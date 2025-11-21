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Новости Видео Отключение электроэнергии
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В Черкассах родители подсветили стадион фарами автомобилей, чтобы дети могли играть в футбол в темноте во время отключения электроэнергии. ВИДЕО

В Черкассах родители осветили фарами своих автомобилей футбольное поле, на котором тренировались их дети в полной темноте из-за отключения света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи , опубликованной в соцсетях, видно, что родители юных футболистов выстроили свои автомобили вокруг стадиона, включили фары и создали импровизированное "освещение", достаточное для того, чтобы дети могли безопасно тренироваться.

Читайте: Ночью в Черкассах раздавались взрывы: в области обезврежено 15 вражеских дронов (обновлено)

Читайте: Россия атаковала энергетические объекты в четырех областях: применяют отключения по всей стране, - Минэнерго

Автор: 

дети (6867) футбол (3530) Черкассы (869) отключение света (785) Черкасская область (234) Черкасский район (89)
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Топ комментарии
+38
так ми і без світла бачимо що зелені 3.14дараси
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21.11.2025 09:30 Ответить
+37
Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
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21.11.2025 09:33 Ответить
+25
потужно.....гроші на захист вкрадені земиндичем....
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21.11.2025 09:26 Ответить
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потужно.....гроші на захист вкрадені земиндичем....
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21.11.2025 09:26 Ответить
так ми і без світла бачимо що зелені 3.14дараси
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21.11.2025 09:30 Ответить
Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
А пройшло шість років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідор...
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21.11.2025 09:33 Ответить
А ви ще слухали що цей віслюк обіцяв?......воно кінчене по життю було ...є...і буде....
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21.11.2025 09:46 Ответить
"лідор то нє настоящий!!!" при настоящєму завжди дєрьмак тінню ходить! ))
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22.11.2025 08:45 Ответить
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21.11.2025 09:34 Ответить
наполєончик вже не влаштовує! це минуле! тепер в ролі "короля артура та ворів круглого столу" ))
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22.11.2025 08:47 Ответить
Це не про незламність,це про деградацію влади на всіх рівнях від президента і вру до нач жеку
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21.11.2025 09:36 Ответить
Стадион так стадион.
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21.11.2025 09:40 Ответить
Без трибун это спортивная площадка
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21.11.2025 09:46 Ответить
В нашем детстве родители по..исты все бросали на самотек. Сам выбирал спортивную секцию. Сам ездил/ходил на тренировки. И форма была та шо на физкультуру.
На заднем плане высотки. Спортплощадка не в поле находится. Родители возят юнных футболистов на тренировки на машинах?
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21.11.2025 09:45 Ответить
Зворушливе відео, про те, що дитинство має продовжуватись, не дивлячись на війну, - ні треба до чогось придовбатись! 🫢🤷
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21.11.2025 09:56 Ответить
Шановна Катруся, вас папа на гимнастику, на Волге, "шахе" или на Москвиче возил? Ждал окончания тренировок, потому что по Африке вечерним Черкассам страшно детям самим ходить?
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21.11.2025 10:34 Ответить
Та що з вами не так?
Діти можуть жити за 10 метрів від майданчика, навколо нього, але СВІТЛА НЕМАЄ!!!
До чого тут хто, кого, куди і на чому возить?
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21.11.2025 11:08 Ответить
Ну и о чем это говорит? О том, что во времена Вашего детства люди жили намного беднее.
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23.11.2025 10:32 Ответить
Дуже шкода, що дитячі травми не дають вам спокою. Нащастя не всі народились "бо так вийшло".
Щодня бачу як дітей возять до школи, потім і на гуртки. Нічого дивного в цьому немає.
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21.11.2025 13:16 Ответить
Ти ідіот? Там світла нема, клоун.
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21.11.2025 22:32 Ответить
Серіожа, я зрозумів вашу думку, я сам їздив на тренування на троллейбусі 21 і 23 у бассейн Аванґард. Але ваша кацапс'ка троха ріже вуха внатуре, ок?
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22.11.2025 01:51 Ответить
Вам не подобається, що у батьків юних футболістів, авто? Заздрість гріх!
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23.11.2025 11:35 Ответить
Замість щоб "підсвітити" під очі Зє- та цого ******** ці барани "підсвітили футбол"?!!
Футбол, Карл!!!
Невиліковні зє-банашки...
Слів нема...
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21.11.2025 09:55 Ответить
Чогось так зачепило. Як би не було - ми тримаємося. Якось так.
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21.11.2025 10:00 Ответить
Кого ви намагаєтеся зламати, лаптерилі ?! Ми вас породили, ми вас і знищимо! Слава Україні!!!
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21.11.2025 10:08 Ответить
Это типовая спортивная площадка почтенная во многих городах Украины. Я такую в Дрогобыче видел.
И только мои местные дурачки знают что нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко
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21.11.2025 10:40 Ответить
...."то нашу площадку (аналогичную) построил Юрий Бойко " за гроші вкрадені у вас.
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21.11.2025 11:51 Ответить
госпрограмма.
Кто то пустил слетню по деревне про Бойко. Или он (Бойко) пролоббировал обустройство спортплощадки недалеко от своего маетка
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21.11.2025 12:01 Ответить
Так госпрограмма или боко?
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21.11.2025 16:33 Ответить
А могло б бути зовсім інакше. Влада Черкас могла б встановити нормальне освітлення та придбати відповідний генератор. Але замість цього побудують чергову клумбу або туалет.
Наприклад, влада Одеси вчиняє саме так під час війни:
"https://dumskaya.net/news/v-protsesse-tualety-kosmodrom-plyazhi-i-shutki-v-189516/ua/ Найбільш обговорюваною темою сесії став інклюзивний туалет на Соборній площі, який обійдеться місту в 6 млн грн"
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21.11.2025 10:43 Ответить
Можно разрешить ссать за памятником Дюку и деньги останутся в бюджете.
В центре Киева (если рядом нет Эпицентра или Макдональдса) поход в туалет стоит 150 грн.
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21.11.2025 12:05 Ответить
За 6 млн?
Це лиш один приклад. Вам нагадати квіточки у Покровську та тротуари в Києві? Або корм та рукавички для риб на ЗАЕС? Це теж першочергові потреби під час війни?
Я пишу про те, що тут нема чим пишатися. Це - пам'ятник безвідповідальності.
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21.11.2025 13:07 Ответить
В центре Киева миллион Макдональдсов.
А еще в гугле есть карта туалетов Киева.
Сайт Киевводфонд.
Или Киев цифровой.
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23.11.2025 10:55 Ответить
розуму включити прожектор на аккумуляторі чи генераторі у батьків нема. А гроші на круті автівки є.
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21.11.2025 12:34 Ответить
Потужно
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21.11.2025 14:17 Ответить
 
 