ТОТ Херсонщини повз Горностаївку північно-західним курсом.
Оновлена інформація
О 23:19 - БпЛА на Вінниччині у бік Турбова/Вінниці з північного сходу.
О 23:22 - "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний (Казанка/Новий Буг).
О 23:29 - безпілотники у бік Дніпра з північного сходу.
Оновлена інформація
О 23:42 - БпЛА на Вінниччині повз Турбів з півночі. Курс - південно-східний.
О 23:45 - "Шахеди" на Дніпропетровщині на/повз Синельникове з півночі.
О 23:47 - БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс - північно-західний.
О 23:55 - безпілотники на Київщині у Броварському районі на/повз Велику Димерку/Бровари з північного сходу.
Оновлена інформація
О 00:12 - БпЛА повз Бровари на Київ з північного сходу.
О 00:32 - декілька груп ворожих безпілотників продовжують рух по межі Миколаївщини та Кіровоградщини в північно-західному напрямку (Вінниччина).
О 00:37 - БпЛА на Київщині на Вишневе з південного сходу.
Оновлена інформація
О 00:42 - БпЛА на Вінниччині курсом на/повз Гайсин/Ладижин з південного сходу.
О 00:44 - ворожий БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
О 00:53 - БпЛА на Вінниччині повз Гайсин північно-західним курсом.
О 00:55 - "Шахеди" з Кіровоградщини на Вінниччину повз Гайворон північно-західним курсом.
О 01:08 - БпЛА на Вінниччині повз Липовець прямують на північ (вектор - Козятин).
О 01:10 - Павлоград - в районі міста ворожі БпЛА.
Оновлена інформація
О 01:19 - БпЛА на Вінниччині повз Гайсин у бік Турбова.
О 01:21 - "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину, вектором на Черкаси.
О 01:32 - БпЛА на Черкаси з півдня.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську на Донеччині.
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але не переплутайте, то план такий, на 28 пунктів.
🔥 Там по Міллерово, трохи прилетіло, як раз під час запусків БпЛА.
Декілька стаціонарних установок знищено.
🛵 Щодо складів зберігання БпЛА - інформація уточнюється.
Тобі що заважає заглушити їх РЕБ, частоти ж відомі? Потужність передавача на шахеді не може бути високою.
перший раз?
Про це повідомляє Telegram-канал «Воєнкори руської весни».
на тій братській могилі 600 тепер кацапська йолка!