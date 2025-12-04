РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11861 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
693 1

Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Атака беспилотников 4 декабря

Вечером четверга, 4 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

В 17:43 - сообщалось о БПЛА в Харьковской области в районе Балаклеи курсом на запад.

В 18:10 - движение вражеских дронов в направлении: 

  • Харькова, с востока и запада;
  • на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • на юге Запорожья, в направлении областного центра;
  • на севере Черниговской области, курсом на н.п. Березна и в направлении белорусской границы;
  • на востоке Сумской области, курс на Полтавщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Кодифицировано уже более 250 наименований компонентов беспилотников, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4595) обстрел (30751) атака (779) Шахед (1701)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну як воно людям не надоїло вбивати людей, чого мало землі? чого вам Бог мало дав, сидять збирають, грошей мало? куди ви їх дінете, після смерті? як убити другу людину?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:59 Ответить
 
 