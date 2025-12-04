Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером четверга, 4 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

В 17:43 - сообщалось о БПЛА в Харьковской области в районе Балаклеи курсом на запад.

В 18:10 - движение вражеских дронов в направлении:

Харькова, с востока и запада;

на востоке Днепропетровской области, курс западный;

на юге Запорожья, в направлении областного центра;

на севере Черниговской области, курсом на н.п. Березна и в направлении белорусской границы;

на востоке Сумской области, курс на Полтавщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила агентку РФ, которая корректировала вражеские удары по Краматорску в Донецкой области.

Читайте также: Кодифицировано уже более 250 наименований компонентов беспилотников, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж