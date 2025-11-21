У Черкасах батьки підсвітили стадіон фарами автомобілів, щоб діти могли грати у футбол у темряві під час відключення електроенергії. ВIДЕО
У Черкасах батьки підсвітили фарами своїх автомобілів футбольне поле, на якому тренувалися їхні діти у повній темряві через відключення світла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що батьки юних футболістів вишикували свої автомобілі навколо стадіону, увімкнули фари та створили імпровізоване "освітлення", достатнє для того, щоб діти могли безпечно тренуватися.
Топ коментарі
+38 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар21.11.2025 09:30 Відповісти Посилання
+37 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.11.2025 09:33 Відповісти Посилання
+25 Roman Stambul
показати весь коментар21.11.2025 09:26 Відповісти Посилання
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А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
На заднем плане высотки. Спортплощадка не в поле находится. Родители возят юнных футболистов на тренировки на машинах?
Африкевечерним Черкассам страшно детям самим ходить?
Діти можуть жити за 10 метрів від майданчика, навколо нього, але СВІТЛА НЕМАЄ!!!
До чого тут хто, кого, куди і на чому возить?
Щодня бачу як дітей возять до школи, потім і на гуртки. Нічого дивного в цьому немає.
Футбол, Карл!!!
Невиліковні зє-банашки...
Слів нема...
И только мои местные дурачки знают что нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко
Кто то пустил слетню по деревне про Бойко. Или он (Бойко) пролоббировал обустройство спортплощадки недалеко от своего маетка
Наприклад, влада Одеси вчиняє саме так під час війни:
"https://dumskaya.net/news/v-protsesse-tualety-kosmodrom-plyazhi-i-shutki-v-189516/ua/ Найбільш обговорюваною темою сесії став інклюзивний туалет на Соборній площі, який обійдеться місту в 6 млн грн"
В центре Киева (если рядом нет Эпицентра или Макдональдса) поход в туалет стоит 150 грн.
Це лиш один приклад. Вам нагадати квіточки у Покровську та тротуари в Києві? Або корм та рукавички для риб на ЗАЕС? Це теж першочергові потреби під час війни?
Я пишу про те, що тут нема чим пишатися. Це - пам'ятник безвідповідальності.
А еще в гугле есть карта туалетов Киева.
Сайт Киевводфонд.
Или Киев цифровой.