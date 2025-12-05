Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Чемпионате мира-2026
В США состоялась жеребьевка финального раунда Чемпионата мира-2026 по футболу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Украина может попасть в группу F
Во время жеребьевки 48 сборных были разделены на 8 групп по 4 команды. Среди них была и сборная Украины как участник плей-офф квалификации.
В марте следующего года наша сборная будет играть в плей-офф ЧМ. В случае победы над сборной Швеции и победителем пары Польша - Албания она получит право выступать на основном турнире.
В случае победы в плей-офф Украина может попасть в группу F, где ее будут ждать Нидерланды, Япония и Тунис.
Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
А: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, победитель плей-офф Европы (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).
В: Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф Европы (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).
С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.
D: США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф Европы (Турция/Румыния/Словакия/Косово).
E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.
F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф Европы (Украина/Швеция/Польша/Албания)
G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.
H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плей-офф (Ирак/Боливия/Суринам).
K: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.
J: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плей-офф (ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония).
L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.
В плей-офф Чемпионата мира-2026 выйдут по топ-2 каждой группы, а также восемь лучших команд, финишировавших третьими.
Гондурас знявся з турніру через напружену політичну ситуацію в країні, тому «синьо-жовті» без боротьби крокують далі і 7 грудня зіграють із переможцем пари Казахстан - Румунія.
