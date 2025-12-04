Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером четверга, 4 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:43 - сообщалось о БПЛА в Харьковской области в районе Балаклеи курсом на запад.
В 18:10 - движение вражеских дронов в направлении:
- Харькова, с востока и запада;
- на востоке Днепропетровской области, курс западный;
- на юге Запорожья, в направлении областного центра;
- на севере Черниговской области, курсом на н.п. Березна и в направлении белорусской границы;
- на востоке Сумской области, курс на Полтавщину.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
