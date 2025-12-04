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СБУ разоблачила агентку РФ, корректировавшую вражеские удары по Краматорску на Донетчине. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку – 35-летнюю продавщицу милитари-магазина в Краматорске, которая корректировала вражеские атаки по городу.

Чтобы собрать координаты для обстрелов, женщина пыталась "втемную" использовать военных, которые посещали торговое заведение, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Для этого фигурантка налаживала с ними доверительные отношения, а затем выпытывала "нужную" информацию во время бытовых разговоров.

Таким образом агент должен был узнать для российской разведки данные о дислокации и численности подразделений Сил обороны вблизи Краматорска.

Среди прочего, злоумышленницу интересовали, в частности, координаты укрепрайонов, мобильных блокпостов и боевых позиций украинской артиллерии.

Также женщина обходила прифронтовую местность и на гугл-карте отмечала координаты защитников Донецкой области, по которым рашисты готовили удары.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентку и задержали ее. При обыске у нее изъяли ноутбук и смартфон, с помощью которых она координировала свою разведывательную деятельность с оккупантами.

По материалам дела, женщина была дистанционно завербована рашистами через ее знакомого – боевика вооруженных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорен "экс-регионал", который корректировал атаки рашистов на Сумщину, - СБУ

СБУ

Читайте также: Помогали атаковать оборону Изюма: СБУ задержала двух агентов РФ в Харьковской области. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2489) СБУ (20770) Донецкая область (12461) Краматорский район (1261)
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А Єрмака вже за кордон переправили???
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04.12.2025 13:06 Ответить
В підвал і в скроню оливу. **** з нею тішитися.
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04.12.2025 13:12 Ответить
допомагала ворогу, тобто на її руках кров українців. Тому вирок тільки один - страта. Іншим ждунам і зрадникам наука буде
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04.12.2025 13:24 Ответить
страта це не гуманно , просто прострілити дві колінні чашечки і все, хай доживає у тюрмі свої зароблені 25 років.
ждунам і зрадникам наука 💯
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04.12.2025 15:32 Ответить
а толку? Знаєте скільки повітря ця гидота переведе. А її ще охороняти треба, чимось годувати. Тому тільки - СТРАТА. Хай "при спробі втечи"
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04.12.2025 16:36 Ответить
толк буде, коли ціх 20-25 зрадників побачать 5000 наступних зрадників, та подумають, як вони будуть пересуватся на тому що залишится від ніг та проведуть наступні 25 років у колонії.
чимось годувати будем , дерьма у нас багато.
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04.12.2025 20:01 Ответить
главно дєло шоб її не позбавили громадянства, їй ще нам нову центральну владу обирати.
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04.12.2025 13:25 Ответить
Це означає, що для неї правосуддя також має бути здійснене у мiлiтарi стилі.
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04.12.2025 14:21 Ответить
Навчити можуть тіки фонарі на Хрещатику....
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04.12.2025 21:42 Ответить
 
 