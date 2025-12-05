Збірна України дізналась потенційних суперників на Чемпіонаті світу-2026
У США відбулося жеребкування фінального раунду Чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Україна може потрапити до групи F
Під час жеребкування 48 збірних було поділено на 8 груп по 4 команди. Серед них була і збірна України як учасник плей-оф кваліфікації.
У березні наступного року наша збірна гратиме у плейоф ЧС. У разі перемоги над збірною Швеції та переможцем пари Польща - Албанія вона отримає право виступати на основному турнірі.
Україна має шанс потрапити до групи F, де на неї чекатимуть Нідерланди, Японія і Туніс.
Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу
А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).
В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина).
С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.
D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).
E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао.
F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)
G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.
H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.
I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам).
K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.
J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія).
L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.
До плейоф Чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми.
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ж самі як і уйобки з кварталу 95.
- Не ********* а выбоина.
- Во, подсказывают. Однажды кто то даже вы..бан был.
волкхор послали на гастроли и забыли о нем.
Чтобы про нашу сборную не забыли как потеряли киевский оркестр, 4 год по чужбине мыкается. Верните футболистов и музыкантов.
Их дома семьи ждут