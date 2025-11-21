В Черкассах родители подсветили стадион фарами автомобилей, чтобы дети могли играть в футбол в темноте во время отключения электроэнергии. ВИДЕО
В Черкассах родители осветили фарами своих автомобилей футбольное поле, на котором тренировались их дети в полной темноте из-за отключения света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи , опубликованной в соцсетях, видно, что родители юных футболистов выстроили свои автомобили вокруг стадиона, включили фары и создали импровизированное "освещение", достаточное для того, чтобы дети могли безопасно тренироваться.
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+38 Олександр Іванович Паламарчук
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+37 Олександр Дніпро
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+25 Roman Stambul
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А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
На заднем плане высотки. Спортплощадка не в поле находится. Родители возят юнных футболистов на тренировки на машинах?
Африкевечерним Черкассам страшно детям самим ходить?
Діти можуть жити за 10 метрів від майданчика, навколо нього, але СВІТЛА НЕМАЄ!!!
До чого тут хто, кого, куди і на чому возить?
Щодня бачу як дітей возять до школи, потім і на гуртки. Нічого дивного в цьому немає.
Футбол, Карл!!!
Невиліковні зє-банашки...
Слів нема...
И только мои местные дурачки знают что нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко
Кто то пустил слетню по деревне про Бойко. Или он (Бойко) пролоббировал обустройство спортплощадки недалеко от своего маетка
Наприклад, влада Одеси вчиняє саме так під час війни:
"https://dumskaya.net/news/v-protsesse-tualety-kosmodrom-plyazhi-i-shutki-v-189516/ua/ Найбільш обговорюваною темою сесії став інклюзивний туалет на Соборній площі, який обійдеться місту в 6 млн грн"
В центре Киева (если рядом нет Эпицентра или Макдональдса) поход в туалет стоит 150 грн.
Це лиш один приклад. Вам нагадати квіточки у Покровську та тротуари в Києві? Або корм та рукавички для риб на ЗАЕС? Це теж першочергові потреби під час війни?
Я пишу про те, що тут нема чим пишатися. Це - пам'ятник безвідповідальності.
А еще в гугле есть карта туалетов Киева.
Сайт Киевводфонд.
Или Киев цифровой.