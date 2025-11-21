В Черкассах родители подсветили стадион фарами автомобилей, чтобы дети могли играть в футбол в темноте во время отключения электроэнергии. ВИДЕО

В Черкассах родители осветили фарами своих автомобилей футбольное поле, на котором тренировались их дети в полной темноте из-за отключения света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи , опубликованной в соцсетях, видно, что родители юных футболистов выстроили свои автомобили вокруг стадиона, включили фары и создали импровизированное "освещение", достаточное для того, чтобы дети могли безопасно тренироваться.

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