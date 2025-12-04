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Новини Фото Державна зрада
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СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську на Донеччині. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку – 35-річну продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала ворожі атаки по місту.

Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася "втемну" використовувати військових, які відвідували торговельний заклад, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки, а потім випитувала "потрібну" інформацію під час побутових розмов.

У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська.

Серед іншого, зловмисницю цікавили, зокрема, координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії.

Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких рашисти готували удари.

Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її. При обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована рашистами через її знайомого – бойовика збройних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено "ексрегіонала", який коригував атаки рашистів на Сумщину, - СБУ

СБУ

Також читайте: Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (933) СБУ (13965) Донецька область (11341) Краматорський район (1278)
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А Єрмака вже за кордон переправили???
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04.12.2025 13:06 Відповісти
В підвал і в скроню оливу. **** з нею тішитися.
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04.12.2025 13:12 Відповісти
допомагала ворогу, тобто на її руках кров українців. Тому вирок тільки один - страта. Іншим ждунам і зрадникам наука буде
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04.12.2025 13:24 Відповісти
страта це не гуманно , просто прострілити дві колінні чашечки і все, хай доживає у тюрмі свої зароблені 25 років.
ждунам і зрадникам наука 💯
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04.12.2025 15:32 Відповісти
а толку? Знаєте скільки повітря ця гидота переведе. А її ще охороняти треба, чимось годувати. Тому тільки - СТРАТА. Хай "при спробі втечи"
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04.12.2025 16:36 Відповісти
толк буде, коли ціх 20-25 зрадників побачать 5000 наступних зрадників, та подумають, як вони будуть пересуватся на тому що залишится від ніг та проведуть наступні 25 років у колонії.
чимось годувати будем , дерьма у нас багато.
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04.12.2025 20:01 Відповісти
главно дєло шоб її не позбавили громадянства, їй ще нам нову центральну владу обирати.
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04.12.2025 13:25 Відповісти
Це означає, що для неї правосуддя також має бути здійснене у мiлiтарi стилі.
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04.12.2025 14:21 Відповісти
Навчити можуть тіки фонарі на Хрещатику....
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04.12.2025 21:42 Відповісти
 
 