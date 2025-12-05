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Новини Плей-офф відбору на ЧС-2026
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Збірна України дізналась потенційних суперників на Чемпіонаті світу-2026

збірна України з футболу

У США відбулося жеребкування фінального раунду Чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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Україна може потрапити до групи F

Під час жеребкування 48 збірних було поділено на 8 груп по 4 команди. Серед них була і збірна України як учасник плей-оф кваліфікації.

У березні наступного року наша збірна гратиме у плейоф ЧС. У разі перемоги над збірною Швеції та переможцем пари Польща - Албанія вона отримає право виступати на основному турнірі.

Україна має шанс потрапити до групи F, де на неї чекатимуть Нідерланди, Японія і Туніс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України дізналась суперників у плей-офф відбору на ЧС-2026

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу

ЧС-2026 результати жеребкування

А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).

В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина).

С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.

D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).

E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао.

F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)

G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.

H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.

I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам).

K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.

J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія).

L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

До плейоф Чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми.

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Збірна України автоматично вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2025 із сокки!

Гондурас знявся з турніру через напружену політичну ситуацію в країні, тому «синьо-жовті» без боротьби крокують далі і 7 грудня зіграють із переможцем пари Казахстан - Румунія.
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05.12.2025 22:39 Відповісти
Країна воює а ці броньовані уйобки пузир буцкають по закордонням. Таки
ж самі як і уйобки з кварталу 95.
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05.12.2025 22:58 Відповісти
Война войной, а футбол та бруківка по расписанию.
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05.12.2025 23:23 Відповісти
- Без бруківки неможно. У нас и так дорога ********* на *********.
- Не ********* а выбоина.
- Во, подсказывают. Однажды кто то даже вы..бан был.
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06.12.2025 01:24 Відповісти
Где бы поматюкаться в прямом почти в эфире ...?
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05.12.2025 23:52 Відповісти
В фильме "Забытая мелодия для флейты" тамбовский волк хор послали на гастроли и забыли о нем.
Чтобы про нашу сборную не забыли как потеряли киевский оркестр, 4 год по чужбине мыкается. Верните футболистов и музыкантов. Их дома семьи ждут
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06.12.2025 01:32 Відповісти
 
 