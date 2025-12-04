СБУ разоблачила агентку РФ, корректировавшую вражеские удары по Краматорску на Донетчине. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку – 35-летнюю продавщицу милитари-магазина в Краматорске, которая корректировала вражеские атаки по городу.
Чтобы собрать координаты для обстрелов, женщина пыталась "втемную" использовать военных, которые посещали торговое заведение, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Для этого фигурантка налаживала с ними доверительные отношения, а затем выпытывала "нужную" информацию во время бытовых разговоров.
Таким образом агент должен был узнать для российской разведки данные о дислокации и численности подразделений Сил обороны вблизи Краматорска.
Среди прочего, злоумышленницу интересовали, в частности, координаты укрепрайонов, мобильных блокпостов и боевых позиций украинской артиллерии.
Также женщина обходила прифронтовую местность и на гугл-карте отмечала координаты защитников Донецкой области, по которым рашисты готовили удары.
Контрразведчики СБУ разоблачили агентку и задержали ее. При обыске у нее изъяли ноутбук и смартфон, с помощью которых она координировала свою разведывательную деятельность с оккупантами.
По материалам дела, женщина была дистанционно завербована рашистами через ее знакомого – боевика вооруженных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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ждунам і зрадникам наука 💯
чимось годувати будем , дерьма у нас багато.