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Новини Відео Відключення електроенергії
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У Черкасах батьки підсвітили стадіон фарами автомобілів, щоб діти могли грати у футбол у темряві під час відключення електроенергії. ВIДЕО

У Черкасах батьки підсвітили фарами своїх автомобілів футбольне поле, на якому тренувалися їхні діти у повній темряві через відключення світла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що батьки юних футболістів вишикували свої автомобілі навколо стадіону, увімкнули фари та створили імпровізоване "освітлення", достатнє для того, щоб діти могли безпечно тренуватися.

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Автор: 

діти (5572) футбол (1621) Черкаси (592) відключення світла (1685) Черкаська область (240) Черкаський район (91)
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Топ коментарі
+38
так ми і без світла бачимо що зелені 3.14дараси
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21.11.2025 09:30 Відповісти
+37
Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
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21.11.2025 09:33 Відповісти
+25
потужно.....гроші на захист вкрадені земиндичем....
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21.11.2025 09:26 Відповісти
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потужно.....гроші на захист вкрадені земиндичем....
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21.11.2025 09:26 Відповісти
так ми і без світла бачимо що зелені 3.14дараси
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21.11.2025 09:30 Відповісти
Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
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21.11.2025 09:33 Відповісти
А ви ще слухали що цей віслюк обіцяв?......воно кінчене по життю було ...є...і буде....
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21.11.2025 09:46 Відповісти
"лідор то нє настоящий!!!" при настоящєму завжди дєрьмак тінню ходить! ))
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22.11.2025 08:45 Відповісти
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21.11.2025 09:34 Відповісти
наполєончик вже не влаштовує! це минуле! тепер в ролі "короля артура та ворів круглого столу" ))
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22.11.2025 08:47 Відповісти
Це не про незламність,це про деградацію влади на всіх рівнях від президента і вру до нач жеку
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21.11.2025 09:36 Відповісти
Стадион так стадион.
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21.11.2025 09:40 Відповісти
Без трибун это спортивная площадка
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21.11.2025 09:46 Відповісти
В нашем детстве родители по..исты все бросали на самотек. Сам выбирал спортивную секцию. Сам ездил/ходил на тренировки. И форма была та шо на физкультуру.
На заднем плане высотки. Спортплощадка не в поле находится. Родители возят юнных футболистов на тренировки на машинах?
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21.11.2025 09:45 Відповісти
Зворушливе відео, про те, що дитинство має продовжуватись, не дивлячись на війну, - ні треба до чогось придовбатись! 🫢🤷
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21.11.2025 09:56 Відповісти
Шановна Катруся, вас папа на гимнастику, на Волге, "шахе" или на Москвиче возил? Ждал окончания тренировок, потому что по Африке вечерним Черкассам страшно детям самим ходить?
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21.11.2025 10:34 Відповісти
Та що з вами не так?
Діти можуть жити за 10 метрів від майданчика, навколо нього, але СВІТЛА НЕМАЄ!!!
До чого тут хто, кого, куди і на чому возить?
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21.11.2025 11:08 Відповісти
Ну и о чем это говорит? О том, что во времена Вашего детства люди жили намного беднее.
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23.11.2025 10:32 Відповісти
Дуже шкода, що дитячі травми не дають вам спокою. Нащастя не всі народились "бо так вийшло".
Щодня бачу як дітей возять до школи, потім і на гуртки. Нічого дивного в цьому немає.
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21.11.2025 13:16 Відповісти
Ти ідіот? Там світла нема, клоун.
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21.11.2025 22:32 Відповісти
Серіожа, я зрозумів вашу думку, я сам їздив на тренування на троллейбусі 21 і 23 у бассейн Аванґард. Але ваша кацапс'ка троха ріже вуха внатуре, ок?
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22.11.2025 01:51 Відповісти
Вам не подобається, що у батьків юних футболістів, авто? Заздрість гріх!
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23.11.2025 11:35 Відповісти
Замість щоб "підсвітити" під очі Зє- та цого ******** ці барани "підсвітили футбол"?!!
Футбол, Карл!!!
Невиліковні зє-банашки...
Слів нема...
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21.11.2025 09:55 Відповісти
Чогось так зачепило. Як би не було - ми тримаємося. Якось так.
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21.11.2025 10:00 Відповісти
Кого ви намагаєтеся зламати, лаптерилі ?! Ми вас породили, ми вас і знищимо! Слава Україні!!!
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21.11.2025 10:08 Відповісти
Это типовая спортивная площадка почтенная во многих городах Украины. Я такую в Дрогобыче видел.
И только мои местные дурачки знают что нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко
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21.11.2025 10:40 Відповісти
...."то нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко " за гроші вкрадені у вас.
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21.11.2025 11:51 Відповісти
госпрограмма.
Кто то пустил слетню по деревне про Бойко. Или он (Бойко) пролоббировал обустройство спортплощадки недалеко от своего маетка
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21.11.2025 12:01 Відповісти
Так госпрограмма или боко?
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21.11.2025 16:33 Відповісти
А могло б бути зовсім інакше. Влада Черкас могла б встановити нормальне освітлення та придбати відповідний генератор. Але замість цього побудують чергову клумбу або туалет.
Наприклад, влада Одеси вчиняє саме так під час війни:
"https://dumskaya.net/news/v-protsesse-tualety-kosmodrom-plyazhi-i-shutki-v-189516/ua/ Найбільш обговорюваною темою сесії став інклюзивний туалет на Соборній площі, який обійдеться місту в 6 млн грн"
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21.11.2025 10:43 Відповісти
Можно разрешить ссать за памятником Дюку и деньги останутся в бюджете.
В центре Киева (если рядом нет Эпицентра или Макдональдса) поход в туалет стоит 150 грн.
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21.11.2025 12:05 Відповісти
За 6 млн?
Це лиш один приклад. Вам нагадати квіточки у Покровську та тротуари в Києві? Або корм та рукавички для риб на ЗАЕС? Це теж першочергові потреби під час війни?
Я пишу про те, що тут нема чим пишатися. Це - пам'ятник безвідповідальності.
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21.11.2025 13:07 Відповісти
В центре Киева миллион Макдональдсов.
А еще в гугле есть карта туалетов Киева.
Сайт Киевводфонд.
Или Киев цифровой.
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23.11.2025 10:55 Відповісти
розуму включити прожектор на аккумуляторі чи генераторі у батьків нема. А гроші на круті автівки є.
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21.11.2025 12:34 Відповісти
Потужно
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21.11.2025 14:17 Відповісти
 
 