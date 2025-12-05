Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Чемпионате мира-2026

В США состоялась жеребьевка финального раунда Чемпионата мира-2026 по футболу.

Украина может попасть в группу F

Во время жеребьевки 48 сборных были разделены на 8 групп по 4 команды. Среди них была и сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

В марте следующего года наша сборная будет играть в плей-офф ЧМ. В случае победы над сборной Швеции и победителем пары Польша - Албания она получит право выступать на основном турнире.

В случае победы в плей-офф Украина может попасть в группу F, где ее будут ждать Нидерланды, Япония и Тунис.

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

А: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, победитель плей-офф Европы (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

В: Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф Европы (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).

С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

D: США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф Европы (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф Европы (Украина/Швеция/Польша/Албания)

G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плей-офф (Ирак/Боливия/Суринам).

K: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

J: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плей-офф (ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония).

L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

В плей-офф Чемпионата мира-2026 выйдут по топ-2 каждой группы, а также восемь лучших команд, финишировавших третьими.

