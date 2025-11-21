У Черкасах батьки підсвітили стадіон фарами автомобілів, щоб діти могли грати у футбол у темряві під час відключення електроенергії. ВIДЕО

У Черкасах батьки підсвітили фарами своїх автомобілів футбольне поле, на якому тренувалися їхні діти у повній темряві через відключення світла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що батьки юних футболістів вишикували свої автомобілі навколо стадіону, увімкнули фари та створили імпровізоване "освітлення", достатнє для того, щоб діти могли безпечно тренуватися.

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