СБУ разоблачила агентку РФ, корректировавшую вражеские удары по Краматорску на Донетчине. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку – 35-летнюю продавщицу милитари-магазина в Краматорске, которая корректировала вражеские атаки по городу.

Чтобы собрать координаты для обстрелов, женщина пыталась "втемную" использовать военных, которые посещали торговое заведение, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Для этого фигурантка налаживала с ними доверительные отношения, а затем выпытывала "нужную" информацию во время бытовых разговоров.

Таким образом агент должен был узнать для российской разведки данные о дислокации и численности подразделений Сил обороны вблизи Краматорска.

Среди прочего, злоумышленницу интересовали, в частности, координаты укрепрайонов, мобильных блокпостов и боевых позиций украинской артиллерии.

Также женщина обходила прифронтовую местность и на гугл-карте отмечала координаты защитников Донецкой области, по которым рашисты готовили удары.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентку и задержали ее. При обыске у нее изъяли ноутбук и смартфон, с помощью которых она координировала свою разведывательную деятельность с оккупантами.

По материалам дела, женщина была дистанционно завербована рашистами через ее знакомого – боевика вооруженных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорен "экс-регионал", который корректировал атаки рашистов на Сумщину, - СБУ

Читайте также: Помогали атаковать оборону Изюма: СБУ задержала двух агентов РФ в Харьковской области. ФОТО