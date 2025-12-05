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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників 4 грудня

Ввечері четверга, 4 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:43 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині в районі Балаклії курсом на захід.

О 18:10 - рух ворожих дронів у напрямку: 

  • Харкова, зі сходу та заходу;
  • на сході Дніпропетровщини, курс західний;
  • на півдні Запоріжжя, в напрямку обласного центру;
  • на півночі Чернігівщини, курсом на н.п. Березна та в напрямку до білоруського кордону;
  • на сході Сумщини, курс на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 18:49 - БпЛА на Сумщині в районі Охтирки курсом на південь (Полтавщина).

Оновлена інформація

О 19:28 - ворожий БпЛА на Чернігів з півдня.

О 19:31 - безпілотник на півночі від Харкова, курс на н.п. Старий Салтів.

О 19:36 - БпЛА на сході Дніпропетровщини поблизу н.п. Межова та Шахтарське, курс на захід та північ.

Оновлена інформація

О 20:22 - Ударні БпЛА поблизу Чернігова, перебувайте в укриттях.

О 20:37 - пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:02 - група БпЛА на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі.

О 21:10 -  БпЛА на Сумщині курсом на/повз Ромни з північного сходу.

О 21:17 - БпЛА на півночі Харкова курсом на захід.

О 21:21 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:22 - розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у бік н.п. Чорноморське.

О 21:25 - БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини (Лохвиця).

Оновлена інформація

О 21:53 -  БпЛА на Полтавщині в районі Пирятин/Гребінка рухаються південно-західним курсом у напрямку Черкащини.

О 22:04 - безпілотники на Харківщині рухаються в напрямку Чугуєва зі сходу.

О 22:11 - дрони повз Переяслав на Київщині у напрямку Ржищів/Кагарлик.

О 22:16 - БпЛА в районі Канівського водосховища та Переяслава на Київщині, курс - південно-західний. КАБ на Слов'янськ.

О 22:27 - БпЛА над Черніговом.

О 22:32 - КАБ на Слов'янськ/Краматорськ.

О 22:38 - БпЛА в Білоцерківському районі Київщини рухаються на захід.

Оновлена інформація

О 22:45 - БпЛА на Краматорськ.

О 23:01 - Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

О 23:02 - "Шахеди" на Черкащині повз Жашків курсом на захід (Вінниччина).

О 23:04 - БпЛА на Житомирщині на/повз Ружин курсом на південний захід (Вінниччина).

О 23:07 - групи безпілотників з ТОТ Херсонщини повз Горностаївку північно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 23:19 - БпЛА на Вінниччині у бік Турбова/Вінниці з північного сходу.

О 23:22 - "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний (Казанка/Новий Буг).

О 23:29 - безпілотники у бік Дніпра з північного сходу.

Оновлена інформація

О 23:42 -  БпЛА на Вінниччині повз Турбів з півночі. Курс - південно-східний.

О 23:45 - "Шахеди" на Дніпропетровщині на/повз Синельникове з півночі.

О 23:47 - БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс - північно-західний.

О 23:55 - безпілотники на Київщині у Броварському районі на/повз Велику Димерку/Бровари з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:12 - БпЛА повз Бровари на Київ з північного сходу.

О 00:32 - декілька груп ворожих безпілотників продовжують рух по межі Миколаївщини та Кіровоградщини в північно-західному напрямку (Вінниччина).

О 00:37 - БпЛА на Київщині на Вишневе з південного сходу.

Оновлена інформація

О 00:42 - БпЛА на Вінниччині курсом на/повз Гайсин/Ладижин з південного сходу.

О 00:44 - ворожий БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 00:53 - БпЛА на Вінниччині повз Гайсин північно-західним курсом.

О 00:55 -  "Шахеди" з Кіровоградщини на Вінниччину повз Гайворон північно-західним курсом.

О 01:08 - БпЛА на Вінниччині повз Липовець прямують на північ (вектор - Козятин).

О 01:10 - Павлоград - в районі міста ворожі БпЛА.

Оновлена інформація

О 01:19 -  БпЛА на Вінниччині повз Гайсин у бік Турбова.

О 01:21 - "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину, вектором на Черкаси.

О 01:32 - БпЛА на Черкаси з півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) обстріл (34547) атака (1650) Шахед (2274)
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Топ коментарі
+5
ну як воно людям не надоїло вбивати людей, чого мало землі? чого вам Бог мало дав, сидять збирають, грошей мало? куди ви їх дінете, після смерті? як убити другу людину?
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04.12.2025 18:59 Відповісти
+4
План у них підкорити або знищити Україну. Всі пункти. Хоч 20 хоч 120. І ніякого тобі розумного Черчилля на горизонті. Одні рузвельти зі сталінами. Ну і віткоффі з кушнєрамі як завжди - впєрєді. Ділять Землю.
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04.12.2025 20:09 Відповісти
+2
Пишуть, що буде масовий обстріл. Вже навіть 2 корита з калібрами готові.

але не переплутайте, то план такий, на 28 пунктів.
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04.12.2025 19:46 Відповісти
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ну як воно людям не надоїло вбивати людей, чого мало землі? чого вам Бог мало дав, сидять збирають, грошей мало? куди ви їх дінете, після смерті? як убити другу людину?
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04.12.2025 18:59 Відповісти
Пишуть, що буде масовий обстріл. Вже навіть 2 корита з калібрами готові.

але не переплутайте, то план такий, на 28 пунктів.
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04.12.2025 19:46 Відповісти
Це скоріше "план Б" від Європи. Ще десь 3-5 рочків такого, раз на тиждень. Завтра зранку відхльобнуть кави і розкажуть в соцмережах про "тиск на росію і допомогу Україні".
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04.12.2025 19:51 Відповісти
План у них підкорити або знищити Україну. Всі пункти. Хоч 20 хоч 120. І ніякого тобі розумного Черчилля на горизонті. Одні рузвельти зі сталінами. Ну і віткоффі з кушнєрамі як завжди - впєрєді. Ділять Землю.
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04.12.2025 20:09 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🔥 Там по Міллерово, трохи прилетіло, як раз під час запусків БпЛА.
Декілька стаціонарних установок знищено.

🛵 Щодо складів зберігання БпЛА - інформація уточнюється.
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04.12.2025 21:26 Відповісти
Орки почали атакувати Шахедами МВГ завдяки онлайн наведенню, чому до цього часу українські оператори через mobility pattern не блокують інтернет для шахедів, п..ц то вже рік пішов як вони користуються Lte
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04.12.2025 23:09 Відповісти
Там інша історія, використовують китайські смеш-модеми, шлюхеди поміж собою обмінються інформацією, по суті будують властну повітряну мережу, передаючі данні по ланцюгу до операторів.
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04.12.2025 23:55 Відповісти
Тобто вони не користуються уже укрсімками, тому що військові пишуть що є дальше.

Тобі що заважає заглушити їх РЕБ, частоти ж відомі? Потужність передавача на шахеді не може бути високою.
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05.12.2025 11:01 Відповісти
ахуіндер!
перший раз?
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05.12.2025 00:51 Відповісти
По місцю збройного зіткнення між представниками Головного управління розвідки (ГУР) України та бійцями Збройних сил країни (ЗСУ) санаторію «Жовтень» було завдано удару реактивними «Геранями».
Про це повідомляє Telegram-канал «Воєнкори руської весни».
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05.12.2025 01:17 Відповісти
посилання?
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05.12.2025 01:32 Відповісти
ті маріупольці і голоснули за бубу, і в театрі сховалися - повірили!
на тій братській могилі 600 тепер кацапська йолка!
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05.12.2025 02:26 Відповісти
розпилятись - ні в коєму разі не кучкуватить...
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05.12.2025 06:00 Відповісти
тільки слова і "презентації" ЗЕ по новим видам наших винищувачів рашистських БПЛА....... орківські БПЛА літають вільно ніщо їх не збиває... і в прикордонні і далі..Якщо буде вторгнення надалі в Сумську і Чернігівську область, то по Чернігів не залишиться ні одного будинку..
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05.12.2025 06:30 Відповісти
 
 